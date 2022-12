Tânăra din Ministerul Culturii care s-a făcut învățătoare la sat. „Vreau să schimb lucrurile de jos, acolo unde contează“

O învățătoare inimoasă de la o școală din Călărași îi învață pe copii lecția empatiei. Alina Costina Tănase a renunțat la un post în Ministerul Culturii pentru școala de la țară.

Alina Costina Tănase, învățătoare si profesoară de Cultură Civică la Școala gimnazială din localitatea Dragoș Vodă, județul Călărași, s-a remarcat pentru metodele sale atipice de predare cu care își fascinează elevii.

Lucrează în învățământ de șase ani și recent a absolvit cursurile Academiei „Teach for Romania“, o organizație nonguvernamentală care trimite dascăli în cele mai defavorizate zone ale României.

A absolvit Facultatea de Științe Politice și are un master în domeniul egalității de șanse. Inițial, a lucrat într-un ONG și apoi în administrația centrală, la Ministerul Culturii. Din această postură a văzut unde sunt hibele sistemului și a vrut să schimbe lucrurile din interior.

„Am avut dintotdeauna o dorință de-a pune lucrurile în mișcare. Am învățat cât am putut de mult în administrație și apoi am plecat în învățământ ca să schimb lucrurile de jos, acolo unde contează“, explică Alina pentru „Weekend Adevărul“.

Ce a determinat-o să renunțe la un post sigur și bine plătit în administrație pentru unul de învățătoare la sat a fost un raport al Institutului Cultural Român, în care se menționa că 60% dintre români au cărți, dar de joc.

Școala, ca un basm

Încă din primele ore pe care le-a petrecut în sala de clasă, Alina Costina Tănase și-a propus să îi facă pe elevi să simtă că aparțin unui grup, unei comunități, și că sunt o echipă.

I-a introdus într-o atmosferă de basm, în care toți sunt cavaleri și prințese și locuiesc într-un castel, în care fiecare cameră este, de fapt, un drum al învățării. În fiecare zi, copiii descoperă ceva nou, precum sistemul solar, corpul uman sau o literă nouă.

„Totul este ca o poveste. Fiecare cameră are propriile ei secrete, din care se poate învăța ceva. De asemenea, fiecare zi de școală se leagă cumva de celelalte zile și de cele care urmează“, detaliază învățătoarea în ce constă metoda ei de predare.

Ca să le crească micuților stima de sine, în fiecare dimineață a stabilit cu ei un ritual. Fiecare dintre ei le spune colegilor lucruri frumoase, iar apoi Alina le exemplifică unde pot ajunge dacă își dezvoltă anumite calități, cum ar fi răbdarea şi perseverența.

„Fac astfel de lucruri pentru că au de multe ori tendința să spună că nu pot sau nu le iese asta sau cealaltă. Înțeleg astfel singuri că în spatele unui lucru bine făcut există foarte multă muncă și multe încercări. Așa este și în viață“, spune dascălul.

Copiii și-au învățat acum lecția. Îi mai spun câteodată că nu se descurcă singuri să facă, de pildă, o literă, iar când îi întreabă de câte ori au încercat să o facă, îi răspund că vor repeta până când le va ieși. Le formează totodată și spiritul de echipă.

Îi încurajează de fiecare dată pe elevii care se descurcă mai bine cu lecțiile sau cu o sarcină de făcut, să meargă și la colegii care nu performează și să îi ajute. „Se creează astfel și o legătură între ei, ca într-o familie, dar se simt în egală măsură puternici și valoroși“, punctează Alina.

Învățare din viața de zi cu zi

Orice noțiune pe care o predă o asociază întotdeauna cu ceva ce elevii recunosc foarte ușor și o leagă de viața lor de zi cu zi. De pildă, copiii trebuie să se gândească la animale care încep cu litera A, știind că o fetiță găsise în curtea casei ei un arici, iar alți colegi de-ai ei văzuseră micuțul animal prin sat.

Despart apoi cuvântul în silabe și insistă și pe sunetele pe care vrea ca elevii să le învețe. Grație unei donații, copiii folosesc lupe pe manuale sau pe fișele de lucru ca să descopere cum sunt construite literele pe care le învață. De pildă, află că litera A este formată dintr-o liniuță de sprijin, un oval și un bastonaș întors.

Temele pentru acasă, o joacă sub formă de ghicitori

Atipice sunt și temele pe care Alina le dă de făcut copiilor acasă. De pildă, dacă la matematică învață despre bani, elevii primesc ca temă pentru acasă să meargă la magazinul din sat ca să schimbe niște bani sau să cumpere diverse produse, exersând astfel noțiunile pe care le predă la clasă.

Dacă învață obiectele geometrice, au ca temă să numere toate cercurile pe care le văd în casa lor. „Ei știu deja că vor primi ca temă pentru acasă ceva special. A devenit cumva ca un joc pentru ei. Temele vin și sub forma unei ghicitori, pe care uneori le creează chiar copiii“, explică învățătoarea. Scopul este să învețe să își folosească creativitatea și să își pună mereu la lucru imaginația.

Empatia, lecția la care toți copiii iau 10

Îi învață mereu să fie empatici și să îi ajute pe cei în nevoie din jurul lor. Așa se face că ori de câte ori un coleg nu are pachet de mâncare sau poate ceva de scris, întotdeauna cineva din clasă împarte pachetul cu el sau îi oferă un creion.

„Aceste gesturi îi ajută să vadă diferit lumea din jur, să o vadă cu bunătate și întotdeauna pozitiv. Le spun mereu să se gândească ce pot face ei să fie mai bine“, punctează Alina. De pildă, un copil a căzut recent, iar colegii lui știau deja că trebuie să meargă cu el la baie, unde să se spele pe mâini, iar apoi să vină toți în clasă, unde să se dezinfecteze.

Sunt lucruri de bază, pe care niște copii de 7 ani le știu deja și pe care le vor aplica pentru tot restul vieții. Pentru ei, o ieșire în oraș, care pentru alții ar părea banală, este ceva extraordinar.

Alina i-a scos anul trecut la o pizza în Călărași și au rămas extrem de impresionați. Anul acesta se ocupă să creeze globuri de Crăciun și să le vândă, iar cu banii pe care îi vor obține vor să iasă iar cu toții la pizza.

Părinții, implicați în procesul de învățare

Un alt secret al succesului pe care îl are la clasă este colaborarea foarte bună pe care a dezvoltat-o cu părinții elevilor. Le spune permanent de ce are nevoie și cum o pot ajuta, iar aceștia îi sar mereu în ajutor.

„Nu ezit să arăt că sunt vulnerabilă în anumite situații sau să spun că nu știu să fac ceva. Cel mai important este binele elevului“, spune Alina.

Nu întotdeauna reușește ceea ce își propune. De pildă, să îi readucă pe toți elevii care absentează din nou pe băncile școlii.

Nu pune niciodată presiune pe părinți sau pe elevi, ci îi ajută cum poate. Le-a scris e-mailuri prietenilor, prin intermediul cărora a strâns bani, cu care le-a cumpărat copiilor rechizite și jucării interactive prin care învață diverse lucruri, cum ar fi, de exemplu, să construiască sisteme solare.

În portbagaj are mereu pregătite mai multe perechi de încălțări, dar și îmbrăcăminte și mâncare pentru a le oferi copiilor ai căror părinți nu au posibilități materiale ca le procure aceste lucruri de strictă necesitate.

„Vreau ca elevii mei să fie mereu empatici și să lucreze în echipă. Știu că sunt copii care pot. Și mai e ceva. Să încerce până reușesc“, sunt lucrurile cu care Alina Costina Tănase vrea ca elevii săi să rămână.