Cum vor învăța elevii în anul școlar următor și când vor avea vacanțe. Calendarul școlar pentru 2025-2026

Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectul de ordin al ministrului privind structura anului 2025-2026. În foarte scurt timp de la postarea pe contul oficial de Facebook au venit și comentarii și propuneri.

Ministerul Educației și Cercetării propune ca anul școlar 2025-2026 să aibă 36 săptămâni de cursuri (ca și anul în curs), cursurile să înceapă la 8 septembrie 2025 și să se încheie la 19 iunie 2026. Prin excepție, pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 5 iunie 2026. Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 12 iunie 2026, pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, cu excepţia claselor a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 26 iunie 2026, iarpentru clasele din învăţământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.

Se mai propune ca desfășurarea Programului național „Școala altfel” și a Programului „Săptămâna Verde” să fie programate în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, la decizia unităților de învățământ. Săptămâna de vacanță va rămâne în continuare la decizia inspectoratelor școlare, intervalul în care poate fi programată aceasta fiind 9 februarie-1 martie 2026.

Cum sunt programate vacanțele

Prima vacanță din anul școlar viitor, dacă propunerea rămâne în forma prezentată, va fi de sâmbătă, 25 octombrie 2025 - până duminică, 2 noiembrie 2025. vacanța de Crăciun va începe de sâmbătă, 20 decembrie 2025, și se fa sfârși miercuri, 7 ianuarie 2026.

Următoarea săptămână de vacanță este cea la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 9 februarie – 1 martie 2026.

Vacanța de primăvară va începe sâmbătă, 4 aprilie 2026 și se va sfârși marți, 14 aprilie 2026.

Vacanța mare este programată în intervalul 20 iunie 2026 - 6 septembrie 2026.

La scurt timp de la postarea anunțului pe contul oficial de Facebook al MEC au și apărut comentariile. Cele mai multe se referă la organizarea celor două săptămâni de activități - Școala Altfel, respectiv Săptămâna Verde -, considerându-se că două săptămâni dedicate acestor activități care necesită și costuri ce nu pot fi susținute de școli, prin urmare se apelează la părinți, este prea mult.

„O singură săptămână dedicată activităților non-formale este suficientă”

„Vă rugăm să luați în considerare și perspectiva profesorilor atunci când vine vorba despre organizarea Săptămânii Verzi și a Săptămânii „Școala Altfel”. Din experiența noastră, o singură săptămână dedicată activităților non-formale este suficientă, având în vedere că și în cadrul Săptămânii „Școala Altfel” putem integra tematici legate de educația ecologică și protecția mediului”, au comentat profesorii.

„În prezent, Săptămâna Verde reprezintă o provocare majoră atât pentru profesori, cât și pentru părinți, mai ales din punct de vedere logistic și financiar. Organizarea unor activități de calitate necesită resurse pe care, de cele mai multe ori, suntem nevoiți să le solicităm părinților. Este evident că două săptămâni dedicate exclusiv activităților extracurriculare implică costuri ridicate și un efort organizatoric semnificativ, fără ca ministerul să asigure finanțare adecvată”, atrage atenția un alt profesor.

Un alt profesor vrea să știe care sunt argumentele pentru menținerea Săptămânii Verzi ca o entitate separată. „Dacă acest program este considerat esențial, de ce nu există un sprijin financiar concret din partea ministerului? Profesorii își doresc să ofere elevilor experiențe educative de calitate, dar acest lucru nu ar trebui să depindă exclusiv de contribuțiile părinților sau de eforturile suplimentare ale cadrelor didactice”, arată un alt profesor.

O altă propunere este aceea ca cele două săptămâni de activități să se comaseze. Un alt profesor este de părere că ar trebui lăsate cadrele didactice să își aleagă 10 zile în anul școlar în care să efectueze activități „altfel”, „evident, fără 1000 de hârtii de făcut pentru ca nu asta e interesul și nici scopul”, ci în baza unor chestionare completate de părinți și elevi.

În alte comentarii se cere revenirea la structura „clasică”, 15 septembrie – 15 iunie. „Școala trebuie să înceapă pe 15 septembrie! Nu mai tăiați din vacanța copiilor și nu mai distrugeți concediile familiilor și turismul. 15 septembrie -15 iunie, așa ar trebui sa fie anul școlar. Asigurați în școli aere condiționate funcționale dacă vreți să vină până în 19 iunie!”, este un alt comentariu.