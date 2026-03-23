Peste 143.000 de elevi încep luni simularea la Bacalaureat 2026, cu proba la Limba Română. Ce se întâmplă cu cei care au ales să boicoteze

Peste 143.000 de elevi din clasele a XII-a și a XIII-a susțin, luni, 23 martie, prima probă din cadrul simulării examenului de Bacalaureat 2026, la Limba și literatura română. Accesul în sălile de examen este permis până la ora 08:30, pe baza unui act de identitate, iar durata probei este de trei ore.

Simularea se desfășoară în 1.364 de unități de învățământ, reprezentând 95,59% dintre liceele din țară, potrivit datelor comunicate de Ministerul Educației și Cercetării pe 20 martie. Aproximativ 63 de licee nu vor organiza testarea.

Lucrările elevilor vor fi evaluate de câte doi profesori evaluatori, selectați cu prioritate dintre cei care au urmat programul de formare continuă pentru Corpul de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN), astfel încât fiecare lucrare să fie corectată de cel puțin un profesor acreditat în acest program.

Rezultatele obținute la simulare nu vor fi trecute în catalog decât la solicitarea elevilor, prin cerere scrisă. Notele pot fi însă analizate împreună cu profesorii, în scopul îmbunătățirii pregătirii pentru examenul final.

Deși sindicatele din educație au anunțat anterior un posibil boicot, la nivel național simulările se desfășoară în majoritatea unităților de învățământ. Potrivit Ministerului Educației, exercițiul are loc în aproape 95% dintre școli.

Pentru elevii din liceele unde simularea nu este organizată, inspectoratele școlare au încercat să găsească soluții de redistribuire către alte unități. În București însă, acest lucru nu va fi posibil.

„Din perspectiva noastră, fiecare elev trebuie să aibă posibilitatea de a susține simulările și de a fi evaluat corect și obiectiv, în conformitate cu prevederile legale”, a declarat Mihnea Haiduc, președintele Consiliului Național al Elevilor.

În unele licee, decizia privind organizarea simulării a fost schimbată cu doar câteva zile înainte de probe. „Initial, decizia a fost luată prin vot la nivelul colectivului de profesori, majoritatea cadrelor didactice pronunțându-se pentru boicot. Revenirea asupra deciziei s-a realizat vineri, 20.03.2026, prin vot majoritar”, a explicat Marian Ursu, profesor de Limba și literatura română la Liceul „Neagoe Basarab” din Oltenița, județul Călărași.

Aproximativ jumătate dintre liceele care nu organizează simularea sunt din București, unde astfel de exerciții nu au mai fost organizate până acum în mod unitar.