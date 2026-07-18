 Muntele Olimp, tărâmul zeilor greci, la un pas să intre în patrimoniul UNESCO. Decizia va fi luată în câteva zile | adevarul.ro
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Muntele Olimp, tărâmul zeilor greci, la un pas să intre în patrimoniul UNESCO. Decizia va fi luată în câteva zile

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Muntele Olimp, locul legendar unde grecii antici credeau că se află tronul lui Zeus, este la un pas de a intra pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Decizia finală va fi luată în zilele următoare de Comitetul Patrimoniului Mondial.

Muntele Olimp
Muntele Olimp FOTO: X

Muntele Olimp, cu o înălțime de 2.918 metri, locul legendar al celor 12 zei din Grecia antică, a captivat imaginația oamenilor de-a lungul mileniilor. Grecii antici credeau că tronul lui Zeus, regele zeilor, se afla pe cel mai înalt dintre vârfurile sale stâncoase, adesea învăluite în ceață, potrivit Mediafax.

Grecii de astăzi speră ca cel mai înalt munte al lor să fie inclus pe Lista Patrimoniului Mondial al UNESCO ca sit mixt cultural și natural. Nominalizarea urmează să fie discutată cu ocazia reuniunii Comitetului Patrimoniului Mondial, care va avea loc la Busan, în Coreea de Sud, începând de duminică și până pe 29 iulie.

Muntele lui Zeus și legendele Greciei antice

Puține locuri sunt la fel de importante pentru mitologia greacă antică precum Muntele Olimp. Se spune că aici și-a stabilit Zeus curtea după ce l-a detronat pe tatăl său, Cronos, într-un război de 10 ani care a pus capăt domniei titanilor.

Interesul pentru Muntele Olimp ar putea crește în perioada următoare odată cu lansarea în cinematografe, în această săptămână, a filmului „The Odyssey” al lui Christopher Nolan, o nouă adaptare a epopeii lui Homer, în care muntele este prezentat ca reședința lui Zeus.

Semnificații religioase

Pe unul dintre vârfurile mai joase ale Muntelui Olimp, săpăturile arheologice au scos la iveală un sanctuar în aer liber. Se crede că este cel menționat de filosoful și istoricul antic Plutarh, care, în secolul al II-lea, a scris despre procesiuni către unul dintre vârfurile Olimpului pentru sacrificii de animale în onoarea lui Zeus.

Muntele și-a păstrat semnificația religioasă și în epoca creștină. O capelă situată pe vârful Profetului Ilie, la 2.803 metri, este considerată a fi cea mai înaltă capelă din lumea creștin-ortodoxă.

Cheile Enipeas ale muntelui adăpostesc ruinele unei mănăstiri fondate în 1542, iar o plimbare de aproximativ 20 de minute de acolo duce la Peștera Sfântă a Sfântului Dionisie, o capelă construită într-o peșteră din care izvorăște un mic izvor, despre care se crede că ar conține apă sfințită.

Mix de cultură și frumusețe naturală

Versanții muntelui, care ajung până la mare găzduiesc o bogăție de floră și faună, inclusiv specii endemice.

Locuitorii speră că tocmai această îmbinare de cultură, mit, frumusețe naturală și biodiversitate va contribui la declararea muntelui lor drept sit al Patrimoniului Mondial.

Includerea muntelui Olimp pe Lista Patrimoniului Mondial al UNESCO ar atrage probabil și mai mulți oameni către munte și zona înconjurătoare. De altfel, numărul mare de vizitatori a determinat autoritățile locale să ia în considerare impunerea unor taxe de intrare și înregistrarea numărului de vizitatori.

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