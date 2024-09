Școlile se pregătesc intens să aplice legea care interzice telefoanele mobile la ore

În timpul orelor de curs, elevii nu vor mai putea folosi telefoanele mobile. Aceștia fie le vor lăsa la intrarea în școală și nu le vor putea utiliza decât după încheierea programului, fie le vor depozita în clase, în cutii speciale și le vor folosi doar în pauze. Decizia rămâne însă la latitudinea unităților de învățământ, a declarat ministra educației, Ligia Deca, la un post de televiziune. Prin urmare, „povara” implementării acestei reglementări cade pe umerii directorilor.

„În regulamentul de organizare și funcționare al sistemului de învățământ, cel general pe țară, se prevede faptul că telefoanele nu pot fi utilizate în timpul orelor de curs. Așa era și înainte. Ceea ce am introdus nou este faptul că școala, în propriul regulament, poate interzice de tot utilizarea telefoanelor mobile pe perioada activității în școală. Am lăsat la latitudinea școlii pentru că sunt școli unde părinții pot ajunge ușor dacă apare o urgență, dar sunt și școli în zone îndepărtate, unde, de exemplu părinții au nevoie să ia legătura cu elevii pentru a ști când trebuie să-i preia, când există o urgență. Fiecare școală știe comunitatea, știe nevoile, știe posibilitățile și atunci pot decide fie să meargă pe regula generală, fără telefoane în timpul orelor, cu zonă de depozitare la intrarea în sala de clasă, fie să meargă pe o regulă și mai strictă, cum am văzut în alte state europene: interzicerea cu totul a telefoanelor mobile în școli, sigur, cu excepțiile date de utilizarea lor în scop educațional”, a precizat Ligia Deca.

„Vom pregăti cutii speciale pentru depozitarea telefoanelor”

Decizia, îndelung analizată și comentată, a fost primită cu mare entuziasm mai ales de către profesori. Iar mulți directori deja s-au pus pe treabă. Romeo Zamfir, profesor de matematică și director la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Galați a declarat pentru Adevărul că elevii vor avea acces cu telefoanele mobile în școală, însă nu le vor putea folosi la ore. „Vom pregăti niște cutii speciale unde elevii vor depozita gadget-urile. Cutiile vor fi amplasate chiar în sălile de clasă. Anul trecut, erau toți cu telefoanele la ei. Excepție au fost doar câteva clase mici. Dar la clasele mari nu am avut ce face decât să le permitem gadget-urile. Acum, însă, lucrurile se vor schimba. Vor trebui să accepte noua regulă”, ne-a spus prof. Romeo Zamfir.

„Să nu-i lăsăm pe copii să se transforme în niște sălbatici!”

„Trebuie să existe o regulă care să fie respectată de toată lumea. Și nu că sunt de acord cu această reglementare, ci sunt de o mie de ori de acord cu această măsură”, a completat ideea și prof. Carmen Ștefan, directoarea Colegiului Tehnic „Mihai Bravu” din București. „Am fost plecată într-un ERASMUS și nici nu se punea problema ca vreun elev să aibă telefonul în clasă. Le lăsau la intrarea în școală și le luau la plecare”, a mai precizat cadrul didactic. Profesoara ne-a mărturisit că elevii liceului pe care îl conduce, în pauze, în loc să iasă afară, să socializeze, se retrăgeau într-un colț al clasei sau pe holuri, adânciți în ecrane. „Ce facem? Îi lăsăm să se transforme în niște sălbatici care nu mai știu să vorbească între ei? Clar, nu! Trebuie să intervenim! Este evident că nu au ce căuta telefoanele în școli. Copiii nu mai știu să socializeze, nu mai știu să fie prieteni, nu mai știu să dea cu piciorul într-o minge. Nu mai spunem că le scade performanța la școală, căci ei nu mai sunt atenți la ore, nu se mai pot concentra. Iar noi, ca profesori, nu mai putem să le captăm atenția. Sunt dependenți”.

Directoarea Carmen Ștefan ne-a povestit o situație și mai îngrijorătoare. În curtea liceului există o grădiniță, iar unii copii au asupra lor smartphone-uri pe care se joacă. „Ieri, la prânz, erau vreo patru copii mici pe bancă. Unul avea telefonul la el, se juca, iar ceilalți stăteau și se uitau în ecran. „Mă copii, vreți să vă dau o minge? Nu vreți să vă jucați? Nu!” a venit răspunsul. E trist. Eu am fost plăcut surprinsă de această decizie. Era nevoie de așa ceva, mai ales că știu foarte bine cum funcționează lucrurile în străinătate. În Spania, de exemplu. Am fost la o școală particulară, la o școală de stat și la una profesională. Nicăieri nu se intră cu telefonul la ore”.

Directoarea Colegiului Tehnic „Mihai Bravu” din București este decisă să interzică accesul elevilor cu telefoanele în școală. Copiii pot vorbi cu părinții înainte de a intra în clasă iar apoi vor lăsa gadgeturile într-un dulap la intrare. „Intră în școală, și-a lăsat telefonul la poartă. Poate îi învățăm să trăiască și fără telefon”.

Ministra Ligia Deca a ținut să amintească și sancțiunile pe care le riscă elevii dacă nu respectă regulile impuse de conducerea școlilor. „Există în regulament o serie de sancțiuni care merg de la avertisment verbal sau scris până la sancțiunea cea mai gravă care este exmatricularea. În funcție de gravitatea faptei se aplică o sancțiune adecvată”.