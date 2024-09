Folosirea telefonului în timpul orelor de curs poate duce la exmatriculare. Ce spune ministrul Educației despre noile reguli

Noul regulament prevede faptul că școlile pot interzice de tot utilizarea telefoanelor mobile pe perioada activității în școală și că există o serie de sancțiuni care merg „de la avertisment verbal sau scris până la sancțiunea cea mai gravă care este exmatricularea”.

Ministrul Educației, Ligia Deca, a vorbit la Digi 24 despre aceste noi reguli în școli.

„Ceea ce am introdus nou este faptul că școala, în propriul regulament, poate interzice de tot utilizarea telefoanelor mobile pe perioada activității în școală. Am lasat la latitudinea școlii pentru că sunt școli unde se ajunge ușor, părinții pot ajunge ușor dacă apare o urgență, dar sunt și școli în zone îndepărtate, unde, de exemplu părinții au nevoie să ia legătura cu elevii pentru a ști când trebuie să-i preia, când există o urgență și așa mai departe. Fiecare școală știe comunitatea, știe nevoile, știe posibilitățile și atunci pot decide fie să meargă pe regula generală, fără telefoane în timpul orelor, cu zonă de depozitare la intrarea în sala de clasă, fie să meargă pe o regulă și mai strictă, cum am văzut în alte state europene: interzicerea cu totul a telefoanelor mobile în școli, sigur, cu excepțiile date de utilizarea lor în scop educațional. Dacă profesorul le consideră utile pentru o lecție interactivă, ele pot fi utilizate punctual”, a transmis ministrul Ligia Deca.

Potrivit ministrului, „există în regulament o serie de sancțiuni care merg de la avertisment verbal sau scris până la sancțiunea cea mai gravă care este exmatricularea. În funcție de gravitatea faptei se aplică o sancțiune adecvată”.

„Atenția la procesul educațional scade odată cu concentrarea pe ceea ce urmăresc ei pe telefon. Am văzut și în rezultatele PISA. A existat la prezentarea PISA realizată pe ultimul studiu un grafic care arată că orice utilizare a telefonului mobil în orice scop, poate fi în scop educațional, mai mult de o oră pe zi scade performanța la matematică a elevilor. A fost făcut un studiu special pentru matematică să vedem care sunt factorii care influențează pozitiv și negativ performanța elevilor din toate statele unde s-a aplicat testul PISA. Avem o confirmare științifică a faptului că utilizarea în exces a telefonului mobil aduce un impact negativ asupra performanței”, a explicat ministrul Educației, la Digi 24.