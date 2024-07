Panică la New York. Minge de foc misterioasă deasupra Statuii Libertății: meteorit sau activitate militară? VIDEO

O minge de foc uriașă a traversat cerul deasupra Statuii Libertății marți, 16 iulie 2024, provocând un cutremur mic și un sunet puternic resimțite de locuitorii din zonă.

Incidentul, petrecut în jurul orei 11:17 a.m., a stârnit confuzie și panică, determinând mai multe agenții guvernamentale să investigheze cauza. Biroul de Medii cu Meteoroizi al NASA și Centrul Național de Informare a Cutremurelor al Institutului Geologic al Statelor Unite (USGS) au fost printre primele autorități care au intrat în alertă, potrivit dailymail.co.uk

Datele inițiale sugerau un meteoroit, însă detaliile atipice au condus la o ipoteză alternativă.

„Există rapoarte privind prezența militară în zonă în jurul momentului apariției mingii de foc”, a declarat Agenția Spațială Americană, „ceea ce ar putea explica cutremurul și sunetele raportate presei”.

Cu toate acestea, oficialii Pentagonului au informat NBC New York că nici Comandamentul de Apărare Aerospațială Nord-Americană (NORAD), nici o altă rețea de senzori militari din SUA, nu au detectat activități care să explice mărturiile locuitorilor.

Astronomul Bill Cooke, lider al Biroului de Medii cu Meteoroizi al NASA, a emis o declarație bazată pe datele limitate disponibile până acum.

Potrivit lui Cooke, bila de foc a fost observată prima dată la ora 11:17 a.m., ora locală, în apropierea Greenville Yard, un terminal de marfă din Portul New York și New Jersey.

„Bila de foc a fost văzută inițial la o altitudine de 79 de kilometri deasupra Golfului Superior (la est de Greenville Yard)”, a explicat Cooke.

„Meteorul a coborât cu un unghi abrupt de doar 18 grade față de verticală, deplasându-se puțin spre est de nord cu 54.719 kilometri pe oră”, a continuat el.

Oficialul NASA a mulțumit astronomilor amatori din cadrul Societății Americane de Meteori, ale căror date „au permis o determinare aproximativă a traiectoriei meteorului”.

Observatorii din cadrul grupului științific non-profit, fondat în 1911, au raportat aproximativ 20 de posibile observații de meteori între orele 11:16 și 11:20 a.m. Rapoartele neconfirmate ale societății privind bila de foc s-au înregistrat în zona metropolitană tristatală, din New Jersey, New York și Connecticut - și chiar dincolo, în Delaware și Maryland.

„Mi-a atras privirea brusc: o minge de foc care străbătea cerul”, a declarat martorul ocular Judah Bergman pentru știrile locale. „Nu îmi venea să cred”.

În ciuda relatărilor rezidenților despre zgomot și cutremurc de-a lungul traseului mingii de foc, New York - USGS a precizat într-o declarație oficială că nu a înregistrat nicio dovadă a unui cutremur.

„O examinare a datelor seismice din zonă nu a arătat nicio dovadă a unui cutremur. USGS nu are nicio dovadă directă a sursei cutremurului”, a declarat Centrul Național de Informare a Cutremurelor al agenției federale.

O explicație pentru presupusul sau presupusul zgomot puternic și zguduitor al meteoritului poate să fi provenit din aerul neobișnuit de gros de vară.

După cum a remarcat meteorologul șef al afiliatului local WABC-TV, Lee Goldberg, căldura record din iulie ar ajuta sunetul să reverbereze prin aer.

În zilele cu temperaturi ridicate, moleculele de aer se mișcă mai repede și se ciocnesc mai frecvent în starea lor încălzită sau „excitată” – ceea ce permite undelor sonore care se unduiesc prin aceste ciocniri moleculare să se răspândească mai rapid și mai puternic.

Oficialii NASA au avertizat că propria sa evaluare a observărilor mingilor de foc de marți a fost „incertă” și bazată doar pe „câteva relatări ale martorilor oculari”.

„Nu există date de cameră sau satelit disponibile în prezent pentru a perfecționa soluția”, a recunoscut biroul de meteoriți al agenției spațiale.

Echipa lui Cooke de la acest birou NASA a promis totuși că va continua să strângă informații pentru a confirma aceste rapoarte ale martorilor, astfel încât să își finalizeze ancheta asupra cazului.

Evenimentul de marți nu a produs niciun impact sau aterizare de meteoriți, cel puțin conform NASA.