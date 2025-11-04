Video Rectorul „etern” al unei universități din Ardeal, viral pe Reddit: „Eu am adus gândacii în cămine sau cei care au stat acolo?”

Disputa dintre rectorul Universității Transilvania din Brașov, Ioan Abrudan, și studenții nemulțumiți de noile reguli ale instituției a ajuns virală. Rector încă din 2012 al universității, deși legea prevede o limită de două mandate, Abrudan a sugerat că studenții au adus gândaci în cămine.

Peste o sută de studenți ai Universității Transilvania din Brașov au protestat, săptămâna trecută, nemulțumiți de condițiile de studiu, de noile reguli privind prezența obligatorie și de lipsa de comunicare din partea conducerii.

Discuțiile cu rectorul Ioan Vasile Abrudan au fost tensionate, iar tinerii reclamă taxe prea mari, săli supraaglomerate și probleme în cămine.

Scena în care rectorul Ioan Vasile Abrudan le-a reproșat studenților că ei sunt cei care aduc în cămine gândaci a stârnit ample discuții pe platforma Reddit.

„Suntem o sută de oameni într-o sală, scriem pe pereți!”

Principalul motiv al protestului este prezența obligatorie la cursuri, introdusă printr-un nou regulament adoptat în iulie. Studenții afirmă că documentul nu a fost comunicat prin e-mail sau prin intermediul profesorilor, ci „doar publicat pe site, într-un colț unde nu intră nimeni”.

„Noi ne dorim să muncim, dar să și studiem. Orarul nu ne permite nici măcar un job part-time. Mulți dintre noi avem zile cu 12 ore, unii termină cursurile la ora 10 seara”, a declarat Răzvan Pirtea, organizator al protestului.

Rectorul Ioan Vasile Abrudan le-a explicat studenților că „învățământul cu frecvență înseamnă frecvență în universitate, nu în altă parte.”

Replica studenților a venit imediat: „Tu vrei să-mi spui că am cursuri obligatorii, dar unde stau? Suntem o sută de oameni într-o sală, scriem pe pereți, pe genunchi, unii stăm pe jos.”

Un alt motiv de revoltă este taxa de transfer, care ar fi ajuns la 50.000 de lei pentru studenții de la buget care doresc să se mute la o altă universitate. De asemenea, taxa de școlarizare a crescut considerabil în ultimul an.

„Taxa a crescut exponențial. Înainte era 2.700 de lei, acum e aproape 4.000. E dublu!”, a spus un student de la Facultatea de Litere.

Pe rețelele sociale au fost distribuite imagini din sălile de curs în care studenții stau înghesuiți sau chiar în picioare. Alte fotografii arată holuri degradate și mobilier vechi.

Rectorul a recunoscut existența problemelor, dar susține că situația este temporară: „Am anunțat public pe 1 octombrie că avem patru amfiteatre în lucru. În zece zile au fost gata.”

Conducerea Universității Transilvania susține că noile reguli respectă Legea Învățământului Superior din 2023 și că multe dintre problemele semnalate „sunt temporare”.

„Studenții au dreptate în parte, dar universitatea funcționează în limitele impuse de lege. Se lucrează constant la îmbunătățirea condițiilor din campus și din sălile de curs”, a spus purtătorul de cuvânt al universității.

„Cine a adus gândacii în cămin”

Studenții s-au plâns și de condițiile din cămine: lipsa căldurii, prețurile mari și igiena precară.

„Plătim 2.800 de lei pentru o cameră cu baie la comun, în care se scurge apa și stau gândacii.” — a susținut un student din anul II.

Replica rectorului a devenit virală: „Rectorul a adus gândacii acolo sau tot cei care au stat acolo?”

Comentariul a împărțit internetul. Cei mai mulți l-au criticat și au ironizat declarația sa, alții i-au dat dreptate: „Am stat în cămin și zi de zi erau oale murdare și resturi de mâncare. De vină sunt și studenții, dar și conducerea, că nu se fac dezinsecții mai des.”

„Care ați adus, mă, gândaci de acasă?”, a comentat un student.

„Știm cu toții că studenții vin cu gândacii în buzunare la cămin”, a intrvenit un altul.

„Studenții sexo-marxiști aduc gândaci să-i mănânce”- a comentat, ironic, altcineva.

„Bro, și dacă ar veni, ei administrează locul, e datoria lor să îl țină în condiții optime, pentru că e un serviciu plătit. E absolut absurd să zică că „clientul” e de vină, când e clar vorba despre incompetența lui și a administratorului.”

„Fără glumă, am lucrat 10+ ani în hoteluri. Insecte, gândaci, de orice fel, sunt mereu aduși de cei care se cazează. Inevitabil, transportul bagajelor cu avionul, mașina etc. expune bagajul la mediul extern, de unde se pot agăța tot felul de insecte și gândaci. Unii chiar îi aduc de acasă, neștiind că valiza pe care și-o pregătesc ascunde ceva în căptușeală sau orificii. Asta nu scuză nicidecum rata la care se face dezinsecția în acele spații”, a intervenit altcineva.

În privința căminelor, administrația a precizat că se fac periodic lucrări de igienizare și că plângerile vor fi verificate.

Generațiile s-au schimbat. Gata cu tăcerea

Mulți utilizatori ai rețelei reddit i-au felicitat pe studenții pentru curajul de a vorbi deschis.

„Frumos să vezi noile generații că nu mai stau cu capul plecat. Respect!”, a scris un utilizator.

Alții au cerut mai multă organizare: „Protestul e justificat, dar ar trebui formulate clar cinci cerințe principale. Așa, se pierde în zgomot.”

„În mijlocul discuției, studenții încep sa scandeze. Este o imagine grotescă a lipsei de bun simț care se crede superioară. Nici nu contează ce spunea domnul rector, acești indivizi care nu au realizat nimic în viață (pentru ca nu au avut timp la vârsta lor și de asta trebuie să avem niște respect pentru vârstă, că ăia mai mari au supraviețuit mai mult ca noi), nu au niciun pic de educație. Astfel de atitudini fac de rușine calitatea de student. Mai bine mergeți pe stadion, aveți exact comportamentul potrivit”, a intervenit altcineva.

Protestul studenților din Brașov a devenit un simbol al unei generații care refuză tăcerea și cere schimbare reală.

Rectorul „etern” de la Universitatea Transilvania. „Salvat” de o delegație în Maldive

Profesorul Ioan Vasile Abrudan, aflat la conducerea Universității Transilvania din Brașov din 2012, a câștigat un al patrulea mandat de rector, în urma alegerilor interne desfășurate în februarie 2024.

Deși vechea Lege a educației naționale limita numărul mandatelor rectorilor la două, Abrudan a reușit să candideze din nou datorită unei portițe legale privind „mandatele complete”. Mai exact, limita se referea la 2 mandate complete, dar dacă, de exemplu, un rector se suspenda din funcție pentru o perioadă, mandatul nu mai era complet, iar el mai putea candida o dată.

Așadar, Ioan Abrudan s-a suspendat între 28 octombrie 2018 și 20 noiembrie 2018, interval care se suprapune cu perioada unei delegații în Maldive, după cum arată Ministerul Educației și o hotărâre a Senatului Universității Transilvania.

Astfel, suspendarea i-a permis lui Abrudan să candideze din 2020 pentru un al treilea mandat.

Întrebat de ce s-a suspendat și nu și-a delegat atribuțiile, Abrudan a răspuns: „Credeți că ar fi fost normal să iau o lună salariu de la universitate, când eu sunt plecat din țară? Ar fi fost etic? Suspendarea a fost făcută cu votul unanim din partea Senatului, membrilor li s-a spus că, dacă mi se aprobă suspendarea, o consecință va fi inclusiv posibilitatea de a candida din nou”.

Noua Lege a învățământului superior, care permite maximum două mandate de câte cinci ani, nu ia în calcul mandatele anterioare, fapt ce i-a permis profesorului Abrudan să rămână în fruntea instituției pentru un al patrulea mandat. Astfel, el va conduce universitatea până în 2029.