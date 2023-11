Beneficii de top pentru absolvenți de top la Universitatea Transilvania: laptopuri și excursii în SUA

Absolvenții de liceu cu media 10 și șefii de promoție care au ales Universitatea Transilvania au primit câte un laptop. Șefii de promoție de la licență au vizitat o universitate din New York.

44 de absolvenți cu media 10 sau șefi de promoție proveniți de la licee din 15 județe din țară au fost premiați de conducerea Universității Transilvania din Brașov cu câte un laptop. Alți 20 de studenți care urmează cursurile de master și au fost șefi de promoție la licență au beneficiat și ei de același cadou din partea instituției de învățământ superior.

Mai mult, şefii de promoţie de la licenţă care aleg să fie masteranzi la Braşov primesc din partea UNITBV o recompensă financiară şi o deplasare în orice ţară din lume, la alegere. În acest an, şefii de promoţie ai ciclului de licenţă au fost în Statele Unite ale Americii, la Columbia University (New York), cheltuielile de deplasare fiind asigurate în întregime de Universitate.

Una dintre absolventele de liceu de top, Alexandra Bădescu, vine din Târgovişte şi a ales Psihopedagogia specială. Şi nu întâmplător, dat fiind că este persoană cu dizabilităţi.

„Exact pe lucrul acesta se bazează, terapie sau învăţământ pentru copii cu dizabilităţi de orice tip, iar eu asta am primit, chiar dacă nu am fost în învăţământ de specialitate, să spunem, am fost în învăţământ de masă, dar am avut parte de oameni care au ştiut să lucreze şi cu persoanele cu dizabilităţi”, a spus Alexandra Bădescu.

Cei mai mulţi şefi de promoţie din liceu, 9, sunt din judeţul Braşov, urmaţi de 8 studenţi de la liceele din Prahova, câte 4 din judeţele Bacău şi Covasna şi câte 3 de la licee şi colegii din judeţele Argeş, Buzău, Harghita şi Neamţ. Restul studenţilor care au fost şefi de promoţie în liceu sunt din judeţele Dâmboviţa, Vrancea, Alba, Arad, Mureş, Teleorman şi Brăila.

Pe de altă parte, dintre cei 20 de şefi de promoţie de la licenţă, câţi a avut Transilvania în anul universitar trecut, 15 au ales să rămână la Braşov, iar lor li s-a alăturat o şefă de promoţie a unei facultăţi din Târgu Jiu. Acest program de recompensare a şefilor de promoţie se desfăşoară deja în Universitatea Transilvania din Braşov de aproape un deceniu.