O studentă a Facultății de Medicină din Iași a lansat, în discursul susținut la ceremonia de absolvire, o serie de critici la adresa instituției în care a studiat. Tânăra a vorbit despre condițiile precare din sălile de curs și despre calitatea actului de predare: „Perioada anilor de facultate nu a fost deloc simplă. Cu părere de rău, uneori am simțit că nu avem susținere de la persoanele de la care ne-am fi așteptat să ne susțină”, a transmis tânăra.

Sursă video: Facebook/Tele M Iași

Prin discursul său, Claudia Ciobanu, studentă la Asistență Medicală Generală, șefă de serie, a dorit să tragă un semnal de alarmă la adresa conducerii Universității.

„Înțeleg că poate nu toate lucrurile țin de dumneavoastră, dar haideți să încercăm să facem lucrurile să funcționeze și să fie mai bune pentru toată lumea.

Studenții nu au nevoie de ore întregi de cursuri citite de pe slide-uri. Acest lucru îl putem face și singuri. De asemenea, nu este în regulă să stăm uneori cu orele să sprijinim pereții în spitale, fără ca nimeni să observe sau să ia măsuri. Asta nu este medicină”, a transmis aceasta.

Claudia Ciobanu a adăugat că „nu este firesc” ca studenții care plătesc taxe de școlarizare să învețe în amfiteatre „care, uneori, par că stau să cadă” peste ei.

„Sper din tot sufletul ca, odată cu înființarea noii facultăți, și anume Facultatea de Științele Sănătății, lucrurile să se schimbe în bine pentru specializarea Asistență Medicală.

Îmi doresc ca următorii șefi de serie, care vor sta aici în locul meu, să poată spune cu mândrie că au absolvit această facultate și că se simt pregătiți să intre pe piața muncii. Din păcate, mulți dintre noi nu putem spune acest lucru astăzi”, a mai spus studenta.

Discursul ținut în fața conducerii universității și a colegilor de promoție a fost distribuit pe rețelele sociale, inclusiv pe pagina de Facebook a Universităţii de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași. Momentul poate fi urmărit de la 2:40:04

Studenții ieșeni au protestat în fața UMF în 2023

În 2023, peste 300 de studenți de la UMF Iași au protestat în faţa instituţiei, nemulţumiţi de creşterea taxei de şcolarizare, dar şi de impunerea obligativităţii prezenţei la cursuri.

Studenţii afirmă că unii profesori au tehnici învechite de predare şi vin la ore cu materiale depăşite, în timp ce pe internet pot fi găsite explicaţii mult mai bune decât cele oferite de profesori, scrie News.ro.

Aceștia erau revoltați și din cauză că taxa anuală urma să se majoreze de la 8.500 la 10.000 de lei. Pentru anul universitar 2026–2027, taxele de școlarizare sunt de 13.000 de lei pentru studenții din anul I la Medicină și Medicină Dentară, 10.000 de lei pentru anii II–IV și 8.500 de lei pentru anii terminali.

Pe pancartele studenţilor se putea citi, printre altele, „Medicina a evoluat din 2005”, „Leneşi sunt cei care nu vor să îmbunătăţească cursurile” şi „Pretenţii mari pentru cursuri mediocre”.

O delegație a studenților a discutat timp de peste două ore cu conducerea UMF Iași, iar prorectorul Radu Iliescu a declarat că nemulțumirile lor sunt tratate cu seriozitate, însă a considerat nejustificată solicitarea de eliminare a obligativității prezenței la cursuri.

„Este de neînţeles această solicitare. Este foarte dificil să ne imaginăm că un medic refuză cu atâta obstinaţie să participe efectiv la cursuri. Nu a fost practic o negociere pe acest punct, ne-au adus la cunoştinţă. Este vorba despre o decizie a Senatului, aici nu este un punct care se poate negocia”, a afirmat prorectorul Radu Iliescu.