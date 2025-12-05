Moda și luxul în 2026: doar brandurile agile vor supraviețui într-o lume volatilă

search
Moda și luxul vor intra în 2026 într-o lume în care volatilitatea devine normalul, mai degrabă decât excepția. În acest mediu complicat, doar brandurile cele mai agile, care se pot adapta rapid, vor ieși învingătoare, potrivit raportului „The State of Fashion 2026”.

Femeie cu pălărie la o prezentare de modă
Moda și luxul vor intra în 2026 într-o lume în care volatilitatea devine normalul. Foto Hepta

Directorii din industria modei descriu din ce în ce mai des mediul actual ca fiind „dificil”, iar aproape jumătate dintre ei se așteaptă ca situația din industrie să se deterioreze anul viitor, chiar dacă o minoritate considerabilă vede oportunități clare pe piețe precum China și în categorii de produse noi, cum ar fi ochelarii cu inteligență artificială, potrivit raportului realizat de McKinsey.

Economia globală se schimbă, tarifele vamale ale administrație americane redesenază harta comerțului internațional și cresc costurile de producție, în timp ce consumatorii, afectați de incertitudinea economică, devin din ce în ce mai atenți la valoare și mai selectivi cu fiecare achiziție. Potrivit raportului, 76% dintre directorii din industria modei afirmă că perturbările și barierele comerciale în creștere vor modela industria în 2026. Principalele centre de aprovizionare din industria modei sunt cele mai afectate de creșterea tarifelor vamale - China, Vietnam, India, Bangladesh și Indonezia - care împreună reprezintă 63% din importurile de textile și îmbrăcăminte ale SUA.

În segmentul de lux, era creșterii ușoare determinate de prețuri se apropie de sfârșit. Conform raportului, principalul atribut care, potrivit clienților cu venituri mari, caracterizează luxul este „expertiza și calitatea”.

Cumpărătorii ambițioși își redirecționează bugetele către experiențe și bunăstare, forțând casele de modă de lux să intre într-un ciclu de reinventare, concentrându-se din nou pe creativitate și măiestrie pentru a reconstrui încrederea clienților. Companiile caută, de asemenea, modalități de a integra produsul, povestea și experiența clientului într-o expresie coerentă a valorii brand-ului lor. Piața medie se conturează ca segmentul cu cea mai rapidă creștere, alimentat de branduri axate pe design care îmbunătățesc produsul și experiența în magazin, oferind în același timp o valoare evidentă”, apreciază analistul eToro Bogdan Maioreanu.

Bijuteriile vor fi la mare căutare

În același timp, poziția de lider în categoriile de produse este în joc. Bijuteriile vor depăși creșterea pieței modei în general până în 2028, pe fondul cererii de piese care rezista trecerii timpului, ceea ce combină logica investiției cu exprimarea personalității fiecăruia și o cultură în creștere a cadourilor pentru propria persoană, atât în rândul bărbaților, cât și al femeilor.

Dispozitivele inteligente ce pot fi purtate – inclusiv ceasuri, inele, ochelari și brățări inteligente – sunt categoria de accesorii cu cea mai rapidă expansiune, cu o creștere de 8,3% pe an din 2022, care se estimează că va continua cu 9% anual până în 2028. Parteneriate precum EssilorLuxottica și Meta demonstrează că, atunci când tehnologia este învelită într-o estetică familiară, ochelarii inteligenți pot trece de la a fi o noutate la a deveni mainstream.

Odată cu lansarea noilor rame de ochelari cu afișaj în 2026, brandurile de modă vor fi judecate din ce în ce mai mult pe baza capacității lor de a colabora în mod credibil cu marile companii de tehnologie, fără a-și dilua propriile principii de design.

AI joacă diverse roluri și în companiile de modă

Inteligența artificială a început să schimbe piața muncii în societatea occidentală, iar moda nu va fi imună la aceste efecte. Până în 2030, 30% din timpul angajaților din toate industriile din Europa și SUA ar putea fi automatizat prin inteligența artificială generativă și alte tehnologii, notează raportul. În același interval de timp, raportul menționează că până la 40% dintre lucrătorii din țările dezvoltate vor trebui să se recalifice sau să își schimbe rolurile din cauza tehnologiei.

În prezent, peste 90% dintre organizații spun că vor crește investițiile în AI-ul generativ, dar doar 1% descriu implementările lor ca fiind „mature”. AI-ul începe să joace diverse roluri și în companiile de modă, de la gestionarea lanțului de aprovizionare, anticiparea tendințelor, până la asistență la cumpărături și chiar sprijinirea proceselor de creativitate. Acest lucru ar putea determina companiile de modă să facă din AI o prioritate strategică în cadrul organizațiilor lor. Inteligența artificială agentică ar putea remodela modul în care oamenii lucrează și colaborează, astfel încât companiile de modă vor trebui să găsească modalități de a valorifica și această tehnologie emergentă.

McKinsey constată că, în spatele tuturor acestor schimbări ale cererii, se află o necesitate economică imperativă: companiile trebuie să devină mai eficiente pentru a stimula creșterea. Având în vedere tarifele vamale, controlul muncii și costurile logistice, care reduc marjele de profit, avantajele tradiționale, precum aprovizionarea ieftină sau promovarea la scară largă, probabil că nu vor mai fi suficiente. În 2026, câștigătorii din domeniul modei și al luxului ar putea fi cei care urmăresc tendințele din timp, tratează inteligența artificială ca pe o infrastructură, utilizează prețurile pentru a câștiga încrederea pe termen lung și își aliniază universurile brandurilor cu consumatorii care doresc produse care să le ofere nu doar statut, ci și bunăstare, comunitate și longevitate.

