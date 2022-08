Radu Lecoiu, matematicianul din lotul României: „Mi s-a întâmplat să nu știu să rezolv o problemă”

T├órgovi╚Öteanul Radu Lecoiu are un palmares extraordinar de medalii la olimpiade ╚Öi concursuri interna╚Ťionale de matematic─â.

Rezolv─â de mic puzzle ╚Öi probleme de logic─â, iar acum a ajuns s─â fac─â cinste Rom├óniei.┬áAl─âturi de al╚Ťi tineri de elit─â ai ├«nv─â╚Ť─âm├óntului rom├ónesc din lotul na╚Ťional, Radu s-a plasat pe locul 5 ├«n lume (din 104), la competi╚Ťia interna╚Ťional─â de la Oslo.

Chiar dacă Radu se pregătește pentru admiterea la facultate și-a făcut timp și pentru olimpiada la care lotul României a înregistrat cea mai bună clasare din istorie.

Inteligen╚Ťa artificial─â e viitorul

M─ârturise╚Öte c─â vrea s─â urmeze o facultate ├«n SUA sau ├«n Europa (Anglia sau Fran╚Ťa) ╚Öi ar vrea s─â lucreze ├«n domeniul inteligen╚Ťei artificale.

ÔÇ×Nu ne a╚Öteaptam s─â lu─âm locul 5 la Oslo, pentru c─â sunt multe ╚Ť─âri bune. Nu am mai fost at├ót de bine de 23-24 de ani. Speram la un loc de top 10. Calculam cam pe ce loc am fi, dar am dep─â╚Öit orice a╚Ötept─âri. Cea mai bun─â clasare a noastr─â data din 1999, c├ónd am ocupat locul 24. Preg─âtirea noastr─â e un individual─â, dar am avut ╚Öi un stagiu de preg─âtire la Bu╚Öteni, unde am avut teste de preg─âtire. Preg─âtirea dup─â orele de ╚Öcoal─â conteaz─âÔÇŁ, spune t├órgovi╚Öteanul.

Radu particip─â la olimpiadele ╚Öcolare ├«nc─â din clasa a cincea. ÔÇ×├Än a VI-a am luat bronz ╚Öi apoi m-am preg─âtit mai serios. Din clasa a ╚Öaptea am luat medalia de aur mereu. La seniori a fost prima olimpiad─â interna╚Ťional─â. A fost un vis devenit realitate. A fost pu╚Ťin trist ├«n 2021 c├ónd am luat bronzul, iar acum am avansat. La anul sper s─â iau aurul ├«n JaponiaÔÇŁ, adaug─â el.

Nu are doar matematică în cap

ÔÇ×C├ónt ╚Öi la chitar─â electric─â. Am timp ╚Öi de alte chestii, ├«n principiu. Matematica e o pasiune, lucrez doar c├ónd simt c─â am nevoie, dar nu sunt extraterestru. ├Ämi fac timp s─â ies cu colegii ├«n parc sau la restaurant, nu am sacrificat timp pre╚Ťios. Totul e despre cum ├«╚Ťi organizezi timpul. Poate ├«ntr-o zi nu am starea necesar─â s─â lucrez la mate ╚Öi decid s─â ies la tenis cu b─âie╚ŤiiÔÇŁ, explic─â matematicianul.

Nu de pu╚Ťine ori i s-a ├«nt├ómplat s─â nu poat─â rezolva o problem─â, dar se consoleaz─â cu ideea c─â sunt probleme nerezolvate de sute de ani.

ÔÇ×Mi s-a ├«nt├ómplat s─â nu ╚Ötiu s─â rezolv o problem─â, dar mai caut pe internet, se g─âsesc solu╚Ťii, ├«ntreb profesorii. Cel mai r─âu e ├«nainte de concurs. Te g├ónde╚Öti c─â poate ├«╚Ťi pic─â tocmai acea problem─â. Enun╚Ťul deschide c─âi, a╚Öa e ├«n matematica de cercetare. Sunt probleme nerezolvate de sute de ani. ├Än anul 2000 a fost rezolvat─â marea teorem─â a lui Fermat. A fost un ╚Öoc pentru lumea matematicii ca dup─â 500 de ani s─â fie rezolvat─â de c─âtre Andrew WilesÔÇŁ, spune el.

Pentru c─â a cunoscut succesul, Radu vrea s─â ├«i ajute ╚Öi pe cei mai mici dec├ót el. A deschis cu colegii s─âi o funda╚Ťie ├«n cadrul c─âreia ├«i preg─âte╚Öte pe copii ├«n vederea particip─ârii la olimpiadele de matematic─â, fizic─â ╚Öi chimie.

ÔÇ×Acum e un ONG. Sunt membru fondator. Vom dona la orfelinate diferite bunuri, suntem pe drumul cel bunÔÇŁ, crede t├órgovi╚Öteanul.