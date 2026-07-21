Peste 6.300 de profesori au promovat examenul de definitivat, anunță ministrul Educației. Câți au obținut media 10

Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a anunțat marți, 21 iulie, că 6.345 de cadre didactice au promovat examenul național de definitivare în învățământul preuniversitar.

Rezultatele pot fi consultate AICI. Potrivit ministrului, în acest an au promovat examenul cu aproximativ 10% mai multe cadre didactice decât anul trecut, când rezultatele inițiale indicau 5.784 de candidați admiși. Totodată, 40 de cadre didactice au obținut media 10 la examen.

„Mă bucur că tot mai mulți profesori aleg să își consolideze parcursul profesional și reușesc să dobândească dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Felicitări!

Iar celor care urmează să susțină astăzi proba scrisă în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice / catedrelor din unitățile de învăţământ preuniversitar, le doresc mult succes, încredere în propriile forțe și rezultate pe măsura muncii depuse”, transmite ministrul.

Examenul de definitivare în învățământ, cunoscut și sub denumirea de definitivat, evaluează competențele profesionale ale cadrelor didactice, iar promovarea acestuia conferă dreptul de exercitare a profesiei, în conformitate cu standardele prevăzute de legislația în vigoare, a explicat Irina Ștefania Broscaru, inspector școlar general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Dolj, citată de Edupedu.

„Examenul de definitivat este structurat în două etape. Prima etapă este formată din două inspecții speciale la clasă și un portofoliu profesional personal, care de altfel este și probă eliminatorie. Pentru a putea trece la etapa următoare, candidații trebuie să obțină cel puțin media 8, însă nu pot să obțină mai puțin de nota șapte la fiecare probă. A doua etapă constă în proba scrisă”, explică aceasta.

Inspectorul școlar adaugă că examenul de definitivat este esențial pentru cariera didactică, deoarece doar după promovarea lui profesorii debutanți pot ocupa un post pe perioadă nedeterminată (pot deveni titulari) și se pot înscrie la gradele didactice.

Ea a precizat că numărul candidaților a scăzut din cauza retragerilor, în special ale celor aflați în concediu pentru creșterea copilului, a unor profesori care nu au îndeplinit condiția de minimum un an vechime la catedră, dar și ca urmare a majorării normei didactice, care a redus numărul cadrelor didactice.