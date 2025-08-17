Ministrul Educației Daniel David are mai mulți consilieri decât Ilie Bolojan: 17 onorifici și 4 consilieri pe cabinet

Ministrul Educației, Daniel David, a creat o echipă de 17 consilieri onorifici, aproape dublu față de cei 9 consilieri ai premierului Ilie Bolojan, potrivit datelor oficiale de pe edu.ro.

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a alcătuit o echipă de consilieri onorifici mai numeroasă decât cea a prim-ministrului Ilie Bolojan. Conform datelor oficiale publicate pe site-ul oficial al Ministerului Educației. Daniel David are 17 consilieri, aproape dublu față de cei 9 ai premierului.

Echipa ministrului Daniel David cuprinde figuri marcante din mediul academic și cercetare. Printre consilieri se numără Mircea Dumitru, fost ministru al Educației și actual vicepreședinte al Academiei Române, Patriciu Achimaș-Cadariu, fost ministru al Sănătății, dar și personalități de renume internațional, precum Sergiu Pașca, profesor la Universitatea Stanford, și Ovidiu Andronesi, profesor asociat la Universitatea Harvard, potrivit sursei Educație prin lectură.

Tensiunile din mediul învățământului românesc sunt la cote maxime

Criticii susțin că, în ciuda acestei echipe extinse, situația din învățământ este tensionată: profesorii sunt în grevă și amenință cu boicotarea deschiderii noului an școlar. În trecut, din lista consilierilor onorifici ai lui Daniel David a făcut parte și Dragoș Anastasiu, cunoscut pentru controversa legată de plățile neoficiale către un funcționar ANAF.

Profesorii amenință cu boicotul anului școlar ce tocmai se pregătește să înceapă

Anul școlar 2025–2026 este amenințat de un debut tensionat, pe fondul conflictului deschis între Ministerul Educației și sindicate. Asta după ce, aceștia din urmă au anunțat clar și răspicat că școala nu va începe pe 8 septembrie, data oficială stabilită de calendarul anului școlar.

După nouă zile de manifestații, negocierile dintre premierul Ilie Bolojan, ministrul Educației Daniel David și reprezentanții federațiilor sindicale au eșuat. Membrii principalelor sindicate din învățământ s-au adunat din nou, marți, 12 august, în fața Ministerului Educației, fiind cea de-a zecea zi în care își vociferează nemulțumirile.