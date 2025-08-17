search
Ministrul Daniel David promite un început de an școlar cu burse și salarii. „Gândim într-o logică de reformă, nu doar de austeritate şi de criză”

Publicat:

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că misiunea sa este să pună bazele unei logici de reformă în sistem, nu doar să gestioneze austeritatea și criza fiscal-bugetară. Acesta dă asigurări că noul an școlar va începe cu salarii și burse garantate pentru personalul din educație și cercetare.  

Ministrul Educației, pozitiv în privința noului an școlar / Sursa foto: Shutterstock
Ministrul Educației, pozitiv în privința noului an școlar / Sursa foto: Shutterstock

Măsurile de control privind criza fiscal-bugetară ne vor permite începerea anului şcolar cu salarii şi burse în educaţie-cercetare, a afirmat ministrul Educaţiei, Daniel David, potrivit Agerpres. 

„Avem, în acest moment, contextul de a începe activităţile din toamnă cu salarii şi burse” afirmă șeful învățământului

După decizia Agenţiei Internaţionale de Evaluare Financiară Standard & Poor's din luna iulie şi Agenţia Internaţională de Evaluare Financiară Fitch, prin evaluarea din 15 august, evită retrogradarea României în categoria "Junk". Aceste două decizii continuă evaluarea Comisiei Europene (ECOFIN), precizează Ministerul Educaţiei. 

Pachetul 1 de reforme (sistemul de educaţie fiind inclus aici ca urmare a începerii noului an şcolar în luna septembrie) a avut un rol determinant în toate aceste rezoluţii, iar implicaţiile pozitive pentru educaţie-cercetare sunt că avem, în acest moment, contextul de a începe activităţile din toamnă cu salarii şi burse. "Dacă reuşim să finalizăm şi să implementăm şi renegocierea PNRR, putem începe să fim mai optimişti pentru 2026", arată Ministerul Educaţiei. 

Ce spune ministrul Educației despre situația fiscal-bugetară din România

Potrivit Ministerului Educaţiei, pentru a încheia cu bine anul şi a gândi modele de dezvoltare pentru 2026, trebuie încheiate toate măsurile de criză fiscal-bugetară preconizate de Guvernul României în diverse domenii/sisteme, astfel încât următoarele evaluări internaţionale (Moody's - 12 septembrie 2025 şi Standard & Poor's - 10 octombrie 2025) să ne susţină în acest demers, respectând astfel şi termenul Comisiei Europene (15 octombrie 2025). 

"Aşa cum am mai spus, misiunea mea este ca - după sau în timp ce trecem de această criză fiscal-bugetară - să aducem resurse în sistem, să eliminăm din măsurile temporare de austeritate şi să începem să gândim într-o logică de reformă, nu doar de austeritate şi de criză", a mai spus ministrul Daniel David.

Profesorii au amenințat că vor face grevă la debutul anului școlar

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj ferm profesorilor, după ce angajații din Educație au amenințat cu greva la începutul anului școlar, subliniind că statul nu mai poate continua abordările vechi și că, deși salariile au crescut, sistemul de învățământ nu a înregistrat o îmbunătățire globală.

Statul, în foarte multe domenii, nu mai poate continua abordările pe care le-a avut, a fost mesajul premierului Ilie Bolojan pentru angajaţii din Educaţie, în contextul protestelor anunţate faţă de măsurile fiscal-bugetare.  

"Mesajul meu pentru profesori este următorul: Statul român, aşa cum v-am spus, în foarte multe domenii, nu mai poate continua abordările pe care le-a avut. Şi, de exemplu, în Educaţie, în aceşti ani, printr-un pachet de măsuri, am scăzut normele didactice ale profesorilor, prin diferite derogări, prin scăderea normelor, am scăzut numărul de copii în clasă şi, cu toate aceste lucruri, am crescut şi salariile, poate nu la nivelul la care ar fi trebuit, n-am văzut, din păcate, o îmbunătăţire globală a sistemului de învăţământ şi vedem, în afară de greşelile decidenţilor politici, că în foarte multe locuri, de exemplu, între nota la clasă, pe care un elev o primeşte şi e foarte bună, de altfel, şi nota la examenele care se dau, Bacalaureat sau Capacitate, este o diferenţă foarte mare. Şi înseamnă că este şi o problemă care ţine de responsabilitatea multor profesori", a declarat Ilie Bolojan, miercuri seară, la Digi 24, potrivit Agerpres.   

Educație

