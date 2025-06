Mesajul plin de indignare al unei mame către Ministerul Educației despre Bacalaureat: „E o bătaie de joc!”

O mamă din Ploiești acuză Ministerul Educației că ignoră nevoile reale ale elevilor și cere schimbarea radicală a examenului de Bacalaureat.

O mamă din Ploiești a transmis o scrisoare emoționantă și critică Ministerului Educației, exprimându-și revolta față de programa de Bacalaureat, pe care o consideră depășită și ineficientă pentru nevoile reale ale elevilor de astăzi. Femeia vorbește din postura unui părinte care își vede copilul epuizat și copleșit de un sistem de învățământ în care nu se mai regăsește.

„Mă doare sufletul pentru copilul meu”

Scrisoarea a fost trimisă noaptea târziu, tocmai pentru că, așa cum mărturisește femeia, părinții nu mai au parte de nopți liniștite în această perioadă tensionată din viața copiilor lor. „Vă scriu la oră târzie, într-adevăr, pentru că, din păcate, nu putem avea nopți liniștite în această perioadă. Mă refer la noi, părinții copiilor care trec prin acest examen important pentru viitorul lor, examenul de Bacalaureat”, își începe ea mesajul, potrivit Click!.

Mama vorbește despre stresul uriaș resimțit de tineri și despre cât de nepotrivite sunt subiectele de examen, care, în opinia sa, nu oferă nimic aplicabil în viața reală:

„Văd copilul meu, dar și alți copii care trec prin acest chin. Îi numesc copii, știu că au 18-19 ani, dar sunt încă niște copii. Îl numesc chin pentru că… Offf, sunt atâtea motive pentru care mă doare sufletul pentru copilul meu stresat și speriat, pentru copiii tuturor. Văd aceleași comentarii de «tocit» ca acum 20 de ani, aceleași «faimoase» opere literare din care nu au nimic de învățat pentru viață”.

Critică dură la adresa autorilor subiectelor: „E o bătaie de joc”

Femeia nu ezită să-i acuze pe cei care elaborează subiectele de Bacalaureat, sugerând că trăiesc într-o bulă ruptă de realitate și că deciziile lor sunt departe de preocupările și trăirile unui adolescent de 18-19 ani.

„Voi, «mințile luminate» ale țării care vă ocupați de aceste subiecte de Bacalaureat, vă imaginați vreo clipă ce aberant pentru un copil de 19 ani să îl caracterizeze pe Harap-Alb?!? Și nu numai asta, să fie și minim 400 cuvinte… Ăsta e examen care îi decide viitorul? Sincer, asta e o bătaie de joc asupra copiilor și asupra părinților, chiar vă bateți joc de sănătatea noastră mintală”, scrie ea, profund indignată.

Apel pentru schimbare

La finalul scrisorii, femeia face un apel direct către autorități, cerând reformarea Bacalaureatului, astfel încât să devină un examen cu adevărat relevant pentru viața tinerilor.

„S-a schimbat președintele țării, s-a schimbat structura anului școlar, schimbați ceva și la «examenul vieții», faceți ceva astfel încât copiii noștri să învețe ceva care să le folosească, care să îi ajute, să îi pregătească pentru viață”, scrie ea.

Femeia își încheie mesajul cu o mărturisire personală dură, care pune accent pe inutilitatea conținutului pe care l-a învățat ea însăși la Bacalaureat, în urmă cu două decenii: „Am dat bacul acum 20 ani, am învățat mult, aceleași porcării pe care le învață copilul meu acum, a fost greu, am luat notă mare, nu mi-a folosit niciodată absolut nimic din tot ce am învățat pentru acest examen, NIMIC! Schimbați ceva!”