Rezolvare subiecte BAC 2025. Cum puteau fi abordate cerințele la Fizică. Profesor: „Echilibrate ca nivel de dificultate”

Candidații care s-au înscris la examenul național de Bacalaureat 2025 au susținut vineri, 13 iunie, proba la alegere din cadrul profilului și specializării. Fizica a fost una dintre disciplinele pentru care absolvenții de liceu au putut opta.

Gabriela Alexandru, profesor de fizică la Colegiul Naţional „Grigore Moisil”, a rezolvat pentru „Adevărul” subiectele pe care candidații le-au primit la proba la alegere a profilului. Regăsiți mai jos rezolvarea subiectului de Fizică pentru filiera Teoretică.

Subiectele au avut un nivel mediu de dificultate, a apreciat prof. Alexandru. „Nu a fost nici foarte simplu, nici foarte greu. Au fost ani în care variantele au fost mult mai simple decât aceasta, dar cumva nu s-ar justifica, în opinia mea, un nivel atât de simplu”, consideră prof. Alexandru.

Fizica, dacă a fost aleasă ca disciplină de examen, este fie o materie de care au nevoie mai departe în viață, fie este o materie care le place, consideră profesoara, prin urmare este nevoie de o variantă echilibrată ca nivel de dificultate. „Ea conține mult raționament, conține informații și concepte bazate pe structuri logice, și atunci e clar că și-au ales această materie copiii cărora le place să gândească și care au o memorie dezvoltată pe bază de raționament. Nu s-ar justifica să fie examenul extrem-extrem de simplu, mai ales la teoretic, unde vorbim despre elevi care au terminat fie Științe ale Naturii, fie Matematică-Informatică, și cel mai probabil o să urmeze un domeniu Real. Cumva mi s-a părut bine echilibrată această variantă ca nivel de dificultate. Cam așa ar trebui să fie, în opinia mea, o variantă de Bacalaureat: să existe și cerințe care să fie extrem de simple, adică să poată să le rezolve oricine care a fost conștiincios și și-a învățat, indiferent de coeficientul de inteligență pe care-l are, și să existe și cerințe care să facă departajarea între un elev care este conștiincios, dar să să zicem mai puțin înzestrat pentru studiul Fizicii, și cel care să zicem este capabil de performanță”, a adăugat prof. Gabriela Alexandru.

Se putea lua nota 7 ușor la Fizică, a apreciat prof. Alexandru, dacă elevul a fost conștiincios și a învățat la clasă. „Dacă nu știai un pic mai mult, dacă nu intrasei mai adânc în înțelegerea anumitor fenomene sau concepte, dacă aveai o învățare algoritmică, te scotea puțin din anumiți algoritmi și atunci trebuia să fii puțin ancorat în realitate – până la urmă asta face Fizica, studiază realitatea – și atunci din punctul meu de vedere a fost foarte bine dozat nivelul de dificultate la această variantă de anul acesta”, a subliniat dascălul.

Un subiect ușor, așa cum s-a mai întâmplat în anii trecuți, nu ar fi fost de dorit, a adăugat prof. gabriela Alexandru. „Un examen bine dozat ar trebui să aibă notele la nivel de țară pe curba lui Gauss, adică în jurul notei 7-8 să fie cele mai multe, să fie puține note mai mici și puține note foarte mari, adică 10. Dacă, procentual vorbind, cei mai mulți elevi opțin note între 9 și 10 e clar că a fost prea ușor. Dacă cei mai mulți elevi obțin note să zicem sub 8, e clar că a fost prea greu. Și atunci cumva trebuie să fie dozat în așa fel încât să existe și satisfacția copilului care știe mai mult și mai bine și a înțeles mai în profunzime conceptele, să existe și posibilitatea copilului care nu-și dorește decât să ia acest examen să treacă cu o notă rezonabilă. N-am ce să reproșez. A fost corect din punct de vedere științific, au fost clare cerințele...”, a conchis Alexandru.

Rezolvarea subiectelor la Fizică - Filiera teoretică - profilul real și Filiera vocațională - profilul militar

Subiectele pe care le-au primit candidații la proba la alegere a profilului susținută la Fizică le regăsiți AICI.

Candidații care s-au pregătit au fost de părere că subiectele au fost „rezolvabile.”

„Am dat Mecanică și Electricitate. La Electricitate au fost subiectele foarte accesibile, destul de accesiibile, mai ales subiectul II, se rezolva într-o jumătate de pagină. La Mecanică a fost o grilă care m-a pus un pic în dificultate, grila 3, și puțin subiectul 3. Am avut de calculat cu cosinus, să aflăm înălțimi, dar până la urmă mi-a ieșit, iar la Electricitate pot spune că toate subiectele au fost chiar OK, rezorvabile. Am terminat cred că într-o oră și 40 de minute, după m-am mai verificat”, a spus un elev de la Colegiul Național „Radu Greceanu” din Slatina. A făcut pregătire suplimentară la Fizică încă din clasa a XI-a. „Nu-mi trebuie la admiterea la facultate Fizica, este chiar opusul la ceea ce vreau eu, dar vreau o notă mare, peste 9, la Bac”, a explicat absolventul.