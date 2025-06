LIVE TEXT Bac 2025. Candidații susțin astăzi proba la alegere a profilului

Candidații de la Bacalaureatul 2025 - sesiunea iunie susțin vineri, 13 iunie, proba la alegere din cadrul profilului și specializării, iar pentru cei mai mulți dintre ei este și ultima probă a examenului. Timpul pentru rezolvarea cerințelor este de trei ore, accesul în săli se face până la ora 8.30.

Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - probă scrisă este, pentru majoritatea candidaților de la Bacalaureatul 2025 ultima probă pe care o au de susținut. Luni, 16 iunie, este programată proba scrisă la limba și literatura maternă, pe care o susțin doar candidații care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale.

Ce alegeri au avut de făcut candidații, în funcție de profil

Lista disciplinelor la care se susține proba scrisă la alegere din cadrul profilului și specializării este lungă. Absolvenții de liceu au avut de ales din cel puțin trei discipline, în funcție de profil, alții chiar din cinci. Iată ce alegeri au avut de făcut candidații, în funcție de profil:

A. Filiera teoretică:

Umanist (Filologie, Ştiinţe sociale) - au avut de ales să susțină proba la una dintre următoarele discipline: Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie

Real (Matematică-informatică, Ştiinţe ale naturii) - Fizică, Chimie, Biologie, Informatică

B. Filiera tehnologică

Servicii - Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie

Resurse naturale şi protecţia mediului - Fizică, Chimie, Biologie

Tehnic - Fizică, Chimie, Biologie

C. Filiera vocaţională

Artistic - Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie

Pedagogic - Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie

Educaţie fizică şi sport - Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie

Militar - Fizică, Chimie, Biologie, Informatică

Teologic - Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie.

Candidații au la dispoziție trei ore pentru a rezolva cerințele subiectului, calculate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Beneficiază de prelungire (cu cel mult două ore) candidații cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare cărora li s-a aprobat solicitarea în acest sens de către comisiile județene.

Tentativele de fraudă, sancționate cu eliminarea din examen

„Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte (ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc.), precum și a oricărui mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stickuri de memorie, telefoane, tablete etc.). De asemenea, elevii vor fi informați că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc.

În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul”, au precizat reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării.

Candidații surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

Pe durata desfășurării probelor, toate sălile de examen sunt supravegheate audio-video.

La primele două probe scrise, susținute marți, 10 iunie, respectiv miercuri, 11 iunie, au fost constatate câte 25 tentative de fraudă, în total, până acum, 50 de candidați fiind eliminați din examen și se află în imposibilitatea de a se înscrie al următoarele două sesiuni.

Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00—18.00) 20 iunie 2025;

Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor 23-24 iunie 2025;

Afișarea rezultatelor finale - 30 iunie 2025.