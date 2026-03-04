search
Miercuri, 4 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză „Ieșirea din comunism a școlii” - Măsuri urgente pe care expertul în Educație, Marian Staș, le cere noului ministru

0
Analize Adevărul
0
Publicat:

Ministerul Educației și Cercetării are titular pe post, după aproape două luni de interimat. Profesorul universitar Mihai Dimian, rectorul Universității din Suceava, va avea de răspuns unor provocări majore venite din sistemul preuniversitar care se confruntă cu mari frământări.

Noul ministru al Educației, Mihai Dimian, alături de ex-ministrul Ligia Deca FOTo: FB/Mihai Dimian
Noul ministru al Educației, Mihai Dimian, alături de ex-ministrul Ligia Deca FOTo: FB/Mihai Dimian

Numirea unui nou profesor universitar în fruntea Ministerului Educației și Cercetării nu este tocmai ce și-au dorit mulți actori educaționali din sistemul preuniversitar. Este un moment în care nevoile și așteptările în învățământul preuniversitar, confruntat cu mari încercări în cursul anului trecut, sunt majore. Ce semnal dă guvernul prin numirea în fruntea MEC a rectorului Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava - neafiliat politic, însă susținut de PNL - și care ar trebui să fie prioritățile noului ministru pentru învățământul preuniversitar am căutat să aflăm într-o discuție-analiză cu expertul în Educație, Marian Staș.

„Plec de la prezumția de deschidere și de bună-credință, fără să știu care este calibrul de leadership, în primul rând”, explică Staș, precizând că nu cunoaște ce proiecte de schimbare sau transformare a propus sau implementat noul ministru. „Din punct de vedere politic, opinia mea este că a fost o decizie mai degrabă cuminte decât curajoasă, pentru că între un astfel de profil și profilul, de pildă, al Andreei Paul (n. red. – nume vehiculat de asemenea în spațiul public pentru numirea în postul de ministru) diferența este ca de la cer la pământ. Și vorbesc în deplină cunoștință de cauză de ceea ce Andreea e în stare și face. Este o personalitate nucleară, dinamică, puternică, un promotor excepțional și cu prezență publică remarcabilă în ceea ce privește școală „pe bune” și transformare de sistem și care cunoaște foarte bine la firul ierbii zona preuniversitară și transformarea pe meseriile viitorului”, a arătat Marian Staș.

În ceea ce-l privește pe noul ministru, Staș spune că așteaptă să vadă care sunt primele mutări și primele decizii strategice în materia transformării școlii preuniversitare ca sistem.

„70% din efortul de leadership ministerial încă trebuie focalizat pe zona preuniversitară”

Învățământul preuniversitar, care este în plin proces de transformare, ar trebui să concentreze majoritar interesul noului ministru, este de părere Staș.

Știu că și zona universitară are de parcurs transformări, dar continuu să cred că în momentul de față peste 60%, dacă nu 70% din efortul de leadership ministerial, adică de schimbare la nivel strategic, are încă a fi focalizat pe zona preuniversitară”, spune expertul.

Programul național de pilotare curriculară alternativă este prima măsură pe care expertul Marian Staș o menționează pe lista scurtă a măsurilor prioritare. Acesta ar trebui crescut exponențial și accelerat, pentru că el marchează „ieșirea din comunism a învățământului preuniversitar”. „În momentul de față comisia lucrează, sunt aproximativ 34 de licee”, precizează Staș.

Pentru a putea fi pusă în practică pilotarea curriculară alternativă este o nevoie acută de schimbare la nivelul Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) și Autorității Naționale pentru Calificări (ANC), pentru că sunt în țară licee tehnologice și economice, din lista celor 34 licee curajoase care au înaintat programe de pilotare, care deja au făcut pași înaintea instituțiilor de reglementare a standardelor ocupaționale. „Sunt aproximativ nouă licee tehnologice, licee economice, care și-au scris planul-cadru cu profesii pentru care încă nu există toate specificațiile la nivel de autoritate a calificărilor și de standarde ocupaționale. De ce? Pentru că nu au fost scrise încă. (...) Este important să accepte și să dea repede lumină verde tuturor transformărilor sau schimbărilor legislative, metodologice necesare la nivel de autoritate a calificărilor, și mai ales de CNDIPT, adică Consiliul Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic, astfel încât ele să scrie legislația după liceele tehnologice și nu liceele să scrie programele-cadru după ce nu există acum sau sunt depășite de timp”, a punctat Staș.

Liceele tehnologice aflate în lista celor 34 de licee înscrise pentru pilotare sunt „cu două, trei, patru lungimi de barcă înaintea specificațiilor legislative și metodologice”, a mai precizat Staș, iar pentru acestea este importantă precizarea că își pot proiecta standardele ocupaționale astfel încât să poată crea viitorul, nu să fie „cuminți” și să respecte standarde depășite.

Extinderea programelor de licență pentru profesia didactică, o necesitate

O altă măsură prioritară menționată de prof. Marian Staș este extinderea programelor de licență pentru profesia didactică, ceea ce înseamnă că viitorii profesori se vor forma prin programe de licență, nu de masterat. Se întâmplă deja, a precizat Staș, la Universitatea din Craiova, unde sunt două programe cu dublă specializare - biologie – chimie și, respectiv, filozofie-istorie – care vor forma profesori pentru aceste discipline și nu chimiști, biologi, filozofi și istorici.

Citește și: Daniel David, la bilanț, după demisie: „În 4-5 ani va crește calitatea educației și cercetării”. Expert: „A fost un mandat ezitant”

A treia măsură urgentă, în opinia expertului, este „schimbarea de paradigmă în zona de inspecție și inspectorate școlare”. Va trebui „ruptă pisica-n două”, crede Staș, iar dacă măsura nu poate fi implementată în corelație cu schimbarea administrativ-teritorială, atunci trebuie să devină un obiectiv în sine astfel încât să se renunțe la sinecurile politice, cum este cazul acum.

Cele trei măsuri enunțate, mai susține Marian Staș, pot fi implementate chiar în acest an. Prima dintre ele poate fi bifată până în martie-aprilie, extinderea programelor de licență pentru profesia didactică poate fi făcută până în octombrie, iar până la finele anului poate fi operată și transformarea instituțională a inspectoratelor școlare.

Experiența academică bogată și colaborările cu universități din afara României sunt ingredientele care îl pot ajuta pe noul ministru să accelereze reformele structurale din sistemul românesc de educație, crede Marian Staș, însă cu o condiție: să nu răspundă la comandă politică.

Departamente distincte pentru preuniversitar și universitar, propunerea sindicatelor

Profesorii din învățământul preuniversitar, care nu au avut experiențe tot timpul fericite atunci când în fruntea ministerului au fost numiți colegi din universitar, sunt acum în expectativă.

Numirea la conducerea Ministerului Educației a unui profesor universitar nu este, în sine, nici un avantaj automat dar nici un dezavantaj. Conducerea unui sistem atât de complex precum educația românească presupune, înainte de toate, capacitate administrativă, viziune strategică și disponibilitate reală pentru dialog social cu toți actorii sociali implicați”, precizează vicepreședintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ - Adrian Voica, pentru „Adevărul”.

Învățământul preuniversitar și cel universitar au specificități diferite, arată Voica, motiv pentru care o soluție constructivă ar putea fi consolidarea unor departamente distincte, bine definite, cu responsabilități clare și autonomie operațională, dar integrate într-o viziune unitară. „Preuniversitarul înseamnă politici de echitate, infrastructură, resursă umană numeroasă, management școlar și impact social direct asupra tuturor comunităților. Sistemul universitar funcționează într-o logică a autonomiei academice, a competiției și a internaționalizării. Din această perspectivă, discuția nu ar trebui redusă la profilul profesional al ministrului, ci la eficiența structurii ministeriale (organigrama)”, a mai adăugat Voica.

Un model de organizare pe departamente distincte ar permite promovarea unor politici publice mai adaptate realităților fiecărui sector, decizii mai rapide și coerente, o mai bună responsabilizare administrativă și reducerea suprapunerilor birocratice.

„Totodată, trebuie subliniat cu onestitate că un sistem cronic subfinanțat va avea dificultăți structurale indiferent de prestigiul sau competența profesională a ministrului. Oricât de solid ar fi profilul celui aflat la conducere, lipsa resurselor adecvate generează inevitabil tensiuni în funcționare: scăderea calității actului educațional, infrastructură insuficientă, presiune administrativă excesivă și, poate cel mai grav, demotivarea personalului didactic de predare și auxiliar”, a punctat Voica.

Citește și: Haos în Educație. Lipsa unui ministru blochează un sistem deja fragil: „Reformele nu sunt niciodată populare, dar sunt absolut necesare”

Reformele de care se tot vorbește riscă să rămână simple intenții bine formulate în declarațiile politicienilor, atrage atenția liderul, în lipsa unei finanțări predictibile și adecvate.

Educația nu se reformează prin biografii impresionante ale miniștrilor, ci prin politici coerente și finanțare adecvată din partea Statului. Neavând resurse financiare reale, chiar și cel mai respectat ministru va administra criza din sistem și în niciun caz performanța”, a conchis Voica.

Cine este Mihai Dimian, noul ministru al Educației și Cercetării

Mihai Dimian a fost prezentat în cadrul ședinței BPN a PNL, luni, 2 martie 2026, drept propunerea formațiunii pentru portofoliul Educației și Cercetării, rămas vacant în urma demisiei prof. Daniel David. Marți, 3 martie, decretul de numire a sa în funcția de ministru a fost semnat de președintele Nicușor Dan, urmând depunerea în aceeași zi a jurământului.

Dimian este neafiliat politic. Ocupă de doi ani funcția de rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, iar anterior (2012-2024) a fost prorector al universității, coordonând activitatea de cercetare științifică. Are 51 ani, este născut în Onești, este căsătorit și are un copil.

Este dublu licențiat, în Matematică (1993-1997) și Fizică (1997-2001), la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași și deține un masterat în Sisteme Dinamice și Mecanică Teoretică la aceeași universitate. Este doctor în Inginerie Electrică/Electronică, titlu obținut la Universitatea Maryland, College Park, SUA (2001-2005).

Cariera de cercetător și-a început-o în 2001, ca cercetător asistent la Universitatea Versailles St. Quentin, Franța. Au urmat Universitatea Maryland, SUA (2002–2005) și Institutul Max Planck pentru Matematici Aplicate, Germania (2005–2006), pentru ca din 2007 să activeze la Universitatea din Suceava.


Educație

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
digi24.ro
image
Top 11 cele mai sigure țări din lume în cazul izbucnirii unui război mondial. Două se află în Europa
stirileprotv.ro
image
Horia Brenciu, blocat de război în Asia. Cântărețul a decis sa-și lase familia în urmă ca să poată ajunge la concerte, în țară
gandul.ro
image
Sunt afectate de războiul din Iran importurile în România și tranzitul gazelor din sud spre Ucraina, Moldova și Europa Centrală?
mediafax.ro
image
Cristi Chivu, făcut praf în Italia pentru o declarație neinspirată: ”Repetă mereu același refren. Mentalitate voalată de victimă”
fanatik.ro
image
Cel mai dur atac asupra lui Donald Trump, chiar din America: „Minte! Duce un război ilegal în Iran și nu are niciun plan să-i pună capăt”
libertatea.ro
image
Cum au fost doborâte cele trei avioane americane F-15, considerate invincibile. „În ultimii 30 de ani nu am înregistrat nicio pierdere”
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Cosmin Olăroiu i-a lăsat fără cuvinte pe românii din Suceava blocați la Dubai
digisport.ro
image
Senatori au găsit pasaje care par scrise cu ChatGPT în proiecte de lege, la Comisia Juridică
stiripesurse.ro
image
Atacul din Iran a epuizat muniția SUA mai repede decât patru ani de război în Ucraina. Vești proaste pentru Trump de la producători
antena3.ro
image
De ce nu a intervenit China să îşi salveze aliaţii din Venezuela şi Iran eliminaţi de SUA. Analiză CNN
observatornews.ro
image
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
cancan.ro
image
Eliminarea CASS și ajutoarele la pensie, în ceață totală. Se caută caută bani europeni pentru pensionari
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
”Dacă soţul are donaţie făcută, o poate trece şi pe soţie în acte?”. Ce spune legea în această situaţie
playtech.ro
image
Ngezana și Dawa, detalii de ultimă oră. Ce se întâmplă cu ambii fundași ai FCSB la vară. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Germania a făcut pasul în spate! Decizie radicală, într-un moment de maximă tensiune. Mesajul este clar
digisport.ro
image
Vicepreședintele Băncii Mondiale spune că românii au 80% din puterea de cumpărare a UE: Țara noastră are printre cele mai mici salarii din UE
stiripesurse.ro
image
Dănuț, un băiat de 14 ani din Botoșani, a leșinat în timpul orei de sport și nu a mai putut fi salvat. S-a stins în brațele medicilor
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Rusia a început să se teamă de umbrela nucleară pregătită de Franța. România și alte țări europene îngrijorează Moscova
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Dragoș Bucur despre noul sezon „Visuri la cheie”: „Ar fi trebuit să ne apucăm de treabă, dar ... o veste foarte grea pentru noi, dar mai ales pentru familie”
actualitate.net
image
Brenciu, blocat cu familia în Kuala Lumpur: „Ne-am luat destinul în propriile mâini"
click.ro
image
Zodii care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul îi răsplătește pe nativi
click.ro
image
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
click.ro
Sarah Ferguson și Tiger Woods foto Profimedia jpg
„E superb! Oare am vreo șansă cu el?” Insațiabila Sarah s-a aruncat la picioarele unei celebrități din anturajul lui Trump
okmagazine.ro
Prajitura cu crema de lamaie Sursa foto shutterstock 503549560 jpg
Desertul care luminează orice zi: prăjitura cu cremă de lămâie
clickpentrufemei.ro
elisabeta szilagyi historia rro jpg
Cine a fost Elisabeta Szilágyi, femeia care a schimbat destinul unei dinastii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum prepară Mihaela Bilic sufleu de brânză. Rețeta folosită de medicul nutriționist
image
Brenciu, blocat cu familia în Kuala Lumpur: „Ne-am luat destinul în propriile mâini"

OK! Magazine

image
Se transformă pe zi ce trece! Alina, soția lui Nicolae al României, își dezvăluie grația și feminitatea

Click! Pentru femei

image
„Nu arăta așa anul trecut! Ce s-a întâmplat cu ea??” Demi Moore nu se mai oprește din slăbit!

Click! Sănătate

image
Lipsa acestui mineral după 50 de ani poate slăbi memoria