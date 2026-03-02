Cine este Mihai Dimian, propunerea PNL pentru funcția de ministru al Educației

Biroul Politic al PNL s-a reunit luni, 2 martie, începând cu ora 18.00, în format online, și a decis, în unanimitate, nominalizarea rectorului Mihai Dimian pentru funcția de ministru al Educației și Cercetării.

„La inițiativa președintelui PNL și premierului României, Ilie Bolojan, a fost propus și validat, în unanimitate, pentru funcția de ministru al Educației și Cercetării domnul profesor universitar doctor Mihai Dimian, rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Propunerea PNL pentru portofoliul Educației, domnul Mihai Dimian, a prezentat în cadrul ședinței BPN viziunea sa asupra reformării și dezvoltării acestui domeniu”, transmite PNL într-un comunicat.

Rectorul Mihai Dimian este susținut de PNL în calitate de independent, arată partidul, cu misiunea de a contribui la dezvoltarea sistemului de învățământ din România în acord cu programul de guvernare, continuând în același timp eforturile de eficientizare a domeniului educației.

Cine este Mihai Dimian

Născut în Onești, Mihai Dimian are 51 de ani, este căsătorit și are un copil. Este licențiat în Matematică (1993-1997) și Fizică (1997-2001) la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași și deține un masterat în Sisteme Dinamice și Mecanică Teoretică la aceeași universitate.

A obținut titlul de doctor în Inginerie Electrică / Electronică la Universitatea Maryland, College Park, SUA (2001-2005).

Și-a început cariera academică ca cercetător asistent la Universitatea Versailles St. Quentin, Franța (2001), apoi la Universitatea Maryland, SUA (2002–2005) și la Institutul Max Planck pentru Matematici Aplicate, Germania (2005–2006). Din 2007 activează la Universitatea din Suceava.

Fiind apreciat atât de studenții din SUA cât și cei din România, Mihai Dimian a primit premiul de excelenţă „Profesorul Anului”, din partea Consiliului Studenților din cadrul Facultății de Inginerie, Arhitectură și Știința Calculatoarelor de la Universitatea Howard din Washington DC și distincția „Profesor Bologna” din partea Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România.

Mihai Dimian ocupă funcția de rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava din februarie 2024.

Anterior, între 2012 și 2024, a fost prorector al universității, coordonând activitatea de cercetare științifică, iar în 2018 a asigurat interimatul funcției de rector în perioada în care prof. univ. dr. ing. Valentin Popa a fost ministru al Educației.

A contribuit la dezvoltarea a peste 30 de programe noi de studii la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, crescând numărul studenților la 11.500, dintre care peste 15% sunt internaționali.

Colaborează activ cu învățământul preuniversitar prin olimpiade, concursuri și tabere științifice. Neafiliat politic, s-a implicat voluntar în gestionarea crizei refugiaților din Ucraina și în dezvoltarea economică a regiunii, atrăgând companii IT și participând la proiecte de orașe inteligente.

În 2021, Dimian a primit titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Suceava, relatează presa locală.