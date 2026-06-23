Elevii de liceu vor studia din toamnă o nouă materie opțională care îmbină geografia și tehnologia informației

Programa pentru opționalul "Ora de GIS" a fost aprobată şi publicată în Monitorul Oficial, a anunţat, marţi, Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Disciplina se află la intersecţia dintre Geografie şi Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, însă deschide învăţarea şi către mediu, urbanism, transport, turism, protecţia patrimoniului, managementul riscurilor, sustenabilitate, economie locală şi cetăţenie digitală.

Opţionalul se adresează elevilor de liceu, clasele a IX-a - a XII-a, filiera teoretică, profilurile real şi umanist, toate specializările.

Durata opţionalului este de o oră pe săptămână, pe durata unui an şcolar.

„Ora de GIS - opţionalul în care harta devine laborator, telefonul devine instrument de explorare, iar datele despre comunitate devin punctul de plecare pentru soluţii este o disciplină pentru elevii care vor să înveţe practic, să lucreze cu tehnologia şi să înţeleagă mai bine spaţiul în care trăiesc", afirmă sursa citată.

GIS vine de la „Geographic Information Systems” (Sisteme Informaționale Geografice), o tehnologie utilizată pentru colectarea, analiza și interpretarea datelor asociate unor locații geografice.

Practic, GIS reprezintă baza unor aplicații și servicii utilizate zilnic de milioane de oameni, de la Google Maps și Waze până la sistemele folosite pentru planificarea orașelor, gestionarea traficului, monitorizarea mediului, agricultură, intervenții în situații de urgență sau dezvoltarea infrastructurii.