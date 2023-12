Lipsa educației sexuale, una dintre cauzele sarcinilor în rândul minorelor din România

România se află pe primul loc în Europa la numărul de mame minore cu vârste sub 14 ani. Este despre un fenomen născut din prejudecăți, dezinformare, sărăcie, dar și din lipsa educației sexuale, în contextul în care la școală aceasta este materie opțională. Specialiştii atrag atenția asupra necesității acestei materii în programa școlară, însă părerile privind integrarea sunt diferite.

„Monitorul Social“, un proiect al Fundației Friedrich-Ebert-Stiftung România, a publicat un infografic cu privire la statele europene care oferă educație sexuală obligatorie în școli și situația lor socio-demografică. Concluzia a fost că în aceste state doar 1% dintre copiii nou-născuți au mame sub 18 ani. Ca o comparație, în statele unde educația sexuală este opțională, această proporție este de 4%. Vorbim, mai exact, despre șapte țări, și anume Bulgaria, Croația, Ungaria, Polonia, România, Slovacia și Italia. Aici, peste 70% dintre copiii nou-născuți anual au mame sub 14 ani. În ceea ce privește țara noastră, situația este dramatică, deoarece România înregistrează 45% dintre nașterile cu mame sub 14 ani.

De ce nu există educație sexuală obligatorie în școlile de la noi? Multe voci susțin că o astfel de materie ar crește incidența actelor sexuale în rândul copiilor. O altă critică des întâlnită este și cea potrivit căreia accesul la educație sexuală obligatorie ar putea duce la scăderea sporului natural în România.

Iulian Cristache, președintele Federației Părinților, a declarat pentru „Adevărul“ că „nici nu se pune problema să spunem vreodată că nu avem nevoie de educație sexuală în școli. Însă este foarte important ca această disciplină să fie predată de profesioniști, de persoane instruite. Să fim foarte atenți la cine intră în școală să le vorbească copiilor despre asta. Pe de altă parte, avem nevoie și de o programă care să corespundă vârstei“.

Iulian Cristache a precizat că educația sexuală nu ar trebui să fie o materie de sine stătătoare, ci inclusă într-un modul alături de educație juridică, educație rutieră, educație financiară etc. Într-un cuvânt, „Educație pentru viață“. „Avem nevoie de acest modul căci sunt importante și alte informații. Dacă mergem în continuare cu denumirea de educație sexuală, vor fi întotdeauna părinți care vor refuza această materie din start“, a afirmat acesta.

În concluzie, informațiile corecte ar putea ajunge la copii împachetate decent: „Orele pot fi împărțite. De exemplu, clasa a V-a primește șase ore pe an pentru educație pentru sănătate, cinci ore pe an pentru educație sexuală, cinci ore pentru educație rutieră și tot așa“.

Iulian Cristache a explicat că educația sexuală ca materie de sine stătătoare nu se justifică. „Vorbim despre 36 de ore pe an în care s-ar vorbi numai despre educație sexuală. Iar în anul următor am lua-o de la capăt. Până la finalul clasei a VIII-a nici nu am mai avea ce vorbi. Ce să vorbești atât de mult pe aceeași temă? Mi se par mult 36 de ore pentru că trebuie să faci o programă școlară. Nu am o problemă cu asta până la urmă, dar cum o implementăm?“, spune Cristache.

Psiholog: „Educația sexuală la dirigenție nu e de ajuns“

În timp ce președintele Federației Părinților încearcă o abordare care să-l mulțumească și pe cel mai reticent părinte, psihologii sunt de altă părere. Potrivit acestora, părinții trebuie să știe că în cadrul acestor lecții sunt atinse multe aspecte. „Se vorbește despre igienă corporală, contracepție, despre prevenție, despre implicațiile emoționale ale unui act sexual și despre cum ar trebui ele gestionate. Copiii învață cum să evite experiențele care i-ar putea marca pe viață. Un avort, de exemplu, poate fi pentru o adolescentă o experiență traumatizantă, care să-și pună amprenta pe tot ce înseamnă sănătatea fizică, psihică și emoțională a acelui copil. Nu mai vorbim despre abuzurile sexuale pe care un copil le-ar putea recunoaște și astfel evita. Sau le-ar putea semnala autorităților“, a declarat pentru „Adevărul“ psihologul Keren Rosner.

Cine ar trebui să-i învețe pe copii despre ce înseamnă educație sexuală? Psihologii și consilierii școlari care pot preda aceste cursuri într-un mod profesionist. „Ei există deja în școli. Ar trebui pur și simplu ca aceștia să vină în fața copiilor și să fie lăsați să-și facă meseria. Căci o discuție la ora de dirigenție nu este de ajuns”, a mai precizat psihologul. „Ar fi o materie necesară și sănătoasă. De ce o refuză mulți părinți cu așa îndârjire? Pentru că, la rândul lor, nu au avut parte de educație în acest sens. Să vorbești despre sex din păcate încă este un tabu în societatea românească“, a mai precizat specialistul.