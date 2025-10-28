search
Marți, 28 Octombrie 2025
Adevărul
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Exclusiv Avertismentul ministrului Educației: Copiii n-ar trebui să aibă teme mai mult de două ore, e reglementat din 2016

Publicat:

Elevii de gimnaziu și de liceu trebuie să aibă teme care să poată fi rezolvate în cel mult două ore. În cazul copiilor din școala primară, volumul trebuie să fie și mai mic, de cel mult o oră. Măsura nu este nouă, ci e reglementată din 2016, avertizat ministrul Educației la Interviurile „Adevărul”.

FOTO Inquam Photos/Octav Ganea
FOTO Inquam Photos/Octav Ganea

,,Noi avem reglementat de prin 2016 timpul pe care un copil ar trebui să-l aloce pentru temele pentru acasă. Este o oră la nivelul învățământului primar, două ore la gimnaziu, două ore la nivelul învățământului liceal. Și-am apucat să spun asta într-un anumit context. Copiii n-ar trebui să aibă teme mai mult de două ore.(..). Evident că mi-am dat seama că unii colegi profesori din preuniveraitar nu știau acest lucru. Li se părea că eu vin să reglementez acest lucru acum, deși este reglementat din 2016", a precizat ministrul Educației, în interviul acordat pentru „Adevărul”.

Daniel David crede că implementarea reală a acestei măsuri ar fi benefică și pentru elevi, și pentru profesori. 

,,Elevii eu cred că și-ar face cu mai mult drag o temă mai scurtă decât să-i dai nu știu câte teme pe care nu și le face sau și le face cu supărare și cu nemulțumire și cu frustrare. 

(...)  Iar pentru profesori, mulți ar înțelege că uneori <<less is more>>. Adică a face mai puțin sub aspect de conținut poate să însemne mai bine, dacă face acel conținut sub aspectul calității. Adică e mai bine să știu ceva mai puțin, dar bine, decât să predau multe lucruri pe care copilul le uită și ajunge în zona de analfabetism funcțional", a mai precizat ministrul la Interviurile „Adevarul”.

La nivel de învățământ primar este mai simplu, pentru că învățătorul cunoaște volumul de teme la fiecare materie. La nivel de gimnaziu și liceu se pot găsi alte soluții, spune ministrul: 

,,Până la urmă este o reglementare. De aceea ai un diriginte care poate să monitorizeze acest lucru, să vorbeasă cu colegii profesori care predau la clasa lui, astfel încât să se armonizeze în timp. (...) Eu cred că a trebuit să fie o cultură la nivelul școlii, adică ar trebui toată lumea să știe că temele ar trebui să fie în jur de două ore". 

Daniel David, ministrul Educației captura video YouTube Adevărul resize png

Greutatea ghiozdanelor ar putea fi micșorată prin folosirea manualelor digitale

Greutatea mare a ghiozdanelor pe care elevii le cară zilnic la școală este, în schimb, o problemă nereglementată.

,,Imaginați-vă cum ar fi să mai vin cu un ordin de ministru să spun, deși unii mi-au mai sugerat acest lucru, ce greutate se dă în funcție de nivelul de vârstă. Și așa sunt atâtea lucruri pe care profesorii le descoperă acum și care irită. N-aș mai face încă așa ceva. Dar eu iarăși sunt convins că învățătorii sunt și ei conștienți că este o problemă și îi încurajez să caute soluții, să-și imagineze că-s copiii lor care trebuie să care greutatea respectivă în fiecare zi".

Dulapurile în care elevii să-și poată lăsa o parte dintre materiale reprezintă o soluție, e de părere ministrul. La fel și utilizarea manualelor digitale.

,,Vreau să vă spun că aproape toate manualele sunt digitale, sunt accesibile online. Multă lume spune, sigur, sunt puse sub formă de PDF. Când am auzit asta, câteva săptămâni, în fiecare zi, intru și mai verific manuale. Nu sunt PDF-uri. Unele sunt interactive. Adică ai diverse exerciții, unele au și înregistrări audio. Îi încurajez pe toți să verifice și variantele online ale manualelor, fiindcă sunt foarte interesante".

Educație

historia.ro
