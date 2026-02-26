search
Joi, 26 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum încearcă Ucraina să oprească roiurile de drone rusești: bariere fizice și „ochi” electronici

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Ucraina accelerează instalarea plaselor anti-dronă deasupra drumurilor din zonele de front, într-un efort de a limita eficiența atacurilor rusești cu UAV-uri. Până la sfârșitul anului, autoritățile de la Kiev își propun să acopere aproximativ 4.000 de kilometri de șosea, a anunțat ministrul apărării, Mihailo Fedorov, citat de The Guardian.

Autoritățile de la Kiev își propun să acopere 4000 de kilometri de șosea cu plase antidrone/FOTO:X
Autoritățile de la Kiev își propun să acopere 4000 de kilometri de șosea cu plase antidrone/FOTO:X

Oficialul a precizat că, deși în ultimul an au fost montate tot mai multe astfel de sisteme de protecție, ritmul trebuie intensificat. Din bugetul de stat au fost alocate suplimentar 1,6 miliarde de grivne (circa 37 de milioane de dolari) pentru consolidarea măsurilor defensive și contracararea dronelor rusești.

Moscova a vizat în mod repetat rutele de aprovizionare militară și bazele din spatele frontului, folosind drone telecomandate. În numeroase cazuri au fost lovite spitale, infrastructură civilă și chiar trafic rutier. Plasele montate deasupra drumurilor pot agăța elicele aparatelor fără pilot, împiedicându-le să-și atingă ținta.

„În doar o lună, am crescut ritmul de acoperire de la cinci kilometri pe zi în ianuarie la 12 kilometri în februarie. În martie, planificăm să ajungem la 20 de kilometri pe zi”, a transmis Fedorov pe Telegram, subliniind că măsura a sporit siguranța deplasărilor militare și a comunităților din prima linie.

Radarul – ochii invizibili ai apărării

Tehnologia radarului a fost demonstrată pentru prima dată la 26 februarie 1935. Astăzi, stațiile radar sunt esențiale pentru ca Forțele de Apărare ale Ucrainei să intercepteze rachete, drone și aeronave rusești și să identifice pozițiile inamice, scrie focus.ua.

Radare ucrainene

Ucraina utilizează mai multe versiuni modernizate ale radarului sovietic mobil P-18. Varianta P-18S, dezvoltată de compania Sistemnyi Elektronnyi Eksport, este destinată detectării automate a țintelor și transmiterii datelor în timp real către unitățile militare.

Compania Ukrspetstehnika a creat, la rândul său, versiunea modernizată „Malachit”, bazată pe aceeași platformă.

În dotarea armatei se află și radarul tridimensional 79K6 „Pelikan”, dezvoltat de Iskra Research and Production Complex. Acesta poate furniza date pentru sistemele de rachete antiaeriene și funcționează ca verigă informațională între țintele aeriene și unitățile de apărare aeriană.

Pe baza modernizării „Pelikan” a fost dezvoltat și 80K6KS1 „Phoenix-1”, introdus în serviciu în 2021, compatibil inclusiv cu sistemele „Buk-M1”.

În 2023, Ministerul Apărării a autorizat utilizarea radarului portabil 112L4, produs tot de Ukrspetstehnika, destinat măsurării vitezei proiectilelor. Sistemul poate fi montat pe trepied, pe obuziere autopropulsate sau pe tancuri și poate fi integrat în rețelele de foc ale artileriei. Potrivit producătorului, acesta crește precizia loviturilor și reduce consumul de muniție.

Radare occidentale

În aprilie 2022, Statele Unite au livrat Ucrainei radare AN/MPQ-64 Sentinel, utilizate pentru detectarea rapidă a amenințărilor aeriene, cu o rază maximă de 75 km.

Germania a furnizat ulterior sisteme TRML-4D produse de Hensoldt, capabile să urmărească până la 1.500 de ținte la distanțe de până la 250 km, inclusiv rachete de croazieră care zboară la joasă altitudine.

Suedia a trimis radare Giraffe 75, iar în pachetele de sprijin au fost incluse și sisteme Ground Master 200, compatibile cu sistemele de apărare aeriană SAMP/T.

În 2024, ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a anunțat că Lituania va achiziționa pentru Ucraina radare Amber-1800, capabile să detecteze ținte aeriene la distanțe de până la 400 km.

Potrivit UNITED24 Media, Spania a contractat compania Indra pentru producerea sistemului Lanza LTR-25, un radar tactic de mare rază, proiectat să asigure supraveghere tridimensională continuă chiar și în medii cu bruiaj electronic intens.

Experții subliniază că dezvoltarea propriilor radare tactice rămâne o prioritate pentru Kiev, iar inițiativele locale – inclusiv proiecte de război electronic pentru drone – sunt tot mai căutate pe front.

Într-un război în care cerul a devenit un câmp de luptă permanent, combinația dintre bariere fizice, precum plasele anti-dronă, și „ochii electronici” ai radarului definește noua arhitectură defensivă a Ucrainei.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Orașul din România care ar putea avea primul tren suspendat. Tocmai s-au semnat studiile de prefezabilitate
digi24.ro
image
Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Dezvăluirea momentului în Gândul: Nicușor Dan este executat silit chiar de statul pe care îl conduce. Președintele României nu și-a plătit impozitul pe terenul de 7.460 mp de la Predeal. Gândul publică, în exclusivitate, documentele și imaginile cu terenul lui Nicușor Dan. Cum a mințit președintele în declarația de avere
gandul.ro
image
Ministrul Transporturilor, despre greșeala din CV: ”Îmi place să cred că este strict un interes jurnalistic și nu o campanie împotriva mea”
mediafax.ro
image
RO-Alert la ISU. Număr tot mai mare de pensionări și demisii în ultimii ani. Pompierii abia mai fac față în unele județe. Date exclusive
fanatik.ro
image
Ce studii are, de fapt, Radu Miruță. Adevărul despre facultatea făcută „ca un hobby” și momentul în care vicepremierul a recunoscut în instanță că nu are cunoștințe juridice.
libertatea.ro
image
Trump forțează: Vreau pace într-o lună! Detalii explozive din discuția cu Zelenski
digi24.ro
image
Ioanițoaia uluit în direct: „Tu te-ai însurat la 16 ani, iar la 32 erai deja bunic! La voi, în familie...”
gsp.ro
image
Neverosimil: și-a cerut iubita în căsătorie în fața unui stadion întreg, dar ce a urmat face înconjurul lumii
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Doi pensionari au primit ajutor social timp de 10 ani, deși aveau economii de peste un milion de euro. În final, s-au autodenunțat
antena3.ro
image
Afacerea care înflorește în această perioadă. Prețurile variază de la 20 la 30 de lei
observatornews.ro
image
Nicușor Dan, EXECUTAT SILIT! Dovezile au fost publicate joi dimineața
cancan.ro
image
Pensionarii vor fi obligați să iasă din pensie și să se angajeze. Banii nu le vor ajunge. Exemplul Spaniei
newsweek.ro
image
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
prosport.ro
image
Ce urmăresc frații Pavăl, proprietarii Dedeman, prin achiziția Carrefour. Miza reală din spatele tranzacției
playtech.ro
image
Cristiano Ronaldo, ce lovitură pe final de carieră! Și-a cumpărat un club important de fotbal din Spania
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
După eliminarea din Champions League, Inter a ales între Chivu și Simeone și-i pune contractul pe masă
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
O fetiță de 3 ani a fost strivită mortal de calul familiei, sub privirile neputincioase ale mamei sale: „Inimile noastre sunt zdrobite”
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. S-a decis! Seniorii vor primi mai mulţi bani de Paşte şi de Crăciun
romaniatv.net
image
Putin primește o lovitură din propria sa familie. Este rugat cu lacrimi în ochi să oprească războiul
mediaflux.ro
image
Ioanițoaia uluit în direct: „Tu te-ai însurat la 16 ani, iar la 32 erai deja bunic! La voi, în familie...”
gsp.ro
image
Alerga pe malul Dâmboviței și a văzut ceva în apă. Ce a făcut apoi a emoționat mii de oameni: "Ai fost îngerul lui!"
actualitate.net
image
Dan Bălan, reacții în val după concertul „Soundstalgic” din Chișinău. Fanii spun că artistul este „de nerecunoscut” și că „foarte mult a slăbit”
actualitate.net
image
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
click.ro
image
Trei zodii norocoase după 1 martie! Destinul acestor nativi se schimbă cu 180 de grade la începutul primăverii
click.ro
image
Mierea de albine e sau nu de post? Cum ne dăm seama dacă e naturală sau contrafăcută? Testul rapid al lui Dorel Vișan, care e și apicultor: „Când curge ca apa...”
click.ro
Regina Letizia si Regele Felipe Casa Majestatii Sale jpg
Crește lista infidelităților Reginei Letizia. În timp ce Felipe flirta cu femei frumoase, soția lui schimba amanții la Palat
okmagazine.ro
Cheesecake cu lamaie Sursa foto shutterstock 2292523711 jpg
Cheesecake cu lămâie. Nu vei crede cât de ușor se face!
clickpentrufemei.ro
Întrevederea dintre Nicolae Ceauşescu şi Mao Tzedun la Palatul Adunării Reprezentanţilor Populari din China, la 3 iunie 1971 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 3/1971)
Tunul de calibrul 100 mm și înfometarea românilor după 1975
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
image
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală

OK! Magazine

image
Regele Charles, implicat în scandalul fostului prinț Andrew! Au ieșit la iveală e-mailuri explozive ale unui denunțător din 2019

Click! Pentru femei

image
Un actor nominalizat de cinci ori la Oscar a făcut o confesiune intimă „incredibil de vulgară”!

Click! Sănătate

image
5 simptome „tăcute” care pot indica un cancer pancreatic