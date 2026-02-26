Cum încearcă Ucraina să oprească roiurile de drone rusești: bariere fizice și „ochi” electronici

Ucraina accelerează instalarea plaselor anti-dronă deasupra drumurilor din zonele de front, într-un efort de a limita eficiența atacurilor rusești cu UAV-uri. Până la sfârșitul anului, autoritățile de la Kiev își propun să acopere aproximativ 4.000 de kilometri de șosea, a anunțat ministrul apărării, Mihailo Fedorov, citat de The Guardian.

Oficialul a precizat că, deși în ultimul an au fost montate tot mai multe astfel de sisteme de protecție, ritmul trebuie intensificat. Din bugetul de stat au fost alocate suplimentar 1,6 miliarde de grivne (circa 37 de milioane de dolari) pentru consolidarea măsurilor defensive și contracararea dronelor rusești.

Moscova a vizat în mod repetat rutele de aprovizionare militară și bazele din spatele frontului, folosind drone telecomandate. În numeroase cazuri au fost lovite spitale, infrastructură civilă și chiar trafic rutier. Plasele montate deasupra drumurilor pot agăța elicele aparatelor fără pilot, împiedicându-le să-și atingă ținta.

„În doar o lună, am crescut ritmul de acoperire de la cinci kilometri pe zi în ianuarie la 12 kilometri în februarie. În martie, planificăm să ajungem la 20 de kilometri pe zi”, a transmis Fedorov pe Telegram, subliniind că măsura a sporit siguranța deplasărilor militare și a comunităților din prima linie.

Radarul – ochii invizibili ai apărării

Tehnologia radarului a fost demonstrată pentru prima dată la 26 februarie 1935. Astăzi, stațiile radar sunt esențiale pentru ca Forțele de Apărare ale Ucrainei să intercepteze rachete, drone și aeronave rusești și să identifice pozițiile inamice, scrie focus.ua.

Radare ucrainene

Ucraina utilizează mai multe versiuni modernizate ale radarului sovietic mobil P-18. Varianta P-18S, dezvoltată de compania Sistemnyi Elektronnyi Eksport, este destinată detectării automate a țintelor și transmiterii datelor în timp real către unitățile militare.

Compania Ukrspetstehnika a creat, la rândul său, versiunea modernizată „Malachit”, bazată pe aceeași platformă.

În dotarea armatei se află și radarul tridimensional 79K6 „Pelikan”, dezvoltat de Iskra Research and Production Complex. Acesta poate furniza date pentru sistemele de rachete antiaeriene și funcționează ca verigă informațională între țintele aeriene și unitățile de apărare aeriană.

Pe baza modernizării „Pelikan” a fost dezvoltat și 80K6KS1 „Phoenix-1”, introdus în serviciu în 2021, compatibil inclusiv cu sistemele „Buk-M1”.

În 2023, Ministerul Apărării a autorizat utilizarea radarului portabil 112L4, produs tot de Ukrspetstehnika, destinat măsurării vitezei proiectilelor. Sistemul poate fi montat pe trepied, pe obuziere autopropulsate sau pe tancuri și poate fi integrat în rețelele de foc ale artileriei. Potrivit producătorului, acesta crește precizia loviturilor și reduce consumul de muniție.

Radare occidentale

În aprilie 2022, Statele Unite au livrat Ucrainei radare AN/MPQ-64 Sentinel, utilizate pentru detectarea rapidă a amenințărilor aeriene, cu o rază maximă de 75 km.

Germania a furnizat ulterior sisteme TRML-4D produse de Hensoldt, capabile să urmărească până la 1.500 de ținte la distanțe de până la 250 km, inclusiv rachete de croazieră care zboară la joasă altitudine.

Suedia a trimis radare Giraffe 75, iar în pachetele de sprijin au fost incluse și sisteme Ground Master 200, compatibile cu sistemele de apărare aeriană SAMP/T.

În 2024, ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a anunțat că Lituania va achiziționa pentru Ucraina radare Amber-1800, capabile să detecteze ținte aeriene la distanțe de până la 400 km.

Potrivit UNITED24 Media, Spania a contractat compania Indra pentru producerea sistemului Lanza LTR-25, un radar tactic de mare rază, proiectat să asigure supraveghere tridimensională continuă chiar și în medii cu bruiaj electronic intens.

Experții subliniază că dezvoltarea propriilor radare tactice rămâne o prioritate pentru Kiev, iar inițiativele locale – inclusiv proiecte de război electronic pentru drone – sunt tot mai căutate pe front.

Într-un război în care cerul a devenit un câmp de luptă permanent, combinația dintre bariere fizice, precum plasele anti-dronă, și „ochii electronici” ai radarului definește noua arhitectură defensivă a Ucrainei.