Joi, 26 Februarie 2026
Adevărul
Video Un patron din China le-a oferit angajaților bonusuri de 70% din profit. Modalitatea inedită prin care a împărțit sumele astronomice

Publicat:

Patronul companiei chineze Henan Kuangshan Crane a decis să împartă 70% din profitul net sub formă de bonusuri, oferind angajaților posibilitatea de a pleca acasă cu atâția bani cât pot duce în brațe.

Sumele astronomice, aduse pe mese și distribuite în numerar FOTO Captură video
Sumele astronomice, aduse pe mese și distribuite în numerar FOTO Captură video

Producătorul gigant de macarale, care operează din 2002 și s-a extins în peste 130 de țări, a raportat pentru anul 2025 un profit net de 270 de milioane de yuani (aprox. 34,7 milioane euro). Patronul Cui Peijun a decis să returneze angajaților 180 de milioane de yuani (aprox. 23,1 milioane euro), în timpul unui eveniment de sfârșit de an.

Cel mai atrăgător moment al evenimentului a fost așa-numita scenă de „îngrămădire a banilor”, în care angajații au împărțit bonusurile. Peste 800 de mese de banchet au fost amenajate în interiorul locației, cu pachete de bani în valoare totală de peste 60 de milioane de yuani îngrămădite pe ele (7,7 milioane de euro). Cei 7.000 de angajați au fost invitați la un concurs de numărat bancnote sub presiunea timpului: suma pe care reușeau să o numere corect într-un interval stabilit devenea bonusul lor personal. Unii dintre aceștia au fost filmați în timp ce părăseau scena cu brațele pline de pachete de bani, abia reușind să le susțină greutatea. Un angajat ar fi reușit să numere 91.000 de yuani (11.700 euro) în 10 minute.

Președintele Cui Peijun, cunoscut ca proprietarul de facto al companiei, a explicat metoda de plată în numerar: „Unii oameni întreabă de ce nu transferăm pur și simplu banii în conturile lor, dar în acest fel, ar fi doar niște cifre reci”. Apoi a dat instrucțiuni echipei financiare, care pregătise premii în aparate electrocasnice: „De ce să le dăm angajaților mașini de spălat? Aduceți cash-ul și mai dați tuturor câte 20.000 de yuani (aprox. 2.500 euro)”, a strigat acesta de pe scenă, argumentând că, având în vedere creșterea prețului aurului, banii gheață sunt mult mai utili.

Președintele Cui, care deține 98,88% din acțiunile companiei, returnează efectiv o parte semnificativă din dividendele sale angajaților. Internații l-au poreclit „CEO-ul care iubește cel mai mult să dea bani”. Cu toate acestea, președintele Cui a declarat: „Nu este vorba doar despre a da bani. Înțeleg bine că tinerii de astăzi se luptă cu ratele la mașini și împrumuturile ipotecare. Sper că micul ajutor al companiei le va aduce un confort real”.

Nu este prima dată când compania și președintele Cui distribuie bonusuri de performanță pe scară largă. În 2024, au folosit o parte semnificativă din profituri pentru bonusuri, iar de Ziua Mondială a Femeii de anul trecut, au distribuit bonusuri în valoare totală de 1,6 milioane de yuani (200.000 de euro) către 2.000 de angajate.

