Topul celor mai bune 20 de cărți din secolul XXI, conform New York Times

În cazul în care ai rămas în până de idei de lectură, The New York Times, cu ajutorul unor scriitori cunoscuți, critici literari, profesori universitari și jurnaliști, a realizat un top al celor mai bune 100 de cărți ale secolului XXI.

„My Brilliant Friend/ Prietena mea genială”

Pe primul loc în topul celor mai bune 100 de cărți se află „Prietena mea genială” de Elena Ferrante, tradusă în limba engleză de Ann Goldstein și publicată de Europa Editions sub titlul „My Brilliant Friend", în 2012.

Primul volum din ceea ce avea să devină uimitoarea serie de patru cărți de romane ale lui Ferrante, publicat în Italia de Edizioni E/O, scrie New York Times, „prezintă cititorilor două fete care cresc într-un cartier sărac și violent din Napoli: sârguincioasa și devotata Elena și carismatica și zburdalnica ei prietenă Lila, care, în ciuda inteligenței sale feroce, este aparent limitată de resursele modeste ale familiei sale. De aici, cartea (ca și seria în ansamblu) se extinde la fel de propulsiv ca universul inițial, îmbrățișând idei despre artă și politică, clasă și gen, filosofie și destin, toate concentrându-se pe prietenia conflictuală și competitivă dintre Elena și Lila”. „My Brilliant Friend”, conchide The New York Times, este „unul dintre cele mai bune exemple ale așa-numitei autoficțiuni, o categorie care a dominat literatura secolului XXI".

„The Warmth of Other Suns/Căldura altor sori”

Scrisă de jurnalista americană Isabel Wilkerson și lansată în anul 2010, „The Warmth of Other Suns” se află pe locul II în acest top și prezintă în detaliu Marea Migrație a persoanelor de culoare din sud către nord și vest, din 1915 până în 1970. Conform sursei citate, „este cea mai importantă și mai ușor de citit lucrare de istorie din ultima vreme”.

Această migrație, scrie Wilkerson „avea să devină probabil cea mai importantă poveste insuficient relatată a secolului XX”. Cartea lui Wilkerson este emoționantă, meticulos documentată și spulberă mituri.

„Wolf Half”

Această carte care ocupă poziția a III-a este scrisă de Hilary Mantel și a fost lansată în anul 2009. În „Wolf Hall", ea a ales un personaj istoric, Thomas Cromwell, și a văzut ființa umană vie, implacabilă, bântuită de amintiri, plină de viață, care trebuie să fi fost. Ulterior, a prezentat „epoca în care a trăit, vasta și complexa pânză de păianjen a puterii, banilor, iubirii și nevoilor - până în momentul în care păianjenul l-a prins”, a afirmat Lev Grossman, autor al cărții „The Bright Sword".

„The Known World/Lumea cunoscută”

Scris de Edward P. Jones și lansat în 2003, „acest roman, despre un fermier de culoare, cizmar și fost sclav pe nume Henry Townsend, este o realizare uluitoare a povestirii americane viclene”, spune jurnalistul Dwight Garner.

„The Corrections/Corecții” (2001)

În „The Corrections”, Jonathan Franzen spune povestea unei matroane din Midwest, Enid Lambert, care este hotărâtă să-și aducă cei trei copii adulți acasă pentru ceea ce ar putea fi ultimul Crăciun al tatălui lor. În carte este menționată și economia Europei de Est după căderea comunismului.

„2666” (an lansare 2008; tradusă de Natasha Wimmer)

Romanul scris de Roberto Bolaño se deschide cu un epigraf din Baudelaire - „O oază de groază într-un deșert al plictiselii" - „și apoi continuă, pe parcursul a 900 de pagini, să creeze o întreagă lume guvernată în egală măsură de plictiseală și de cea mai profundă groază. Cartea este împărțită în cinci secțiuni vag îmbinate, urmărind personaje care sunt atrase din diferite motive în orașul mexican fictiv Santa Teresa: un grup de academicieni obsedați de un romancier obscur, un profesor de filozofie bătrân, un ofițer de poliție îndrăgostit și un reporter american care investighează uciderea în serie a unor femei”, notează sursa citată.

„The Underground Railroad/ Ruta subterană” (2016)

„The Underground Railroad" a romancierului Colson Whitehead „este o revelație a aspectelor complicate ale sclaviei și a formelor nebuloase ale libertății, cu o protagonistă de neînvins: Cora din Georgia. Romanul combină perfect istoria, groaza și fantezia” pentru e expune povestea „încărcată de teroare a unei fete, cu o scânteie interioară feroce, care urmează calea misterioasă a mamei sale, Mabel, singura persoană despre care se știe că a evadat de pe plantațiile Randall”, scrie NY Times.

Cărțile care completează topul:

„Austerlitz”- scrisă de W.G. Sebald și tradusă de Anthea Bell (2001)

„Never Let Me Go/Să nu mă părăsești”- Kazuo Ishiguro (2005)

„Gilead/Galaad” - Marilynne Robinson (2004)

„The Brief Wondrous Life of Oscar Wao/Scurta și minunata viață a lui Oscar Wao” - Junot Diaz (2007)

„The Year of Magical Thinking/Anul gândirii magice” - Joan Didion (2005)

„The Road/Drumul” - Cormac McCarthy (2006)

„Outline/Contur” - Rachel Cusk (2015)

„Pachinko” - Min Jin Lee (2017)

„The Amazing Adventures of Kavalier & Clay/Aventurile uimitoare ale lui Kavalier și Clay” - Michael Chabon (2000)

„The Sellout/Io contra Statele Unite ale Americii” - Paul Beatty (2015)

„Lincoln in the Bardo/Lincoln în Bardo” - George Saunders (2017)

„Say Nothing/Nu spune nimic” - Patrick Radden Keefe (2019)