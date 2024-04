Olimpici pe bandă rulantă la Matematică. Performanța unui liceu din Olt, explicată de profesor: „Este materia care te ajută în viață“

Un colegiu din Olt trimite în acest an patru elevi de liceu și doi de gimnaziu la faza națională a Olimpiadei de Matematică. Cum aleg elevii să facă performanță și la ce îi ajută studiul acestei discipline - explică profesorul care îi conduce spre performanță.

Colegiul Național „Ion Minulescu” este în acest an singurul din Olt care are elevi calificați la faza națională a Olimpiadei de Matematică, la liceu. Patru elevi - Bogdan-Matei Mateescu, clasa a IX-a; Daria-Silviana Găină, clasa a IX-a; Lidia-Ștefania Popa, clasa a X-a; Laurenţiu-Mihai Gîrniţă, clasa a XI-a, profesor coordonator Marius Perianu - intră în competiția națională chiar în aceste zile. Alți doi elevi, de gimnaziu de data aceasta, ai aceluiași colegiu - Mihai-Adelin Duiu, clasa a VI-a și Carina-Alessia Perianu, clasa a VIII-a, profesor coordonator Mariana Năsui – sunt în lotul care reprezintă județul Olt la faza națională.

Faptul că cei mai mulți elevi din județul Olt care merg la faza națională a Olimpiadei de Matematică sunt de la acest colegiu deja nu mai constituie o surpriză. Colegiul „Ion Minulescu” din Slatina a și purtat de altfel, până în 1989, numele de Liceul de Matematică-Fizică, iar performanțele s-au menținut și după schimbarea denumirii, în acest an aproape 70 de elevi ai acestui colegiu reprezentând județul, la diverse discipline, la faza națională a olimpiadelor școlare.

„Matematica este un sport al minții”

Elevii care ajung să studieze Matematica la nivel superior și să performeze în acest domeniu pornesc pe un drum care înseamnă studiu individual intens și constant.

Deși poate părea curios, nu toți se îndreaptă, după liceu, către Matematică sau domenii înrudite, ci unii aleg chiar Drept sau Medicină, de exemplu. Cu toții recunosc însă că studiul Matematicii îi ajută enorm să-și urmeze visul, oricare ar fi el.

Cum se întâmplă asta explică Marius Perianu, profesorul cu rezultate de top obținute atât cu elevii din colegiu, cât și cu elevii din lotul național.

„Matematica - și cea pe care o faci în școală și cu atât mai mult cea de nivel înalt, matematica de performanță - până la urmă este un sport al minții. Matematica îți ordonează gândirea, pentru că în Matematică ai niște reguli simple, pe care noi le traducem în propoziții, în proprietăți, teoreme, definiții, reguli care nu se schimbă, (...) pe baza cărora tu trebuie să analizezi o situație și să iei o decizie; să faci un raționament astfel încât să prelucrezi datele de intrare, pe care le înțelegem în limbajul matematicii ca fiind ipoteze, să le ducem pe baza unui raționament, folosind regulile de care aminteam, către concluzii. Făcând asta zi de zi, în mod repetat, fiind necesară mereu câteo investigație, de ce nu și forța imaginației, atunci tu practic înveți să gândești”, spune prof. Perianu, acum director al colegiului.

Ce dobândești studiind Matematica este ceea ce te va ajuta în viața de adult în oricare domeniu, explică profesorul.

„Chit că ești avocat și studiezi niște legi, analizezi niște situații, chit că ești medic și atunci observi niște semne, le pui în legătură cu ceea ce ai învățat, e clar că situația este cumva similară. Tu ai niște date de intrare, trebuie să le prelucrezi pe baza unor reguli și proprietăți și trebuie să ajungi la niște date de ieșire. (...) Nu mai contează dacă vorbim despre logaritmi, dacă vorbim despre integrale, ci vorbim în esență despre ceea ce înseamnă raționament matematic. Or raționamentul matematic trebuie tot timpul. Vei face același lucru și dacă ești economist și te uiți cum merge piața”, adaugă profesorul.

Pentru mulți dintre cei care ajung să facă performanță în Matematică drumul începe de foarte devreme, odată cu dobândirea competențelor de bază - scris, citit și socotit -, spune profesorul. Pe măsură ce copiii intră în contact și cu alte discipline, devine mai clar pentru ei de ce domeniu sunt mai mult atrași și cumva preferințele se cristalizează.

Matematica, în schimb, devine o disciplină pe care o parte dintre elevi nu o mai înțeleg, iar asta se traduce inclusiv în rezultate slabe la examene, atunci când nu mai sunt îndeplinite condiții minimale, este de părere profesorul. Una dintre condiții este disciplina muncii.

„Matematica trebuie făcută în mod constant, nu-ți permite să te bați un an de zile de la învățat și să crezi că poți relua după un an de unde ai rămas fără niciun fel de efect secundar. Din păcate asta nu se poate. Și asta e adevărat nu doar pentru Matematică, ci și pentru alte discipline din ramura științelor exacte. Poate că asta este problema pe undeva. Dacă nu sunt realizate niște condiții minimale, e clar că intervin și aspecte negative”, a adăugat profesorul.

Rezultatele de top le permit să aleagă

Olimpicii de la Matematică se îndreaptă după liceu către domenii variate. Mulți, cu atât mai mult având în portofoliu premii importante, iau în calcul admiterea la facultăți de prestigiu din străinătate și chiar se întâmplă ca în timpul studiilor universitare să-și schimbe opțiunea. Este un proces perfect normal, spune prof. Perianu.

„Eu cred că adevărata lor formare se petrece și având acces la educație superioară. (...) Tinerii trebuie să aibă acces la niște forme importante de educație și pe baza lor și pe baza înclinațiilor naturale să-și aleagă apoi viitorul. Mulți dintre copiii noștri care merg la facultăți din străinătate chiar spun că au de multe ori posibilitatea de a urma și alte cursuri decât cele din domeniul major pe care l-au ales când au intrat la facultate și de suficient de multe ori ca să nu fie o întâmplare - nu foarte multe ori, dar de suficient de multe ori ca să nu fie o întâmplare - copiii se reorientează și, având acces la informații și la domenii pe care n-ai cum să le întâlnești ca licean, atunci virează și către domenii mai puțin cunoscute”, a precizat prof. Marius Perianu.