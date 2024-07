De câte ori se poate da Bacalaureatul și cu cât au crescut taxele în anul 2024

Absolvenții de liceu care nu s-au prezentat sau au picat examenul de Bacalaureat 2024 mai au o șansă în toamnă. Însă, mulți dintre ei vor trebui să achite o taxă. Iar suma nu este deloc mică.

În perioada 15-22 iulie au loc înscrierile pentru sesiunea din toamnă a examenului de Bacalaureat 2024. Absolvențiide liceu vor susține doar probele la care nu au luat nota 5. De exemplu, dacă în vară ai luat nota 7 la Limba Română, nota 6 la Matematică și nota 4 la fizică, în sesiunea care urmează vei da examen doar la Fizică.

Cine se poate înscrie la Bacalaureat 2024, sesiunea din toamnă

La examenul de Bacalaureat 2024 sesiunea din toamnă se pot înscrie toți absolvenții de liceu care nu au promovat examenul din iulie sau cei care nu au promovat în anii trecuți. La Bacalaureat se pot înscrie și persoane care au absolvit 12 clase, dar nu au susținut niciodată examenul maturității. Cât despre limita de vârstă, aceasta nu există. Nu contează nici în ce an ai terminat liceul.

De câte ori poți să dai Bacalaureatul în România

Absolvenții de liceu care nu au promovat în trecut examenul trebuie să știe că se pot înscrie la Bacalaureat în fiecare an, atât în sesiunea din vară, cât și la cea din toamnă, dacă nu trec din prima încercare. Prin urmare, legea nu prevede doar un anumit număr de înscrieri, dincolo de care nu mai ai dreptul să susții probele. Bacul poate fi dat an de an până îl iei. De exemplu, dacă ai picat anul trecut, poți reveni anul acesta mai bine pregătit. Iar dacă nici acum nu obții notă de trecere, revii la anul. Și tot așa.

Cine plătește taxă de înscriere la Bacalaureat, sesiunea din toamnă

Examenul de Bacalaureat este gratuit pentru absolvenții de liceu care îl susin pentru prima oară. Vorbim despre elevii care dau probele în cele două sesiuni care se organizează: cea din vară și cea din toamnă. În schimb, cine va reveni pentru a treia oară va plăti o taxă de înscriere. Aceasta crește însă de la un an la altul.

Cât costă să dai Bac-ul pentru a treia oară

Taxa de înscriere la Bacalureat 2024, sesiunea din toamnă îți va scoate ceva bani din buzunare. Aceasta se stabileşte de la an la an şi trebuie anunţată până la începutul lunii martie a anului şcolar în desfăşurare.

Înscrierea la Bacalaureat 2024 s-a scumpit pentru persoanele care dau examenul a treia oară, la fel și taxa per probă, care diferă în funcție de județ, conform unei adrese a Ministerului Educației.

Anul acesta candidații vor achita achită 464 lei pentru toate probele, adică aproape 100 de euro. În 2023, elevii care au picat Bacul în anii precedenţi au achitat 435 de lei. Vorbim despre o creştere semnificativă faţă de anul 2022 când taxa de susţinere a examenului de Bacalaureat a fost 367 de lei.

Bacalaureat 2024. Calendar, sesiunea din toamnă

15 – 22 iulie: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe;

8 – 9 august: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A;

9 august: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B;

12 august: Evaluarea competențelor digitale – proba D;

13 – 14 august: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C;

19 august: Limba și literatura română – proba Ea) – proba scrisă;

20 august: Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – proba scrisă;

21 august: Proba la alegere a profilului și specializării – proba Ed) – proba scrisă;

22 august: Limba și literatura maternă – proba Eb) – proba scrisă;

26 august: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00) și depunerea contestațiilor (orele 12.00 – 18.00);

27 – 29 august: Rezolvarea contestațiilor;

30 august: Afișarea rezultatelor finale

Pentru a promova examenul de Bacalaureat 2024 candidații trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă susținută, iar media notelor trebuie să fie de minimum 6.