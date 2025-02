Cum ar putea fi analizată corect performanța profesorilor la clasă. Doi dascăli vin cu propuneri

Se discută intens în această perioadă - ministrul Daniel David a atins de multe ori subiectul - despre indicatorii de performanță pe baza cărora să fie acordate, pe viitor, bonusuri profesorilor. Este firesc, în acest context, să ne întrebăm cum ar putea fi cuantificată corect și obiectiv această performanță? Căci să ai doi, trei copii cu premiul I și coroniță nu înseamnă, de multe ori, nimic.

Performanța la clasă nu poate fi în momentul de față cuantificată căci, de multe ori, învățătorii și profesorii dau note „din burtă”, ridicând mediile copiilor. Evident, la final de an școlar toată lumea e mulțumită: dascălii „împușcă” performanțe după performanțe, iar elevii termină școala cu 10 pe linie. Chiar dacă, în realitate, nici unii, nici alții nu merită.

Performanța dascălilor, în funcție de care aceștia să primească bonusurile invocate de ministrul Educației, s-ar putea analiza foarte simplu, este de părere Ștefan Vlaston, expert în educație. „Acum avem aplicații informatice. Este foarte simplu să dai elevilor, la final de an școlar, un test grilă prin care să se urmărească efectiv cunoștințele lor dar și progresul acestora sau regresul de la an la an”, a explicat specialistul pentru „Adevărul”. Ștefan Vlaston, profesor cu o experiență de peste 30 de ani la catedră, a precizat că un dascăl nu are doar copii buni sau slabi: „Tu, ca profesor, ai un copil de nota 3 și ai reușit să-l urci la 5? Foarte bine. Asta este performanță. Ai un copil de 5 și ai reșit să-l urci la 7? Foarte bine! Iată o altă dovadă a performanței. Ai păstrat nivelul clasei la nota 9? Și asta este o performanță”

Cum ar trebui să se realizeze testarea elevilor? „Se creează mai întâi bazine de itemi standardizați și unitari la nivel de țară, pentru fiecare materie în parte. Acești itemi trebuie să fie clasați în funcție de dificultate: subiecte ușoare, medii și avansate. Apoi, la final de an școlar, fiecare elev primește câte un test unic, generat de calculator, cu subiecte grilă de la cele mai simple până la cele mai complicate. 18 întrebări. Asta, pentru fiecare materie. Testele trebuie să fie distincte, similare dar nu identice. Fiecare copil cu testul lui”, explică Ștefan Vlaston. Apoi, tot calculatorul, în funcție de itemii rezolvați corect, generează o notă. Această notă oglindește performanțele copilului, dar și ale profesorului.

Profesor: „Testarea încrucișată sau grile generate de calculator”

Delia Petran, directoarea școlii gimnaziale din localitatea Dobrin, județul Sălaj, a declarat pentru „Adevărul” că analizarea indicatorilor de performanță ar fi, dacă s-ar și dori, o procedură simplă; „Sunt două variante: testarea încrucișată a elevilor în sensul în care ei dau un test care este corectat de profesori de la alte clase sau teste generate de calculator și corectate tot de calculator”.

Pentru asta însă trebuie achiziționată o platformă de testare standardizată: „Ministerul Educației ar putea să implementeze o platformă de evaluare standardizată. Eu, de exemplu, implementez acum platforma Brio, care mă ajută la implementarea orelor remediale. Practic, testez copiii, le văd nivelul și știu exact de unde să pornesc cu ei”. Profesoara Delia Petran ne-a explicat că platforma generează rapoarte complexe despre performanța fiecărui elev testat: „Îmi spune, de exemplu, că la fonetică elevul are un scor de 30 de puncte, la gramatică de 40 de puncte și tot așa. La final de an evaluez din nou copiii și văd progresul”.

Cum ar trebui urmărită performanța profesorilor în afara clasei

Însă performanța profesorilor ar trebui urmărită și în afara clasei, mai explică Delia Petran. „Ar trebui să existe și varianta de bonusuri pe proiecte, să se ia în calcul sponsorizările pe care le aduce dascălul în școală, ce scrie, ce publică, se să ia în calcul rezultatele cu impact în comunitate. De exemplu, un profesor de Geografie ar putea face o analiză de nevoi în școală, iar apoi să vină în întâmpinarea elevilor săi. Ce le poți oferi în plus față de manual, de programă? Directoarea se referă la activități extracurriculare pe care un profesor le poate gândi și implementa. „Să viziteze peșteri, să meargă în excursii, să aplice în natură anumite teorii și concepte. Pot face o grămadă de lucruri frumoase care să le facă elevilor plăcere, să-i atragă, să-i facă să iubească acea materie”, a mai spus profesoara.

Ministrul Daniel David: „Indicatorii de performanță, publicați în luna mai”

Daniel David a precizat că termenul pentru publicarea setului de indicatori de performanță este până la sfârșitul lunii mai. „Pot să vă spun că până spre sfârșitul lunii mai vom avea și acel set de indicatori care apare și este menționat în programul de guvernare că trebuie să stea la baza premiilor și bonusurilor, dincolo de salariu, de bani”, a declarat ministrul.

Tot referitor la indicatorii de performanță pe baza cărora cadrele didactice vor putea primi bonusuri, ministrul Educației a mai afirmat: „Eu am această abordare meritocratică de a veni cu indicator de performanță, dar în forma unor bonusuri, premii suplimentare față de un salariu de bază. Deci, nu salariul pe baza indicatorilor de performanță, ci veniturile o să intre în această logică. Este iarăși un proiect pe care o să-l asum. Începem să lucrăm la acești indicatori de performanță, mai ales că premierul i-a cerut explicit, când a prezentat programul de guvernare în fața Parlamentului. Deci i-a cerut, o să-i dăm, dar îi dăm în formula asta de politici bazate pe dovezi”.