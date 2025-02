Cu ministrul la psiholog. Ce se ascunde în spatele declarațiilor lui Daniel David despre o posibilă demisie. Specialist: „Îl ajutăm noi să reziste”

Ministrul Educației, Daniel David, a atins pentru prima oară subiectul demisiei. Analfabetismul funcțional în care se scaldă aproape jumătate dintre absolvenții de liceu este deja o problemă de securitate națională, consideră oficialul, care avertizează: dacă politicile educaționale pe care le va înainta în luna mai nu vor fi susținute și asumate nu va mai fi ministru.

Lanțul slăbiciunilor lui David

O declarație care nu este atât de șocantă, pe cât este de dezamăgitoare. Căci sistemul are nevoie de o reformă din temelii. Iar dacă miniștrii vor ajunge să stea în fruntea sistemului câteva luni și după aceea să „dezerteze” nu mai avem nici o șansă. Un psiholog și doi experți educație au comentat declarația lui Daniel David punând pe masă, fără ascunzișuri, jumătățile „mărului otrăvit” care se numește Învățământul românesc.

Totul, pus și în contextul unei mărturisiri mai vechi făcute de ministru, pe vremea când încă nu era ministru și pe care nu putem să nu o luăm în considerare. Concret, pe blogul său personal David și-a recunoscut câteva dintre slăbiciuni: „toleranţă mai scăzută la frustrare, credit prea mare acordat oamenilor, uşor „dispreţ” faţă de prezent (prea „future-oriented„)”

Prin urmare, ce se ascunde în spatele acestei declarații despre demisie? O altă slăbiciune? Dovada însăși a gradului scăzut de toleranță la frustrare? Un pas înapoi? O neputință de a face față presiunii? O lehamite față de un sistem profund viciat? Să nu uităm că această declarație vine în contextul scandalului iscat pe marginea orarului modificat al liceenilor, un proiect susținut de ministru, dar blamat de oamenii din sistem și cu un impact teribil în rândul societății. Oare a obosit Daniel David să se mai lupte cu morile de vânt și pregătește terenul pentru a se retrage? Sau, dimpotrivă, ne aflăm în fața unui om cu coloană vertebrală, responsabil, asumat și care nu se „ține cu dinții” de scaun? Să fie acesta primul semnal îndreptat către oamenii din sistem pe principiul dacă voi nu mă vreți, atunci nici eu nu vă vreau? Părerile sunt împărțite.

Psiholog: „Daniel David, un om pe care sistemul nu-l merită”

Psihologul Radu Leca este de părere că ministrul Daniel David este unul dintre cei mai buni miniștri ai Educației pe care i-am avut în ultimii 30 de ani. „Educația lui este înaltă, clară, cu o structură academică fără vicii. Avem de-a face cu unul dintre cei mai logici și argumentativi miniștri, un om de-o inteligență feroce”.

Din păcate, însă, oamenii deștepți nu fac față întotdeauna cu brio celor mulți și mai puțin deștepți, iar asta pentru că nu merg la război luptând cu aceleași arme. „În general, oamenii fac față cu greu schimbărilor, au nevoie de timp să se obișnuiască cu ideea. Din acest motiv, foarte mulți sunt programați să spună din start NU”, continuă specialistul făcând referire directă la valul de critici aduse planurilor-cadru aflate în perioada aceasta în dezbatere.

Ministrul David, prin urmare, are o misiune foarte grea: să lupte împotriva unui sistem care, după cum deja se observă, îi este împotrivă. „Mă refer aici inclusiv la calitatea oamenilor care îl înconjoară”.

Ministrul David a venit de la Cluj, din mediul academic, la București, riscând să se afunde în noroi. Un noroi copt chiar în interiorul sistemului pe care dorește să-l reformeze. „Proasta pregătire a unor anumite elemente din cadrul sistemului - mă refer aici la profesori, directori de școli chiar și părinți - duc la această formă de împotrivire. De exemplu, nu mă aștept din partea unui părinte al cărui copil este mediocru să înțeleagă programul doctorului în psihologie și profesorului David. Pe de altă parte, avem de-a face cu schimbări care deranjează și mastodonții și dinozaurii”, continuă psihologul.

Acești oameni refuză să înțeleagă un lucru esențial: că avem nevoie de o schimbare radicală a sistemului așa cum avem nevoie de aer. Prin urmare, de ce această rezistență? Este simplu: frica de schimbare, lenea, dezinteresul, teama nejustificată a profesorilor că-și vor pierde orele sau chiar catedrele, dar și un sentiment de patriotism și naționalism prost înțeles.

„Daniel David a realizat în acest scurt timp, de când este ministru, că nu are cu cine lucra, nu are cu cine munci. Temerea lui în momentul de față, așa cum a și spus, este că nu va avea susținere în demersurile sale. Sau va fi susținut foarte puțin. Măsurile cu care va veni în luna mai, algoritmul pe care îl va propune s-ar putea să nu fie pe deplin înțelese. Motiv pentru care este absolut firesc să-și anunțe retragerea”.

A știut în ce se bagă

Iar faptul că a adus în discuție o eventuală demisie, nu afost nici din teamă, nici din lehamite, nu e niciun pas înapoi, consideră psihologul. „Este ceea ce miniștrii de până acum nu au avut curajul să facă. S-au ținut de scaun cu toți cei 32 de dinți pe care i-au avut în gură. David însă e rupt din alt aluat”.

Psihologul consideră că ministrul Educației este, de fapt, un om responsabil, un om onest și categoric. „Aici nu este vorba despre mândrie, orgoliu, ego. Este decizia firească a unui om cu coloană vertebrală”.

Și știa foarte bine în ce se bagă atunci când a acceptat poziția de ministru. La vremea respectivă, oficialul și-a explicat alegerea: a venit pentru că orice om care poate schimba ceva în bine are datoria morală de a o face. Dar, oare, bănuia pe atunci ministrul ce rezistență teribilă va avea de înfruntat din partea sistemului? „Categoric da, știa în ce se bagă”, consideră psihologul Leca. „A fost o alegere. Nu l-a obligat nimeni să vină ministru la București. Și-a asumat această poziție în cunoștință de cauză. David a acceptat acest joc politic. Nu a fost șantajat, nu a fost forțat”. Prin urmare, ar trebui să-și asume până la capăt această decizie și să nu plece înainte de vreme.

„Nu e singur în acest război. Îi amelioram noi toleranța la frustrare”

Marian Staș, expert în Educație, consideră că Daniel David „este din alt film” dacă îl comparăm cu miniștrii pe care i-am avut până acum la Educație. „Din seria tuturor miniștrilor din 95 și până acum n-am avut un interlocutor de calibru comparabil cu al lui: un om cu un discurs articulat, care știe ce vrea, știe ce face, căruia îi pasă și știe ce poate”.

Iar acesta nu este un compliment, este un feedback pe care Marian Staș îl trimite ministrului. „Este primul demnitar român care spune cu subiect și predicat că starea sistemului educațional este o amenințare la securitatea națională a României. Iar când un demnitar vine și spune direct că alfabetismul funcțional, matematic, logic reprezintă o amenințare la securitatea națională, acesta este diagnosticul corect”.

Apoi, continuă specialistul, este foarte important ca Daniel David să știe că nu este singur în lupta pe care o duce „Suntem mulți în jurul lui și îi putem ameliora toleranța la frustrare în războiul ăsta. Eu, unul, am fost în tranșeele acestea și vă spun că trăim momente istorice pentru educația din România. S-a rupt apa, cum s-ar spune, în ceea ce privește schimbarea paradigmei”. Marian Staș consideră că este momentul oportun pentru a schimba lucrurile, iar dacă pierdem acest tren cu greu vom primi o a doua șansă. „Ne aflăm într-un ochi de uragan impecabil pentru a face transformarea necesară și de a scoate modelele educaționale din paradigma comunistă”.

Marian Staș consideră că Daniel David a știut foarte bine ce-l așteaptă la București și a decis în cunoștință de cauză să spună „Da” provocării. „Și-a asumat povestea asta”.

Un om liber, „nelegat” de scaun

Cât despre o posibilă demisie a ministrului, expertul o consideră, până la urmă, un exercițiu de onestitate. „Un exercițiu de integritate cu sine, prin care David transmite următorul mesaj: nu este „legat” de scaun. Este un om liber interior care nu poate fi condiționat”.

Marian Ștas a precizat că ministrul Educației are și va avea suficientă susținere politică pentru a-și duce la bun sfârșit proiectele. Și încă un aspect: în cele din urmă, această reformă va fi negociată și se va ajunge la o formulă de compromis. „Va rezulta ceva cu totul diferit de ceea ce se dezbate acum. Pentru mine va fi ceva de nota 6-7, dar suportabil pentru sistem”.

Expertul consideră că nu se pune problema unei eventuale demisii explicând și motivele: „Înclin să cred că, mai degrabă, nu se va întâmpla. Pentru că ce trăim noi astăzi este un moment unic, ce apare o dată la 100 de ani. Și ce ministru nu și-ar dori să fie protagonistul unui astfel de proiect? Este o chestie de egalitate cu sine, un mod de a-ți proba valoarea autentică”.

David și Goliat. „Ministrul, boicotat de propriul sistem”

La rândul lui, Ștefan Vlaston, profesor și expert în educație, a precizat pentru „Adevărul” că Daniel David a adus în discuție demisia pentru că „și-a dat seama că nu este capabil să răstoarne tot învățământul și s-o ia de la zero. El va veni în luna mai cu analiza și cu soluțiile. Îmi dați ajutor? Cine să-i dea ajutor? Să se ducă el la Parlament cu propuneri de legi, să se ducă și la Guvern. Propunerile sale, până la urmă, nu au de ce să fie susținute. Pentru că el, ca ministru, poate să dea o legislație secundară, ordine de ministru. Ce ajutor vrea de la ceilalți?”, se întreabă prof. Vlaston.

Specialistul a explicat că ministrul va avea toată susținerea politică. În schimb, va fi dificil s-o obțină pe cea a sistemului de educație în sine. „Problema este cum vor fi puse în practică acele propuneri din mai. Pentru că sindicatele și profesorii se regăsesc de cealaltă parte a baricadei. Nu vor schimbări. Pentru că acum le merge bine”.

Expertul consideră că în acest moment Daniel David riscă să fie depășit de situație și boicotat chiar din interior, de propriii lui colegi de breaslă. „El, pe de altă parte, nici nu se așteaptă ca sistemul să-i dea dreptate, căci o schimbare masivă în învățământ înseamnă un efort din partea profesorilor: să se califice, să învețe altceva, cum să predea noile programe etc Iar ei nu vor să depună astfel de eforturi”.

Ștefan Vlaston consideră că declarațiile ministrului netezesc un drum pe care oficialul va încerca să se retragă, în cele din urmă. „Și-a dat seama din ce a discutat cu sindicatele, cu profesorii și cu aparatul din minister că, așa cum precedenții miniștrii n-au reușit să facă nimic în fața șantajului practicat de sindicate și de profesori, nici el nu va reuși”.

În concluzie, în lumina spuselor expertului Vlaston, David ar urma să devină o altă victimă a sistemului? „În proporție de 95% nu”, a răspuns tranșant Marian Staș.

„Are nevoie, în schimb, de cât mai multe conexiuni politice, dar și de o echipă de colaboratori foarte buni. Pentru că nu are cum să fie un Don Quijote care să lupte de unul singur. Dar cred că Daniel David are aceste pârghii în mână. Nu cred că Ilie Bolojan l-ar fi chemat doar ca să fie un ministru de sacrificiu. Și nici David nu ar fi acceptat vreodată așa ceva”, a mai precizat Marian Staș.