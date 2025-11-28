search
Vineri, 28 Noiembrie 2025
Reguli noi pentru olimpiadele școlare: lucrări digitalizate și acces pentru elevii spitalizați. Normele, publicate în Monitorul Oficial

Publicat:

Reglementările privind desfășurarea olimpiadelor și concursurilor școlare au fost publicate în Monitorul Oficial. Asta înseamnă că intră în vigoare reguli noi. Evaluarea lucrărilor la probele scrise se va putea face digitalizat. Punctajul minim pentru calificarea la etapa națională va fi de 60 de puncte din maximul de 100. Iar înainte de contestații elevii își vor putea vedea lucrările. De asemenea, elevii care se ală în spital vor putea susține probele în unitatea medicală, cu aprobarea comisiei de organizare a competiției școlare. 

Olimpiada de Matematică FOTO Adevărul
Olimpiada de Matematică FOTO Adevărul

Care sunt principalele modificări în privința organizării olimpiadelor și concursurilor

Ministerul Educației a anunțat ce va fi diferit față de felul în care se proceda până acum:

  • Elevii vor putea participa la o clasă superioară celei în care sunt înscriși în anul școlar în care se desfășoară competiția, în interiorul aceluiași ciclu de învățământ (gimnazial/liceal), iar cei cuprinși într-o formă de școlarizare în spital sau la domiciliu vor putea susține probele etapelor olimpiadelor școlare, cu excepția probelor practice, în spital, respectiv la domiciliu, cu aprobarea comisiei responsabile de organizarea etapei respective a competiției școlare.
  • În funcție de precizările din regulamentul specific, olimpiadele școlare se vor putea desfășura și în format online, iar evaluarea lucrărilor la probele scrise se va putea face digitalizat. Modalitatea de evaluare a lucrărilor (fizic/digitalizat) va fi prevăzută în regulamentul specific al fiecărei competiții.
  • În perspectiva evaluării digitalizate a probelor scrise, la toate etapele olimpiadelor şcolare, indiferent de disciplină, rezultatele sunt apreciate prin punctaje de la 0 la 100, conform baremelor.
  • Punctajul minim pentru calificarea la etapa națională este de 60 de puncte (incluzând 10 puncte din oficiu) din punctajul maxim de 100 de puncte (prin urmare, este necesar un punctaj minim de 60% din punctajul maxim posibil, față de minimumul de 40% necesar pentru calificare, în reglementările anterioare).
  • Elevii au dreptul de vizualizare a lucrării, înainte de depunerea contestației, atât la etapa județeană, cât și la etapele zonală și națională.
  • În regulamentele fiecărei competiții vor fi incluse criterii de departajare clare, nediscriminatorii și suficiente pentru calificare pe locuri suplimentare la etapa națională.
  • Nu sunt modificări în ceea ce privește numărul de locuri pentru calificarea la etapa națională.
  • A fost introdusă obligativitatea supravegherii audio-video a probelor de concurs din cadrul etapelor olimpiadelor școlare.

O altă modifcare privește clasificarea etapelor. Astfel, categoria „Proiecte regionale” a fost asimilată categoriei „Proiecte interjudețene”. Drept rezultat,  categoriile de proiecte de educație extrașcolară sunt acum:

  • naționale
  • interjudețene
  • județene/ale municipiului București

Ce spune Daniel David: Țin ca standardele olimpiadelor să fie adecvate excelenței; procesul, cât mai transparent

„Competițiile (ex.: olimpiade) reprezintă partea de excelență din educația românească. De aceea, dacă este să o tratăm serios, trebuie să avem standardele și procedurile la acest nivel, altfel distorsionăm semnificația excelenței. La rândul meu, îmi amintesc cu plăcere participarea la olimpiade (inclusiv la faza națională de la biologie) și mă bucur mereu când văd interesul elevilor și al profesorilor pentru competițiile școlare. Prin urmare, țin ca standardele să fie adecvate excelenței, procesul, cât mai transparent și nebirocratic, iar recompensele să vină mai ales ca urmare a unei motivații intrinseci (primești recompense pentru că îți place să înveți și ești performant), nu extrinseci (nu înveți ca să primești recompense)", a transmis ministrul Educației. 

Daniel David a adăugat și că: 

,,Dezvoltarea competențelor la nivel de competiții școlare și extrașcolare nu trebuie să distorsioneze dobândirea la nivel funcțional a tuturor celor opt competențe-cheie pe care le țintim în procesul educațional, de aceea, Ministerul organizează concursuri extrașcolare și competiții școlare la nivel de gimnaziu și liceu, fără a interzice, însă, organizarea concursurilor extrașcolare și la nivelul învățământului primar (acolo unde se pun bazele competențelor-cheie), în funcție de opțiunile specifice comunităților educaționale. În acest cadru, performanța și excelența vor avea, permanent, în mine un susținător!”

