Bacalaureat special 2026: Subiecte mai dificile la Matematică, pentru elevii care au întârziat. Varianta de rezervă testa mai multe cunoștințe

Denisa Tănăsescu, profesoară de matematică la Colegiul I.L. Caragiale, a relatat pentru „Adevărul” că subiectele de rezervă, acordate elevilor care au întârziat din cauza condițiilor meteo, au fost puțin mai dificile față de varianta extrasă pentru candidații care au dat examenul de dimineață.

„Examenul de dimineață parcă a fost un pic mai blând la elevii de la Mate-Info. De exemplu, funcția de la subiectul al III-lea, exercițiul 1, a avut radical și logaritm în componență. Deci s-au testat mai multe cunoștințe decât cele de dimineață, când au avut de rezolvat doar o funcție rațională, fără niciun fel de grad de dificultate, adică un copil de nota 5 putea să o rezolve lejer.

În rest, se aplică același lucru, punctele c) de la subiectele II și III fac diferența între elevii buni și cei care vor peste 9. Chiar dacă gradul de dificultate e puțin mai ridicat, nu ar avea nimeni motive să se plângă, pentru că nu vorbim despre o diferență care să justifice temeri. Până la urmă, după pandemie au fost publicate foarte multe variante pe care ei se puteau antrena, care conțineau toate tipurile de subiecte la care se puteau aștepta. Așa că aveau cu siguranță puncte de reper și per-total examenul a fost echilibrat”, a relatat profesoara.

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Situație fără precedent, din cauza condițiilor meteo

În cadrul sesiunii de examen a Bacalaureatului din anul 2026, s-a înregistrat o situație fără precedent, generată de condițiile meteorologice extreme care au afectat grav mai multe zone ale țării.

Mai exact, din cauza pagubelor considerabile produse de furtunile violente care au lovit localități din întregul teritoriu al României, un număr de 17 candidați, dintre care 11 provin din municipiul București, au fost nevoiți să susțină proba scrisă cu ajutorul unor subiecte de rezervă, începând cu ora 13:00, această măsură fiind luată ca urmare a unor situații excepționale și temeinic justificate, care au condus la întârzierea acestor elevi în raport cu ora inițială de începere a examenului, stabilită pentru dimineața aceleiași zile.

În ceea ce privește prezența la proba obligatorie a profilului, respectiv proba E.c) din cadrul examenului național de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2026, desfășurată miercuri, rata de participare înregistrată a fost de 97,4%, ceea ce înseamnă că un număr de 121.147 de candidați s-au prezentat la examen dintr-un total de 124.334 de candidați care fuseseră înscriși pentru susținerea acestei probe, luând în considerare toate promoțiile de absolvenți.

Conform datelor furnizate de Ministerul Educației, cei 17 candidați care au susținut proba cu subiecte de rezervă, începând cu ora 13:00, au beneficiat de această măsură excepțională ca urmare a unor situații temeinic justificate care au generat întârzierea lor în raport cu ora inițială de începere. Dintre aceștia, 11 sunt din București.

De asemenea, un număr de 3.187 de candidați nu s-au prezentat deloc la probă, iar 18 absolvenți de liceu au fost eliminați din examen pentru fraudă sau pentru tentativă de fraudă, fiind astfel sancționați conform reglementărilor în vigoare.

Proba obligatorie a profilului, care a constat în susținerea examenului la Matematică sau la Istorie, s-a desfășurat în ziua de miercuri, 1 iulie, după ce Ministerul Educației a luat decizia, într-o premieră pentru sistemul de învățământ românesc, de a modifica calendarul inițial al examenului de Bacalaureat din cauza codului roșu de caniculă care fusese emis pentru perioada respectivă, deoarece inițial această probă fusese programată pentru data de 30 iunie, însă autoritățile au hotărât să o amâne cu o zi, cu scopul de a reduce riscurile generate de temperaturile extreme și de a asigura condiții mai bune pentru candidați.

Joi, 2 iulie, va avea loc proba la alegere a profilului și specializării, iar vineri, 3 iulie, este programată proba scrisă la Limba și literatura maternă, destinată elevilor care aparțin minorităților naționale, iar primele rezultate ale examenului vor fi afișate pe data de 7 iulie, urmând ca rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor care vor fi depuse, să fie publicate pe 13 iulie, conform termenelor stabilite în calendarul oficial.