Bacalaureat 2026 - sesiunea specială, de la ora 13.00. Subiectele și baremele la Matematică și Istorie

Ministerul Educației a publicat subiectele și baremele variantei de rezervă a probelor scrise la Matematică și Istorie, cele oferite elevilor care au susținut examenul la ora 13:00, din cauza condițiilor meteorologice.

Examenul național de Bacalaureat a revenit miercuri, 1 iulie, la desfășurarea normală a probelor scrise, după ce testarea programată inițial pentru marți, 30 iunie, a fost amânată cu o zi din cauza codului roșu de caniculă care a afectat mare parte din țară.

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Ziua nu a fost lipsită de probleme. Din cauza condițiilor meteorologice instabile, mulți elevi au întârziat în centrele de examen, ceea ce a determinat Ministerul să organizeze o sesiune specială, de la ora 13:00, oferindu-le candidaților subiectele de rezervă.

Candidații de la profilurile reale și tehnologice au susținut proba obligatorie a profilului la Matematică, în timp ce absolvenții de la profilurile umaniste și vocaționale au avut de rezolvat subiecte la Istorie, conform specializării urmate pe parcursul liceului.

Joi, 2 iulie, este programată proba la alegere a profilului și specializării, în cadrul căreia candidații pot opta pentru discipline precum biologie, chimie, fizică sau informatică (pentru profilul real), respectiv geografie, logică, psihologie, economie, sociologie sau filosofie (pentru profilul umanist). Ultima probă scrisă din această sesiune este dedicată vineri, 3 iulie, absolvenților care au urmat liceul într-o limbă a minorităților naționale și care vor susține examen la limba și literatura maternă. Ceilalți candidați își încheie seria probelor scrise după testarea de joi.

Primele rezultate ale sesiunii curente vor fi afișate pe 7 iulie, iar în aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, candidații pot vizualiza lucrările și pot depune contestații, proces care continuă și în zilele de 8 și 9 iulie. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, sunt programate pentru 13 iulie.

Calendarul sesiunii a doua de Bacalaureat 2026, programată în perioada iulie-august

Pentru candidații care nu au promovat în această sesiune sau care nu s-au înscris, Ministerul Educației a stabilit deja calendarul celei de-a doua sesiuni de Bacalaureat, care se va desfășura în perioada iulie-august 2026.

Înscrierile sunt programate între 14 și 21 iulie, urmate de probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale între 3 și 7 august. Probele scrise încep pe 10 august, cu limba și literatura română, continuă pe 11 august cu proba obligatorie a profilului, pe 12 august cu proba la alegere și pe 13 august cu limba maternă.

Rezultatele inițiale ale acestei sesiuni se afișează pe 18 august, iar contestațiile se depun în aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, precum și în zilele de 19 și 20 august, cu soluționare în perioada 20-21 august. Rezultatele finale ale sesiunii a doua vor fi publicate pe 24 august, oferind astfel o nouă șansă absolvenților care nu au reușit să promoveze în prima sesiune.