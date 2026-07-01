Bacalaureat 2026: Subiectele și baremele la Matematică și Istorie, publicate de Ministerul Educației

Ministerul Educației a publicat subiectele și baremele examenului de Bacalaureat 2026, probele Matematică și Istorie, susținute miercuri de către absolvenții clasei a XII-a.

La disciplina Istorie au susținut examenul elevii care provin de la filiera teoretică, profil umanist, indiferent de specializare, precum și cei de la filiera vocațională, unde sunt incluși elevii de la profilul artistic (toate specializările), profilul sportiv (toate specializările), profilul pedagogic (cu specializările bibliotecar-documentarist, instructor-animator, instructor pentru activități extrașcolare, pedagog școlar și educator-puericultor), precum și cei de la profilul teologic, în toate specializările acestuia.

Elevii au acum posibilitatea de a-și verifica propriile rezolvări prin compararea acestora cu soluțiile oficiale care au fost publicate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, astfel încât fiecare candidat să își poată evalua performanța în raport cu baremul aprobat.

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Conform instrucțiunilor detaliate incluse în baremele de evaluare, se menționează în mod expres că, pentru orice soluție corectă oferită de către candidat, chiar dacă aceasta este diferită de soluția prezentată în baremul oficial, se va acorda punctajul corespunzător, fără nicio penalizare, iar în același timp nu se acordă fracțiuni de punct, însă pot fi acordate punctaje intermediare pentru rezolvările parțiale, în limitele punctajului maxim prevăzut în barem pentru fiecare cerință în parte.

De asemenea, toți candidații primesc automat 10 puncte din oficiu la fiecare probă scrisă, iar nota finală pentru proba respectivă se obține prin împărțirea la 10 a punctajului total acumulat, care include atât punctajul obținut din rezolvarea subiectelor, cât și cele 10 puncte din oficiu, conform metodologiei de calcul stabilite.

În ceea ce privește desfășurarea în continuare a examenului, miercuri, 2 iulie, candidații vor susține proba la alegere a profilului și specializării, iar joi, 3 iulie, va avea loc ultima probă scrisă din această sesiune, respectiv proba la Limba și literatura maternă, care este destinată elevilor care au studiat într-o limbă a minorităților naționale, aceasta fiind ultima etapă a probelor scrise din cadrul Bacalaureatului 2026.

Primele rezultate ale examenului vor fi afișate în data de 8 iulie, conform calendarului oficial, iar ulterior, după finalizarea procesului de vizualizare a lucrărilor de către candidați și după soluționarea contestațiilor care vor fi depuse, rezultatele finale ale sesiunii vor fi publicate, respectându-se întocmai termenele și procedurile stabilite de Ministerul Educației și Cercetării pentru acest an.