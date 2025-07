Admiterea la liceu 2025. Cum completezi corect opțiunile astfel încât să nu rămâi pe dinafară. Criterii de departajare la medii egale

Absolvenții de gimnaziu au aflat, joi, 10 iulie 2025, notele finale de la Evaluarea Națională 2025, pe baza cărora se calculează media de admitere la liceu. După publicarea ierarhiei începe completarea opțiunilor în fișa de înscriere.

Examenul de Evaluare Națională 2025 s-a încheiat, rezultatele după rezolvarea contestațiilor fiind afișate joi, 10 iulie. La nivelul întregii țări, 83,2% dintre elevii care au susținut probele scrise au reușit să obțină media cel puțin 5, pragul fiind unul psihologic, pentru că pentru admiterea la liceu nu există o condiție privind media (însă susținerea examenului este o condiție), fiind locuri suficiente pentru toți absolvenții. Miza, în schimb, o reprezintă locul la liceul dorit.

Rata de participare la examen a fost de 95,6 %: 152.235 de absolvenți ai clasei a VIII-a au prezenți, dintr-un total de 159.229 absolvenți înscriși.

Ierarhia la liceu se publică pe 11 iulie

După afișarea rezultatelor finale (joi, 10 iulie), vineri, 11 iulie 2025, absolvenții de gimnaziu își vor afla locul în ierarhia județeană, acesta fiind important pentru a evalua corect șansele pentru ocuparea unui loc la liceu. Media de admitere constituie criteriu pentru admiterea în învățământul liceal.

După afișarea ierarhiei urmează prima etapă a admiterii în învățământul liceal de stat din acest an, pe baza opțiunilor. Completarea opțiunilor în fișele de înscriere (fișa galbenă) de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, se va derula în perioada 14 – 21 iulie. Tot în acest interval sunt prevăzute și completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ, respectiv depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere.

Repartizarea computerizată a candidaților din seria curentă, precum și a celor din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2025 - 2026 va avea loc în data de 23 iulie. Ulterior, între 24 și 29 iulie, dosarele de înscriere vor fi depuse în unitățile de învățământ liceal în care candidații au fost repartizați. Soluționarea situațiilor speciale post-repartizare, la nivelul comisiilor județene de admitere/comisia municipiului București, este programată în zilele de 30 iulie și 1 august.

A doua etapă a admiterii în învățământul liceal de stat, rezervată elevilor din seria curentă, precum și celor din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor în anul școlar 2025 - 2026 se desfășoară în intervalul 1 - 19 august.

Admiterea la liceele pentru care s-au susținut probe de aptitudini

Pentru admiterea la liceele vocaționale, absolvenții de gimnaziu au susținut probe aptitudinale în perioada 19-23 mai 2025. În 10 iulie, odată cu afișarea rezultatelor finale de la Evaluarea Națională, comisiile de admitere județene au transmis către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini baza județeană/a municipiului București cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.

În 11 iulie, comisia de admitere județeană/a municipiului București validează lista candidaților admiși la liceele/clasele la care au susținut probe de aptitudini și comunică rezultatele în unitatea de învățământ respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată.

În 14 iulie, liceele vocaționale transmit anexele fișelor de înscriere ale candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probele. Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, precum și candidaților care au fosta admiși dar care au declarat, în scris, că renunță al locul obținut, li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru a completa opțiunile în vederea participării la repartizarea computerizată.

Tot în 14 iulie are loc transmiterea, în format electronic, către Centrul național de admitere, a listei candidaților declarași admiși, în fiecare județ, la clasele pentru care s-au susținut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunii specifice în aplicația informatică centralizată.

Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi

Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi are loc având la bază recomandarea scrisă de apartenență la etnia romă (care a fost eliberată anterior, termenul limită fiind 20 iunie). Candidații interesați știu încă din 12 mai 2025 care sunt locurile speciale – câte 1-2 locuri/clasă/grupă pentru fiecare filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare/limba de predare.

De asemenea, tot într-o etapă anterioară (11-20 iunie) recomandările au fost înregistrate de către părinte/reprezentantul legal la unitatea de învățământ de proveniență, în vederea înscrierea elevilor pe locurile speciale pentru rromi.

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere, de către candidații care solicită înscrierea pe locurile speciale pentru romi și de către părinții acestora, are loc în 14-15 iulie 2025, la unitatea de învățământ.

Tot în 14-15 iulie au loc: introducerea în aplicația informatică pentru admitere (baza de date computerizată) a datelor din fișa de înscriere; verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată din calculator; corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corecte din calculator.

!!! Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită.

În 17 iulie are loc repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi și comunicarea rezultatelor candidaților prin afișarea la Inspectoratul Școlar Județean și pe site-ul aceleiași instituții.

Repartizarea pe aceste locuri speciale se face computerizat, într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere.

Candidații rămași nerepartizați, precum și candidații care renunță la locul pe care au fost repartizați pot să solicite o nouă fișă de înscriere pentru a putea participa la prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal, care are loc în 23 iulie.

Cum se face admiterea candidaților pe locurile alocate candidaților cu CES

Candidații care concurează pe locurile speciale pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (CES) au aflat încă din 12 mai lista locurilor alocate distinct în unitățile de învățământ de masă (1-2 locuri/clasă/grupă pentru fiecare filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare/limba de predare). Pentru acești candidați este necesar un certificat de orientare școlară și profesională, singurul document acceptat pentru admiterea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de masă. Acest certificat a fost obținut până la 20 iunie, doar în cazuri excepționale putând fi depășit acest termen.

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere, de către candidații care solicită înscrierea pe locurile alocate distinct pentru candidații cu CES și de către părinții acestora, are loc în 14-15 iulie 2025, la unitatea de învățământ.

Introducerea în aplicația informatică pentru admitere (baza de date computerizată) a datelor din fișa de înscriere, verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată din calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corecte din calculator au loc de asemenea în 14-15 iulie.

!!! Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită.

Repartizarea computerizată are loc în 17 iulie, dată la care se și comunică rezultatele prin afișarea la sediul și pe site-ul IȘJ. Repartizarea se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere. Ca și în cazul candidaților pe locurile speciale pentru romi, candidații cu CES rămași nerepartizați, precum și candidații care renunță la locul pe care au fost repartizați, pot să solicite o nouă fișă de înscriere pentru a putea participa la prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal, care are loc în 23 iulie.

Atenție la completarea fișei de opțiuni

Pentru repartizarea generală, la care pot participa inclusiv candidații rămași nerepartizați sau care au renunțat, în scris, la locurile ocupate anterior (la liceele vocaționale, pe locurile cu CES sau pe locuri speciale pentru rromi), completarea opțiunilor se realizează în perioada 14-21 iulie 2025. Tot în această perioadă completează fișele de înscriere și candidații care doresc să participe la admitere în alt județ, depunerea/transmiterea fișelor derulându-se conform procedurii stabilite de către comisia națională de admitere.

Candidații nerepartizați/care au renunțat la loc la liceele vocaționale/CES/locuri speciale pentru romi – completarea opțiunilor se face în perioada 16-18 iulie 2025.

În perioada 14-21 iulie are loc introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișa de înscriere. Tot în această perioadă părinții și candidații verifică corectitudinea datelor înscrise în fișa listată, corectează eventualele greșeli și se listează fișa finală.

21 iulie este termenul limită pentru transmiterea bazelor de date și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea opțiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.

În 22 iulie are loc corectarea eventualelor greșeli din baza de date (candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată care au fost deja admiși la licee vocaționale, de exemplu).

În 23 iulie are loc repartizarea computerizată, rezultatul fiind comunicat candidaților.

Tot în 23 iulie se afișează în școli lista locurilor neocupate în unitățile de învățământ liceal din județ/municipiul București.

În 24-29 iulie se depun dosarele de înscriere la școlile la care candidații au fost admiși.

În 29 iulie, liceele afișează locurile rămase libere ca urmare a neînscrierii candidaților admiși în această etapă.

În 30 iulie – 1 august se rezolvă de către comisia de admitere județeană/a municipiului București situațiile speciale apărute după prima etapă de repartizare computerizată.

Calendar etapa a doua de repartizare

Odată cu încheierea primei etape de repartizare începe procesul și pentru cea de-a doua etapă. În 1 august se afișează lista cu locurile neocupate, în 4 august se înscriu candidații pentru probele de aptitudini (inclusiv locurile speciale pentru rromi sau locurile pentru candidații cu CES); în 5-6 august se desfășoară probele de aptitudini/verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă; 7-8 august – afișarea rezultatelor la probele de aptitudini; 11-13 august – primirea cererilor candidaților care au fost repartizați în prima etapă computerizată dar nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, a candidaților respinși la probele aptitudinale în etapa a doua, precum și a candidaților care nu au participat în prima etapă de repartizare sau nu au fost repartizați computerizat (inclusiv a candidaților pentru locurile pentru rromi sau CES).

Candidații pe locurile speciale își păstrează prioritatea pe locurile destinate lor.

În 18-19 august – are loc repartizarea candidaților din etapa a doua, de către comisia județeană/comisia municipiului București. Repartizarea are loc conform unei proceduri stabilite de către comisia județeană/a municipiului București. În 19 august are loc transmiterea către centrul național de admitere a rezultatelor repartizării.

Algoritmul de repartizare. Ce se întâmplă când doi candidați au același punctaj

Repartizarea computerizată se face ordonând candidații în ordinea descrescătoare a mediilor de la Evaluarea Națională pe județul respectiv/municipiul București și încercându-se plasarea fiecărui candidat, strict în această ordine, la una dintre opțiunile exprimate de candidatul respectiv.

Conform metodologiei, în cazul în care doi candidați au aceeași medie, ei vor fi repartizați folosind, în ordine, următoarele criterii: 1- nota obținută la Limba și literatura română în cadrul Evaluării Naționale; 2 – nota obținută la Matematică.

Toate mediile se calculează cu zecimale, fără rotunjire.

Algoritmul de repartizare se derulează astfel: când se ajunge la un candidat, se caută în lista de opțiuni prima opțiune validă la care există locuri libere. Ordinea opțiunilor de pe fișă este, prin urmare, foarte importantă, atrag atenția reprezentanții școlilor, prima opțiune exprimată fiind luată în calcul înaintea celorlalte opțiuni. La repartizare se verifică prima opțiune a candidatului; în cazul în care opțiunea este validă și mai sunt locuri la această opțiune, candidatul este admis și se trece la următorul candidat; dacă nu mai sunt locuri, se trece la cea de-a doua opțiune a candidatului și se repetă căutarea. Dacă în continuare nu se identifică loc liber se trece la următoarea opțiune etc.

Opțiunea este invalidă dacă nu există codul trecut (greșit) în fișa de opțiuni sau dacă același cod este trecut de două ori.

În cazul în care pentru candidat nu se găsește loc la niciuna dintre opțiuni, acesta rămâne nerepartizat. Este motivul pentru care reprezentanții școlilor atrag atenția că este important să fie scrise pe fișa de repartizare cât mai multe opțiuni, cu atât mai mult dacă media de admitere nu este una foarte bună.

În cazul în care sunt realizate suficiente opțiuni candidatul nu poate rămâne nerepartizat, numărul de locuri libere fiind în concordanță cu numărul absolvenților de gimnaziu.

Important de știut la completarea fișei de înscriere

Părinții și candidații este recomandat să studieze cu atenție ghidul special conceput pentru admitere, primit de la școală, în care sunt sfătuiți ce să facă, pas cu pas. Iată câteva dintre sfaturi:

- Fișa de înscriere se completează cu majuscule;

- Nu trebuie depășite căsuțele alocate;

- Verificați corectitudinea datelor înscriere, luând în calcul că media se calculează prin trunchiere, nu prin rotunjire, cu două zecimale;

- Asigurați-vă că ați completat un număr suficient de opțiuni;

- Atenție la prioritatea opțiunilor, pentru că prima opțiune înscrisă este și prima luată în considerare, iar numărul de ordine al opțiunilor este esențial în algoritmul repartizării;

- Pe fișă nu trebuie să existe coduri duble;

- În cazul filierei tehnologice, repartizarea candidaților se face pe domenii, în ordinea descrescătoare a mediilor și în funcție de opțiuni;

- Completați fișele ținând cont de medie, de șansele reale de a fi admis și nu în ultimul rând de preferințe; sfatul este să completați, de exemplu, primele câteva opțiuni cu liceele (dorite) la care în anii anteriori media de admitere a fost superioară mediei candidatului pentru care se completează fișa, următoarele câteva zeci de opțiuni cu licee la care sunt șanse reale de admitere, pentru ca restul opțiunilor să fie cu coduri de la liceele rămase.