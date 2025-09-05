Video Ucrainenii nu-l înghit pe Blănuță, după ce l-au prins că a promovat un propagandist rus. Basarabeanul și-a pus cenușă-n cap

Vladislav Blănuță (23 de ani) s-a transferat de la FCU Craiova 1948 la Dinamo Kiev, formație calificată în grupa de Conference League. Nici n-a apucat să debuteze la noua formație, că ucrainenii i-au sărit la beregată, după ce au descoperit că basarabeanul a promovat pe rețelele de socializare un propagandist rus.

Ucrainenii l-au acuzat pe basarabean că a distribuit pe TikTok mai multe clipuri video cu Vladimir Solovyov (61 de ani), un om de televiziune controversat din Rusia, în contextul în care Ucraina se află în război cu rușii.

După ce scandalul a luat amploare în Ucraina, Dinamo Kiev a emis un comunicat în care încearcă să-l „scoată” pe Vladislav Blănuță. De asemenea, vârful de atac este așteptat să facă precizări legat de opțiunile sale politice.

„Și-a recunoscut greșelile din trecut”

„Clubul de fotbal Dinamo, împreună cu imensa noastră familie de fani, face tot posibilul pentru a aduce mai aproape victoria noastră asupra agresorului.

Patriotismul, lupta pentru victoria noastră și condamnarea necondiționată a acțiunilor țării ocupante sunt principiile definitorii ale formării echipei noastre. De aceea, considerăm necesar să explicăm situația prin semnarea noului nostru atacant român.

În primul rând. Tranzacția pentru achiziționarea lui Vladislav Blenuce a avut loc în ultimele minute ale perioadei de transferuri și a fost legată de transferul lui Vladyslav Vanat la Girona. Nu au existat îndoieli cu privire la poziția jucătorului în timpul negocierilor - acesta și-a exprimat clar sprijinul pentru Ucraina și dorința de a juca pentru Dinamo.

În al doilea rând. De îndată ce a devenit cunoscut un anumit conținut inacceptabil de pe rețelele sociale legat de fotbalist, clubul a efectuat o inspecție și a început noi negocieri cu jucătorul.

Acesta și-a confirmat poziția pro-ucraineană și și-a recunoscut greșelile din trecut. Vladislav înțelege acum situația reală dincolo de cuvinte, adoptă o poziție complet pro-ucraineană și este mândru de oportunitatea de a juca în Ucraina.

În al treilea rând. Pentru Dinamo Kiev nu există compromisuri când vine vorba de atitudinea sportivilor noștri față de cele mai dureroase probleme ale vieții în Ucraina modernă.

Clubul nu va accepta nicio abatere de la poziția sa sută la sută patriotică și va înceta imediat cooperarea cu oricare dintre jucătorii noștri. În al patrulea rând. Însuși Vladislav Blănuță se va adresa în curând ucrainenilor cu o explicație amplă a poziției sale”, a transmis Dinamo Kiev, pe Instagram.

Ca să fie iertat, atacantul a recitat aseară o poezie în fața unei camere, cu steagul Ucrainei alături, și a postat totul pe Instagramul său și al clubului.

„Dragi ucraineni și ucrainene. Sunt mândru că voi juca în Ucraina pentru marele club Dinamo Kiev. Glorie eroilor, glorie Ucrainei. Ucraina va câștiga”, a spus Vladislav Blănuță în clipul video.

Contract până în 2030

Transferul lui Vladislav Blănuță de la FCU Craiova la Dinamo Kiev s-a realizat pentru suma de 2,6 milioane de euro, plus 300.000 sub formă de bonusuri.

Atacantul încasează un salariu anual de 520.000 de euro la Dinamo Kiev. Vladislav Blănuță a semnat până în 2030 cu campioana Ucrainei.

37 de meciuri a jucat Vladislav Blănuță pentru ”U” Cluj în sezonul 2024/2025. Are 12 goluri și patru pase decisive la gruparea ardeleană. Cota de piață a lui Vladislav Blănuță, potrivit Transfermarkt, este de 1.800.000 de euro.

Intermediarul afacerii ar fi fost selecționerul Mircea Lucescu, 80 de ani, care a vrut să-l trimită la fosta sa echipă și pe Ianis Hagi, 26 de ani.

Cu junioratul făcut în Italia, la Pescara, Blănuță a venit în București la clubul privat Regal, unde a fost coleg cu Andrei Gheorghiță (ex-FCSB, acum la U Cluj) și cu Radu Drăgușin (în prezent la Tottenham).

În prezent, după 4 etape, Dinamo Kiev are 12 puncte, cu două peste a doua clasată, marea rivală Șahtior Donețk, și tot atâtea peste a treia clasată, Kolos Kovalivka.