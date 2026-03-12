WhatsApp a lansat conturi speciale pentru copiii sub 13 ani, cu control parental mai strict. Ghid complet pentru părinți

WhatsApp a lansat un sistem de conturi pentru pre-adolescenți, administrate de părinți sau tutori, pentru a le oferi copiilor sub 13 ani un mediu sigur de comunicare și pentru a le proteja datele și activitățile online.

WhatsApp a introdus miercuri, 11 martie, un nou tip de conturi supravegheate de părinți pentru utilizatorii cu vârsta sub 13 ani. Aceste conturi vor avea acces doar la mesagerie și apeluri și nu vor fi vizate de reclame.

Această măsură vine și pe fondul legislațiilor recente din țări precum Danemarca, Germania, Spania și Marea Britanie, care limitează accesul la rețele sociale pentru utilizatorii sub o anumită vârstă, notează techcrunch.

În timp ce aplicația este recomandată oficial pentru utilizatori de 13+ pe App Store și Play Store, mulți pre-adolescenți folosesc deja WhatsApp pentru a comunica cu părinții, iar funcția a fost creată ca răspuns la cererile acestora.

Ghid complet pentru părinți

Pentru configurarea unui cont de pre-adolescent, părintele trebuie să dețină atât propriul dispozitiv, cât și telefonul copilului și să autentifice contul printr-un cod QR. În timpul procesului, părinții pot activa alerte pentru activitățile contului administrat, iar după acest pas, implicit, primesc notificări când copilul adaugă, blochează sau raportează un contact.

Mai mult, părinții pot activa alerte suplimentare pentru schimbarea numelui sau a fotografiei de profil, primirea unei cereri noi de chat, alăturarea, crearea sau părăsirea unui grup, activarea mesajelor care dispar într-un grup și ștergerea unui chat sau a unui contact.

Toate aceste setări sunt protejate de un PIN format din șase cifre, pe care părinții îl pot seta și modifica de pe propriul dispozitiv.

Un alt aspect important pentru protecția copiilor este faptul că aceste conturi nu au acces la funcții precum Meta AI, Channels sau Status și nici nu pot activa mesajele care dispar în conversațiile unu-la-unu. Totodată, toate conversațiile și apelurile rămân criptate end-to-end și private.

Copiii vor vedea un card informativ atunci când primesc mesaje de la persoane necunoscute, care indică inclusiv dacă cel care îi contactează are grupuri comune cu ei, precum şi țara de proveniență. De asemenea, pot bloca apelurile de la numere necunoscute, iar aplicația blurează automat imaginile primite de la contacte necunoscute.

Toate cererile de chat pentru conturile administrate vor fi primite într-un folder separat, blocat cu PIN-ul părintelui. Linkurile de invitație în grupuri sunt, de asemenea, protejate. Părinții pot vedea informații despre grupuri, precum numărul de membri și cine este administrator, înainte de a accepta cererea.

„Am primit feedback de la părinți care și-au cumpărat telefoane pentru pre-adolescenți și care își doresc să comunice cu ei pe WhatsApp. Conturile administrate oferă control suplimentar asupra setărilor și comunicațiilor pentru această categorie”, se arată pe pagina de întrebări și răspunsuri a companiei.

Când copiii vor crește, vor primi notificări că pot converti contul într-un cont standard. Părinții vor putea amâna această tranziție cu până la 12 luni.

Implementarea conturilor pentru copiii cu vârsta sub 13 ani va începe treptat în anumite regiuni și se va extinde gradual în lunile următoare. Deși WhatsApp nu este o rețea socială, mai mult de 3 miliarde de oameni folosesc aplicația la nivel global, inclusiv copii.