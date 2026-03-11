Katie Perry vs. Katy Perry. Un designer din Sydney a câștigat disputa de 16 ani cu superstarul american asupra brandului

Katie Taylor, designer de modă din Sydney și fondatoarea brandului „Katie Perry”, a câștigat disputa juridică cu cântăreața americană Katy Perry, după aproape 16 ani de procese, notează The Guardian.

Curtea Supremă a Australiei a decis că marca „Katie Perry”, folosită de designer pentru haine, nu încalcă legea și nu creează confuzie cu marca „Katy Perry” a artistei, indiferent de notorietatea cântăreței la momentul înregistrării.

Katie Taylor, născută Katie Perry, a cerut înregistrarea numelui ca firmă în aprilie 2007 și ulterior ca marcă pentru haine în septembrie 2008, înainte ca Katy Perry să devină cunoscută în Australia.

Disputa a început în 2009, când Katy Perry a contestat în instanță înregistrarea mărcii „Katie Perry” și i-a trimis designerului notificări legale prin care îi cerea să nu mai folosească acest nume pentru haine. În iulie 2009, marca „Katie Perry” a fost oficial înregistrată în Australia, iar marca „Katy Perry” a cântăreței, care nu acoperea produsele vestimentare, a fost înregistrată abia în 2011.

În 2019, Katie Taylor a dat în judecată cântăreața pentru folosirea neautorizată a numelui în domeniul vestimentar, iar instanța i-a dat câștig de cauză în 2023. Curtea a constatat că marca „Kitty Purry”, utilizată de Katy Perry pentru vânzarea de haine în timpul turneului Prismatic din 2014, a reprezentat o încălcare a drepturilor designerului.

Decizia Curții Supreme australiene confirmă acum dreptul lui Katie Taylor de a folosi legal numele „Katie Perry” pentru brandul său de îmbrăcăminte.