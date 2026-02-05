search
Joi, 5 Februarie 2026
Adevărul
Zi neagră la Washington Post: concedieri masive și acuzații grave la adresa lui Jeff Bezos

Washington Post traversează unul dintre cele mai dificile momente din istoria sa recentă, după ce, miercuri, conducerea a anunțat concedierea a câteva sute de angajați – aproximativ o treime din personalul publicației. Fostul redactor-șef executiv al ziarului, Martin Baron, a calificat decizia drept „una dintre cele mai întunecate zile din istoria uneia dintre cele mai mari organizații de presă din lume”.

Jeff Bezos a decis concedieri masive la The Washington Post/FOTO:Arhiva
Jeff Bezos a decis concedieri masive la The Washington Post/FOTO:Arhiva

De săptămâni întregi, angajații trăiau sub presiunea zvonurilor privind reduceri masive de personal, zvonuri pe care conducerea le-a evitat constant. „Este un adevărat masacru”, a declarat un angajat, sub protecția anonimatului, neautorizat să vorbească public.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei ședințe online, în care redactorul-șef Matt Murray le-a spus angajaților că Washington Post intră într-o „resetare strategică”, menită să asigure viitorul publicației într-o piață media tot mai aglomerată și competitivă. Murray a recunoscut dificultățile ziarului în a atrage și menține publicul și a vorbit despre necesitatea repoziționării editoriale, scrie The Guardian.

Printre măsurile anunțate se numără desființarea actualei structuri a redacției sportive, restructurarea acoperirii locale, reducerea semnificativă a operațiunilor internaționale, închiderea secției de carte și suspendarea podcastului zilnic emblematic Post Reports. Deși echipa de corespondenți internaționali va fi redusă, aproximativ 12 birouri vor rămâne active, cu un accent declarat pe securitatea națională.

„Știm cu toții că deciziile de astăzi sunt dureroase – mai ales pentru cei direct afectați, dar și pentru restul redacției”, le-a transmis Murray angajaților. „Va fi un șoc pentru întregul sistem și va ridica multe semne de întrebare.”

Angajații concediați vor rămâne oficial pe statul de plată până la 10 aprilie, fără obligația de a lucra, și vor beneficia de șase luni de asigurare medicală. Printre cei afectați se numără și jurnalista Caroline O’Donovan, cunoscută pentru articolele sale despre Amazon – compania fondată de Jeff Bezos, proprietarul Washington Post – precum și jurnalistul sportiv Neil Greenberg.

Pe cine dau vina jurnaliștii?

Nemulțumirile din interiorul redacției vizează nu doar conducerea editorială, ci și managementul publicației. Un editor concediat a pus responsabilitatea direct pe seama publisherului Will Lewis, absent de la ședința în care au fost anunțate concedierile. „Moștenirea lui Will Lewis – oricum una sumbră – va fi aceea că i-a permis lui Bezos să distrugă o instituție americană”, a declarat acesta. „Nici măcar nu a avut curajul să stea în fața angajaților.”

După ani de expansiune sub conducerea lui Bezos, Washington Post a început să piardă constant personal. La finalul lui 2023, aproximativ 240 de angajați au plecat prin pachete compensatorii, urmate de alte plecări similare în 2024. Concedierile directe din redacție au fost, însă, rare până acum, majoritatea reducerilor vizând alte departamente.

În ultimele zile, jurnaliștii au încercat să-l convingă pe Bezos să oprească sau măcar să atenueze tăierile, prin scrisori și mesaje publice. Proprietarul ziarului nu a răspuns însă niciuneia dintre solicitări. În schimb, a fost văzut luni salutându-l cordial pe secretarul american al apărării, Pete Hegseth, în cadrul unei vizite la compania sa Blue Origin.

Martin Baron avertizează că efectele deciziilor vor fi devastatoare: ambițiile publicației vor fi drastic reduse, iar publicul va fi privat de jurnalismul riguros, de teren, „mai necesar ca oricând”. El l-a criticat dur pe Bezos și pentru decizia de a bloca susținerea Kamalei Harris la alegerile prezidențiale din 2024, precum și pentru reorientarea restrictivă a paginii de opinie, măsuri care au dus la demisii și la pierderea a sute de mii de abonați.

„Eforturile grețoase ale lui Bezos de a-și câștiga bunăvoința președintelui Trump au lăsat o pată urâtă”, a spus Baron. „Este un manual de autodistrugere a brandului, aproape instantanee.”

Sindicatul care reprezintă majoritatea angajaților Washington Post susține că aceste concedieri nu erau inevitabile și avertizează că golirea redacției va afecta grav credibilitatea și viitorul ziarului. Reprezentanții sindicali pun sub semnul întrebării chiar capacitatea lui Bezos de a mai fi un custode potrivit al publicației.

Un protest al angajaților este programat joi, în fața sediului Washington Post din Washington DC.

