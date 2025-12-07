Jeff Bezos, despre AI și piața muncii: Cine are acest tip de abilități va rămâne de neînlocuit

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a reflectat încă o dată asupra impactului pe care inteligența artificială îl va avea asupra pieței muncii, afirmând că există un tip de lucrător pe care această tehnologie nu îl va putea înlocui niciodată.

Pentru antreprenor, creativitatea umană rămâne elementul esențial care diferențiază oamenii de mașini și care va defini viitorul ocupării forței de muncă. În timpul participării sale la Italian Tech Week 2025 , care a avut loc la Torino, Bezos a explicat că inventivitatea este fundamentul oricărui progres tehnologic. El a afirmat că progresul depinde de oamenii care își imaginează noi soluții la probleme și îndrăznesc să construiască ceea ce nu există încă. În opinia sa, această mentalitate i-a permis să conducă Amazon la poziția de lider global și să dezvolte Blue Origin în sectorul aerospațial.

Creativitatea ca forță motrice a inovației

Antreprenorul și-a amintit lecțiile învățate de la bunicul său la ferma familiei din Texas, unde au petrecut o vară reparând un buldozer fără ajutor extern. „Am petrecut o vară întreagă reparându-l. Ca să scoatem transmisia, a trebuit să ne construim propria macara”, a povestit Bezos, potrivit El Confidencial. Acea experiență l-a învățat valoarea creativității practice și importanța de a înfrunta provocările cu ingeniozitate și determinare.

Fondatorul Amazon a declarat că se consideră un inventator înnăscut. „Pune-mă în fața unei table albe și pot genera 100 de idei în jumătate de oră”, a explicat el. De asemenea, a menționat că caută aceeași atitudine la candidații care aplică pentru posturi în companiile sale. „Când intervievez candidații, îi rog să-mi dea un exemplu de ceva ce au inventat”, a spus el. Pentru Bezos, profesioniștii cu o minte creativă sunt cei care mențin vii experimentarea și inovația.

O filozofie care a modelat Amazon

Bezos a subliniat că inovația servește și ca antidot la frica de concurență. „Mi-e mai frică de doi copii într-un garaj decât de concurenții pe care îi cunosc deja”, a recunoscut el într-un interviu anterior. Declarația sa face aluzie la spiritul cu care au apărut giganți tehnologici precum Google și Apple . La Amazon, această filozofie rămâne o regulă internă: cei cărora nu le place să exploreze noi căi sau să testeze idei care ar putea eșua „nu rămân mult timp în companie”.

Omul de afaceri a susținut că ascensiunea inteligenței artificiale a accelerat o schimbare profundă în modul în care companiile își apreciază angajații . Din ce în ce mai mult, companiile prioritizează creativitatea și adaptabilitatea în detrimentul diplomelor sau anilor de experiență. Actualul CEO al Amazon, Andy Jassy, ​​împărtășește această opinie și a afirmat că „cunoașterea poate fi dobândită, dar atitudinea de a învăța și de a se reinventa trebuie să fie înnăscută”.