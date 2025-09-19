Vizita lui Donald Trump în Regatul Unit: Mult fast, puțină substanță. Șeful MI6 despre Vladimir Putin: „Nu poate izbândi”

Vizita de stat a președintelui american Donald Trump în Regatul Unit s-a desfășurat fără incidente sau tensiuni, dar și fără rezultate concrete – aceasta este concluzia comentatorilor britanici și americani.

În ciuda decorului fastuos menit să-i măgulească orgoliul, premierul britanic Keir Starmer nu a reușit să obțină angajamente ferme din partea liderului de la Casa Albă în privința impunerii de noi sancțiuni împotriva Rusiei.

Jill Lawless, corespondentă Associated Press, remarcă faptul că, dacă scopul vizitei a fost să demonstreze soliditatea relației transatlantice, acesta poate fi considerat atins. Trump a părut încântat de primirea de la Castelul Windsor și Chequers.

Totuși, după discuțiile private, liderul american și-a exprimat frustrarea față de comportamentul președintelui rus Vladimir Putin, dar a refuzat să accepte sancțiuni mai severe, criticând totodată Europa pentru continuarea importurilor de petrol rusesc.

„Nu se poate să ai europeni care cumpără petrol de la Rusia și să te aștepți să-mi stric eu relațiile cu China pentru că Beijingul cumpără petrol rusesc”, a declarat Trump.

El a reiterat că „dacă prețul petrolului scade, Putin va opri războiul” și a evitat să vorbească despre un armistițiu apropiat: „Nu mi se pare că e momentul, dar când va veni vremea, dacă voi fi nevoit, voi lua decizii dure”.

Șeful MI6, Richard Moore, a reacționat în termeni fermi, afirmând că nu există indicii că Putin ar fi interesat de pace și că Rusia „nu are capacitatea să-și subjuge complet Ucraina”.

„Nu văd absolut niciun indiciu că președintele Putin ar fi interesat de o pace negociată, că s-ar mulțumi cu altceva decât capitularea Ucrainei. Doar ne duce cu zăhărelul. Dar Putin nu poate izbândi. Rusia nu are capacitatea să-și subjuge complet Ucraina. Putin a mușcat mult mai mult decât poate mesteca. Și-a propus să convingă planeta că victoria Rusiei este inevitabilă, dar minte. Minte pe toată lumea, își minte propriul popor. Poate chiar se minte pe sine”, spune Richard Moore.

În același timp, Trump a alimentat retorica extremei drepte britanice, sugerând premierului Starmer să folosească armata pentru apărarea granițelor de migranți și atacându-l dur pe primarul Londrei, Sadiq Khan, pe care l-a numit „unul dintre cei mai slabi primari din lume”.