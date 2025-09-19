Cum l-a fermecat premierul britanic pe Trump. Dezvăluiri din culisele „prieteniei” între cei doi lideri

Președintele american Donald Trump și prim-ministrul britanic Keir Starmer sunt lideri mondiali situați la poluri opuse din punctul de vedere al vederilor politice, dar asta nu i-a oprit să dezvolte o relație de prietenie considerată improbabilă inițial. Potrivit unor oficiali ai Casei Albe, citați de Politico, cei doi lideri s-ar fi conectat în mod autentic, fapt care i-a determinat pe consilieri să spere la progrese importante în numeroasele probleme spinoase aflate pe masa negocierilor.

Mai mulți oficiali ai Casei Albe au vorbit despre relația dintre cei doi lideri pentru POLITICO, creionând tabloul unor parteneri de discuție în care fiecare moderează opiniile celuilalt.

„Există unii care spun că Starmer este mai liberal, președintele Trump este mai conservator. Dar, pe de altă parte, ambii împărtășesc o viziune despre cum să colaboreze. Iar președintele este foarte deschis să asculte opiniile lui Starmer, indiferent de ideologia politică”, a declarat Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump, pentru POLITICO, într-un interviu exclusiv acordat în timpul vizitei liderului SUA în Marea Britanie.

Relația neașteptat de caldă dintre Starmer oferă un model pentru liderii europeni care doresc cu disperare să-l mențină pe Trump în grațiile lor, în timp ce insistă pentru o mai mare cooperare în privința Ucrainei și o temperare a tarifelor ridicate care au devenit o marcă a administrației sale, mai ales dacă liderul britanic reușește să obțină concesii comerciale suplimentare, pe lângă anunțurile privind investițiile în tehnologie făcute la începutul acestei săptămâni.

Witkoff, care a fost însărcinat să-l ajute pe președinte să obțină acorduri de pace în Ucraina și Gaza, a participat la mai multe întâlniri între cei doi.

„Nu l-am auzit niciodată [pe Starmer] ținând predici. Nu l-am auzit fiind condescendent”, a spus el. „Și președintele, apropo, îi oferă și el același nivel de respect.”

O relație neașteptat de bună

Un alt oficial al Casei Albe a declarat că la începutul celui de-al doilea mandat al său, una dintre cele mai mari preocupări a fost măsura în care liderii mondiali se vor înțelege cu Trump.

Iar Starmer era atât de departe din punct de vedere politic de președintele american încât administrația Trump nu se aștepta la o relație pozitivă.

„Dar au devenit un duo neobișnuit”, a spus oficialul.

Witkoff i-a văzut pe Trump și Starmer „temperându-și” opiniile și ascultându-se reciproc.

„Amândoi au ajuns să se adapteze. Și asta nu înseamnă că își trădează un anumit electorat. Înseamnă că își adaptează concepția pentru a lua o decizie.”

Este un contrast puternic față de relațiile lui Trump din timpul primei administrații. Primul său mandat a fost marcat de o postură combativă față de Europa și NATO, susținând adesea că acestea tratau SUA incorect.

Vizita istorică, plină de fast, a lui Trump în Regatul Unit arată cât de semnificativ s-au schimbat lucrurile de atunci. Iar Starmer a făcut tot posibilul ca Trump să se simtă ascultat.

„Au fost mai multe ocazii în care l-am auzit pe președinte spunându-i prim-ministrului: «De ce nu te uiți la asta în acest fel?» Și l-am auzit pe Starmer salutând observația: «Lasă-mă să mă gândesc puțin»”, a spus Witkoff. Există o „relaxare” în relația lor, a explicat Witkoff, care vine dintr-o relație de prietenie autentică.

Alți doi oficiali ai Casei Albe au folosit cuvântul „prietenie” pentru a descrie relația dintre cei doi lideri. Unul dintre acești oficiali a declarat pentru POLITICO că aceștia au totuși o seamă de opinii divergente.

„Trump îi va da uneori bătăi de cap lui Starmer în privința energiei, în special a turbinelor eoliene. Dar au găsit teren comun în privința energiei nucleare. Așa că vor discuta despre aceste aspecte. Și nimic din toate acestea nu îi împiedică să colaboreze.”