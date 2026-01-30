search
Vineri, 30 Ianuarie 2026
Scandal uriaș: Trump dă în judecată Fiscul și Trezoreria SUA și cere despăgubiri de 10 miliarde de dolari. Cele două agenții sunt sub autoritatea sa

Publicat:

Donald Trump a dat în judecată Departamentul Trezoreriei SUA și Serviciul de Venituri Interne (IRS) pentru 10 miliarde de dolari, din cauza dezvăluirii declarațiilor sale fiscale către presă în 2019 și 2020.

Donald Trump FOTO: EPA EFE
Donald Trump FOTO: EPA EFE

Într-o plângere depusă la Curtea Federală din Miami, Trump, fiii săi adulți și compania sa au afirmat că agențiile nu au luat „precauțiile obligatorii” pentru a împiedica fostul contractor al IRS, Charles Littlejohn, să divulge declarațiile lor fiscale către „mass-media de stânga”, inclusiv New York Times și ProPublica, potrivit theguardian.

Reclamanții au spus că au suferit „daune semnificative și iremediabile” asupra reputației și intereselor lor financiare și ar putea solicita daune punitive, deoarece scurgerile au fost fie intenționate, fie rezultatul unei neglijențe grave.

Procesul de joi, 29 ianuarie, îl pune pe Trump într-o poziție neobișnuită, aceea de a da în judecată agenții guvernamentale care fac parte din ramura executivă, pe care el o conduce.

IRS face parte din Departamentul Trezoreriei. Niciuna dintre agenții nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii după încheierea orelor de program.

Scott Bessent, secretar al Trezoreriei și comisar interimar al IRS, nu este parte în proces. Alți reclamanți includ pe Donald Trump Jr., Eric Trump și Trump Organization.

Trump a depus numeroase procese în calitate personală, adesea pentru sume mari și ca urmare a relatărilor diferitelor mass-media, de când a câștigat un al doilea mandat la Casa Albă în 2024.

Potrivit publicației citate, Trump a dat în judecată New York Times și editura Penguin Random House pentru 15 miliarde de dolari din cauza unor articole și a unei cărți pe care le-a considerat menite să-i submineze șansele electorale în 2024.

Separat, Trump solicită 10 miliarde de dolari de la Wall Street Journal pentru un articol care discuta despre o urare de ziua de naștere pentru Jeffrey Epstein și 10 miliarde de dolari de la BBC pentru editarea unui discurs care a precedat asaltul asupra Capitoliului SUA din 6 ianuarie.

Alejandro Brito, avocat cu sediul în Florida, a depus sau a ajutat la depunerea tuturor acestor procese, inclusiv procesul împotriva IRS și a Departamentului Trezoreriei. El nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii după încheierea orelor de program.

În plângere, Trump și ceilalți reclamanți au spus că New York Times a publicat cel puțin opt articole, iar ProPublica a publicat cel puțin 50 de articole bazate pe dezvăluirile lui Littlejohn.

Securizarea acestor informații „a cauzat reclamanților daune reputaționale și financiare, jenă publică, le-a afectat în mod nedrept reputația în afaceri, i-a prezentat într-o lumină falsă și a afectat negativ imaginea publică a președintelui Trump și a celorlalți reclamanți”, potrivit plângerii.

Procurorii l-au acuzat pe Littlejohn în septembrie 2023 de divulgarea declarațiilor fiscale ale lui Trump și ale altor mii de persoane bogate către mass-media, susținând că a fost motivat de o agendă politică. Littlejohn, în vârstă de 40 de ani, și-a recunoscut vinovăția în luna următoare pentru divulgarea fără autorizație a informațiilor privind declarațiile fiscale și a fost condamnat în ianuarie 2024 la cinci ani de închisoare.

SUA

