Marți, 28 Aprilie 2026
Adevărul
Victor Ponta vine la Interviurile Adevărul

Google încheie un acord „secret" cu Pentagonul privind inteligența artificială, în pofida protestelor angajaților

Compania Google a semnat un acord cu Departamentul de Război pentru utilizarea modelelor sale de inteligență artificială în proiecte clasificate, în ciuda opoziției exprimate de unii angajați, potrivit unei relatări publicate de The Information.

Pentagonul pune preț pe Inteligența Artificială/FOTO:EPA/EFE
În baza acordului, oficialii militari ar putea folosi tehnologia AI a companiei pentru „orice scop guvernamental legal”. Astfel, Google se alătură altor actori majori din domeniu, precum OpenAI și xAI, care au încheiat la rândul lor înțelegeri cu Pentagonul.

Potrivit informațiilor disponibile, în 2025, Departamentul de Război al SUA a semnat contracte în valoare de până la 200 de milioane de dolari cu mai multe companii importante din domeniul inteligenței artificiale, inclusiv Google. Un purtător de cuvânt al diviziei Google Public Sector a precizat că noul acord reprezintă o „extensie” a unui contract existent.

Decizia vine la scurt timp după ce peste 500 de cercetători în inteligență artificială din cadrul Alphabet Inc. au semnat o scrisoare deschisă adresată directorului executiv Sundar Pichai, cerând companiei să renunțe la furnizarea de tehnologie AI pentru proiecte secrete ale Pentagonului.

În paralel, alte companii din sector au avut experiențe diferite în relația cu autoritățile americane. Anthropic, dezvoltatorul chatbotului Claude, a integrat rapid tehnologia sa în sisteme militare pentru analiză de date și identificarea unor potențiale ținte. Ulterior, colaborarea a fost suspendată după ce compania a încercat să introducă garanții privind neutilizarea tehnologiei în supraveghere în masă sau arme autonome letale.

În prezent, guvernul SUA și Anthropic se află într-un litigiu privind legalitatea deciziei de a opri cooperarea. Între timp, Pentagonul și-a îndreptat atenția către alți furnizori de inteligență artificială, inclusiv Google și OpenAI.

Evoluțiile subliniază dezbaterea tot mai intensă privind rolul tehnologiilor de inteligență artificială în domeniul militar și limitele etice ale utilizării acestora.

