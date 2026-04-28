Prezentatorul american de televiziune Jimmy Kimmel a reacționat public în urma valului de critici venite din partea Casei Albe, după o glumă făcută la adresa Melaniei Trump, pe care a descris-o drept „o văduvă în așteptare”.

Gluma a fost difuzată într-un sketch al emisiunii „Jimmy Kimmel Live!”, joi seară, și făcea referire la diferența de vârstă de 23 de ani dintre Donald Trump și soția sa, a explicat comediantul.

„Uitați-vă la Melania, atât de frumoasă. Doamna Trump, aveți un aer ca o văduvă în așteptare”, a spus Kimmel în cadrul momentului comediant, potrivit BBC.

Răspunsul lui Jimmy Kimmel

În primul său monolog difuzat după incidentul armat de la dineul corespondenților de la Casa Albă, eveniment la care a participat și cuplul prezidențial, Kimmel a respins ferm acuzațiile.

„A fost o glumă foarte ușoară, sarcastică, despre faptul că el (Donald Trump) are aproape 80 de ani, iar ea este mai tânără decât mine”, a explicat comediantul.

Acesta a subliniat că intenția sa nu a fost nici pe departe una violentă:

„Nu a fost, sub nicio formă, conform definiției, un apel la asasinat, iar ei știu asta. De mulți ani vorbesc împotriva violenței armate”, a spus el.

În același timp, Kimmel a făcut apel la reducerea discursului violent din spațiul public:

„Sunt de acord că limbajul plin de ură și violență este ceva ce ar trebui respins. Un loc bun de unde putem începe este o conversație cu soțul dumneavoastră despre acest lucru”, a completat acesta.

Reacția Melaniei Trump și a Casei Albe

Melania Trump a condamnat public afirmațiile, descriindu-le drept „pline de ură și violente”. Ulterior, într-o postare pe rețeaua X, aceasta a cerut măsuri împotriva prezentatorului.

„Oameni ca Kimmel nu ar trebui să aibă oportunitatea de a intra în casele noastre în fiecare seară pentru a răspândi ură. Monologul său despre familia mea nu este comedie – cuvintele sale sunt corozive și adâncesc boala politică din America”, a transmis Prima Doamnă.

Aceasta a adăugat: „De câte ori va mai permite conducerea ABC comportamentul atroce al lui Kimmel în detrimentul comunității noastre?”

Și președintele Donald Trump a reacționat, susținând că gluma a fost interpretată ca un apel la violență și cerând concedierea prezentatorului.

„Este ceva mult peste limită. Jimmy Kimmel ar trebui concediat imediat de Disney și ABC”, a scris Trump pe platforma Truth Social.

La scurt timp după declarația sa a avut loc atacul armat la dineul corespondenților de la Casa Albă din Washington D.C., eveniment la care participau și oficiali ai administrației Trump. Autoritățile au declarat că atacatorul ar fi putut viza membri ai administrației, însă nu au oferit încă detalii definitive privind motivația.

Postul ABC, care difuzează emisiunea lui Kimmel, nu a oferit deocamdată un comentariu oficial, potrivit BBC.