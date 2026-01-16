search
Vineri, 16 Ianuarie 2026
Celebrul prezentator de televiziune american Jimmy Kimmel a declarat vineri că este dispus să îi ofere președintelui Donald Trump toate premiile câștigate de-a lungul carierei sale dacă acesta va retrage agenții Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE) din orașul Minneapolis.

Jimmy Kimmel și trofeele sale FOTO: Captura video X
Jimmy Kimmel și trofeele sale FOTO: Captura video X

Anunțul a fost făcut în cadrul monologului de deschidere al emisiunii sale Jimmy Kimmel Live! de joi seara.

Gestul comediantului vine după ce liderul opoziției venezuelene María Corina Machado i-a „oferit” lui Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace, ca formă de recunoștință pentru presupusul sprijin acordat mișcării pentru libertate din Venezuela.

Kimmel a ironizat această întâlnire, spunând că este „unic” ca un președinte să primească un premiu care nu îi aparține.

„Am o ofertă pe care cred că nu o veți putea refuza, dar numai dacă sunteți de acord să scoateți ICE din Minneapolis și să îi trimiteți pe agenți înapoi la cazărmile lor”, a spus Kimmel.

„Sunt dispus să vă ofer unul dintre trofeele cu care am fost onorat de-a lungul anilor”, a adăugat el, prezentând publicului o vitrină cu premii, potrivit Agerpres.

Printre acestea se numără Daytime Emmy (1999) pentru cel mai bun prezentator de emisiuni, Clio Award, Webby Award, premiul acordat de Asociația Scriitorilor și chiar Soul Train Award pentru Persoana albă a anului (2015).

Kimmel a glumit că acordarea unui premiu lui Trump este „singura modalitate de a-l determina să facă ceva” și a promis că îl va înmâna personal în Biroul Oval, dacă administrația retrage ICE din Minneapolis.

Prezentatorul a continuat să ironizeze gestul liderului venezuelean, subliniind că Trump părea încântat să primească medalia Nobel, chiar dacă aceasta nu îi aparține.

„Uitați-vă cât de fericit e! Ați văzut vreodată pe cineva mai fericit decât el câștigând un premiu? Și nici măcar nu l-a câștigat”, a spus Kimmel, uitându-se la fotografia de la înmânarea medaliei.

Gestul lui Kimmel intervine pe fondul criticilor la adresa administrației Trump pentru folosirea agenților federali în orașe precum Minneapolis, unde prezența ICE a stârnit controverse și nemulțumiri în rândul comunităților locale și oficialilor electivi.

Cu câteva luni în urmă, emisiunea Jimmy Kimmel Live! a fost suspendată temporar după ce gazda criticase reacția administrației Trump la moartea activistului ultraconservator Charlie Kirk, iar guvernul amenințase cu revocarea licenței postului.

Kimmel a revenit pe post după o săptămână, înregistrând audiențe record pentru ultimele zece sezoane.

