Trump cere concedierea lui Jimmy Kimmel după o glumă considerată deplasată despre Melania înainte de dineul corespindenților

Președintele SUA, Donald Trump a cerut postului ABC să-l dea afară pe prezentatorul Jimmy Kimmel, după ce acesta a făcut o glumă despre Melania Trump, spunând că aceasta este „o văduvă în așteptare”, relatează CNN. Reacția a venit la scurt timp după ce și prima-doamnă sugerase că moderatorul ar trebui să-și piardă locul de muncă din cauza acelorași comentarii.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a calificat gluma drept „un apel josnic la violență” și a cerut ca Disney și ABC să-l concedieze imediat pe Kimmel. Gluma a fost spusă joia trecută, în cadrul emisiunii „Jimmy Kimmel Live!”, ca parte a unui monolog-parodie inspirat de Dineul Corespondenților de la Casa Albă.

De obicei, un comediant este vedeta dineului, iar sketch-ul lui Kimmel l-a pus pe acesta în acest rol.

„Prima noastră doamnă este aici. Doamnă Trump… străluciţi ca o văduvă în aşteptare. Apropo, în cazul nefericit în care preşedintele nostru ar avea o urgenţă medicală în seara aceasta, avem un doctor în sală - o, îmi pare rău. Adică, avem un Iisus în sală? Şi eu îi confund mereu”, a adăugat el, referindu-se la o memă publicată de Trump, și ulterior ştearsă, pe Truth Social, care părea să-l înfăţişeze în chip de Iisus.

Melania Trump a reacționat și ea public, afirmând că astfel de comentarii nu țin de comedie, ci contribuie la un climat politic toxic. Ea a criticat dur emisiunea și postul ABC, argumentând că astfel de voci nu ar trebui să ajungă zilnic în casele americanilor.

„Un laş, Kimmel se ascunde în spatele ABC pentru că ştie că reţeaua va continua să-l acopere. Destul. Este timpul ca ABC să ia atitudine. De câte ori conducerea ABC va permite comportamentul atroce al lui Kimmel în detrimentul comunităţii noastre?”, a continuat ea.

Melania Trump, care, la fel ca soţul ei, a fost pusă de urgență la adăpost în timpul împușcătorilor în afara sălii a avut o apariţie neaşteptată în sala de conferinţe de presă de la Casa Albă în timp ce preşedintele se adresa presei mai târziu în acea seară. Ea nu a comentat public incidentul armat, iar mesajul său referitor la Kimmel reprezintă prima sa declaraţie publică pe această temă, menţionează CNN, potrivit news.

Preşedintele SUA, care a declarat în fața reporterilor că a fost „o experienţă destul de traumatică” pentru soţia sa, a fost întrebat duminică dacă aceasta s-a speriat. „Nu vreau să spun, iar oamenilor nu le place să li se spună că s-au speriat, dar, cu siguranţă, adică, cine nu s-ar speria într-o situaţie ca aceea?”, a declarat el pentru CBS.

Deși Kimmel a spus gluma înainte dineul Corespondenților de la Casa Albă, oficiali ai administrației au spus că un astfel de discurs poate încuraja comportamente periculoase.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a catalogat gluma lui Kimmel drept „complet deplasată” și a avertizat că retorica de acest tip poate influența persoane instabile să comită acte de violență.

Situația pune presiune pe compania Disney, care deține ABC, și ridică întrebări legate de libertatea de exprimare și de modul în care marile corporații reacționează la criticile venite din partea liderilor politici. Până în prezent, nici ABC, nici Jimmy Kimmel nu au oferit un punct de vedere oficial.

Nu este prima dată când Kimmel intră în conflict cu administrația Trump: De plidă, după asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, când l-a ironizat pe preşedinte pentru că a vorbit despre renovarea aripii estice a Casei Albe atunci când un reporter l-a întrebat despre moartea acestuia, iar în emisiunea din noaptea următoare a spus că „mulţi din ţara MAGA trudesc pentru a profita de uciderea lui”. Aceste remarci au dus la presiuni asupra postului ABC și chiar la suspendarea temporară a emisiunii sale, înainte ca aceasta să fie repusă în grilă în urma reacțiilor publice.

Rămâne de văzut cum va gestiona Disney această nouă controversă, mai ales în contextul schimbărilor recente din conducerea companiei.