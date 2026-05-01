Oana Gheorghiu îl acuză de ipocrizie pe Petrișor Peiu: „Luptător împotriva listării companiilor de stat”, senatorul AUR deține acțiuni la unele dintre ele

Vicepremierul Oana Gheorghiu l-a atacat online pe senatorul AUR Petrișor Peiu, pe care îl acuză de dublu standard în privința poziției sale publice față de listarea companiilor de stat la bursă.

Gheorghiu ironizează discursul opoziției privind presupusa „vânzare a țării” și pune sub semnul întrebării veridicitatea poziției parlamentarului AUR, având în vedere portofoliul său consistent de investiții în companii de stat listate.

„Cine vrea să salveze România de Guvernul cel rău care vrea „să ne vândă țara”? Domnul parlamentar Petrișor Peiu (AUR), care deține acțiuni la următoarele companii de stat”, a scris vicepremierul pe Facebook.

Potrivit acesteia, declarația de avere a senatorului arată că acesta deține acțiuni la mai multe companii strategice din sectorul energetic și al infrastructurii:

Hidroelectrica SA: 666.926 RON;

Transgaz SA: 420.640 RON;

Transelectrica SA: 61.535 RON;

Nuclearelectrica SA: 583.144 RON;

Romgaz SA: 1.210.881 RON;

Oil Terminal SA: 26.141 RON;

Electrica SA: 94.720 RON;

Conpet SA: 48.880 RON;

SN Petrom SA: 1.214.939 RON.

Vicepremierul ridică astfel întrebarea privind compatibilitatea dintre retorica anti-listare promovată de AUR și interesul financiar direct al senatorului în evoluția bursieră a acestor companii.

„Oare cum se înțelege domnul parlamentar Petrișor Peiu, luptător împotriva listării companiilor de stat, cu domnul investitor Petrișor Peiu, care deține acțiuni la companiile de stat respective?”, a transmis Oana Gheorghiu.

Declarația vine în contextul disputelor tot mai accentuate privind strategia Guvernului referitoare la companiile de stat și la politicile de listare pe bursă.

Săptămâna trecută, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că social-democrații se opun vânzării companiilor de stat profitabile şi a precizat că l-a rugat pe Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, să depună, luni, în Parlament, un proiect de lege prin care să fie interzisă timp de doi ani vânzarea de acţiuni la companiile de stat profitabile. Și AUR are o poziție similară.