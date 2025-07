Un veteran implicat în asaltul de la Capitoliu a refuzat grațierea: „Trump merită să meargă la închisoare”

Un veteran al Marinei SUA, condamnat pentru participarea la atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, a refuzat grațierea oferită de președintele Donald Trump.

Jason Riddle, fost militar al Marinei americane, a ales să nu accepte grațierea primită de la Donald Trump, exprimându-și convingerea că președinteletrebuie să ajungă în închisoare. Într-un interviu difuzat marți de postul local ABC din New Hampshire și preluat de agenția Agerpres, Riddle a explicat motivele acestei decizii.

„Am făcut mult rău fiind acolo. Am rănit mulți oameni pe parcurs, am spus o mulțime de lucruri urâte”, a declarat el pentru WMUR News 9. „Trebuie să recunosc această realitate, iar o parte din aceasta înseamnă să nu accept niciun fel de grațiere, permisie sau orice altceva din partea lui Trump care neagă această realitate, pentru că odată ce fac asta, mă întorc de unde am plecat”.

„Eram obsedat de Trump”

Riddle a pledat vinovat în fața instanței și a fost condamnat la 90 de zile de închisoare, urmate de trei ani de eliberare condiționată. El a declarat că a cerut oficial sprijinul senatoarei Maggie Hassan pentru a respinge grațierea.

„Eram evident obsedat de Trump. Mental, eram ținut ostatic de ceva care pur și simplu mă seca”, a mărturisit el. „A fost un lucru oribil care s-a întâmplat și merit să merg la închisoare, la fel și Donald Trump. El merită să meargă la închisoare pentru că a provocat asta. Cred că poate într-o zi o va face”.

Fostul militar a mai spus că, în momentul asaltului asupra Capitoliului, credea că Trump pierduse alegerile din 2020 în mod corect, dar își dorea să participe la evenimentele din Washington pentru a-l susține. Obișnuia să ia parte la mitingurile organizate de Trump și a simțit o legătură puternică cu ceilalți susținători, vorbind despre „un sentiment de comunitate”.

Și alți condamnați refuză grațierea

Riddle nu este singurul care a respins o astfel de ofertă. În ianuarie, și Pamela Hemphill, o femeie de 71 de ani condamnată pentru agresiune în legătură cu evenimentele din 6 ianuarie, a refuzat grațierea prezidențială.

„Acceptarea unei grațieri ar fi o insultă la adresa ofițerilor de poliție de la Capitoliu, a statului de drept și a națiunii noastre”, a declarat ea reporterilor la acel moment. Hemphill a povestit că s-a simțit ca parte dintr-o „sectă” care a făcut-o să creadă în falsa teorie a fraudei electorale din 2020.

Trump a semnat sute de grațieri

În ultima zi a mandatului său, pe 20 ianuarie, Donald Trump a semnat o grațiere în masă care a vizat circa 1.500 de persoane implicate în atacul asupra Capitoliului. Acest val de grațieri a stârnit controverse în rândul opiniei publice, mai ales în contextul în care unii dintre cei condamnați refuză acum iertarea prezidențială, în semn de asumare a responsabilității.