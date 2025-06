Un grup de aproximativ 60 de persoane a fost arestat în fața Capitoliului SUA vineri seara, după ce a trecut de linia poliției și s-a îndreptat spre treptele care duc spre Rotonda Capitoliului, potrivit Poliției Capitoliului.



Grupul, alcătuit din veterani și membri ai familiilor militarilor, plănuia să se așeze pe treptele Capitoliului pentru a protesta față de trimiterea de către președintele Donald Trump a Gărzii Naționale și a pușcașilor marini activi în Los Angeles, potrivit yahoo.com.

„Câteva persoane au împins raftul de biciclete în jos și au trecut ilegal linia poliției în timp ce alergau spre scările Rotundei”, a declarat Poliția Capitoliului. „Ofițerii noștri au blocat imediat grupul și au început să facă arestări”.

„Toți vor fi acuzați de demonstrație ilegală și traversarea liniei poliției. Acuzațiile suplimentare pentru unii vor include agresarea unui ofițer de poliție și împotrivirea la arestare”, a transmis Poliția.

Protestul a fost organizat de două grupuri: Veterans Against the War și Veterans for Peace.

„Vrem un viitor în care să investim în îngrijirea veteranilor, în îngrijirea sănătății și în educație, nu în care să cheltuim 50 de milioane de dolari pe o paradă”, a declarat Brittany Ramos DeBarros, veteran de război al armatei.

Sâmbătă, 14 iunie 2025, sute de mii de persoane sunt așteptate să participe la diverse evenimente în jurul Capitoliului, precum și la parada militară, al cărei cost este estimat la aproximativ 45 de milioane de dolari și care va cuprinde soldați, tancuri, avioane și alte echipamente militare.